Metsäläntien lumenvastaanottopaikan kaava etenee päätöksentekoon

22.5.2026 09:05:57 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Hämeenlinnanväylän ja Metsäläntien risteysalueelle sijoittuvan lumenvastaanottopaikan suunnittelu on edennyt. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asemakaavan tarkistettua ehdotusta 26. toukokuuta.

Kuvassa hiekkakenttä, jota reunustaa puurivi.
Lumenvastaanottopaikka sijoittuisi kuvassa näkyvälle kentälle. Helsingin kaupunki

Metsäläntien lumenvastaanottopaikan kaava mahdollistaa lumen varastoinnin ja käsittelyn. Kaava-alue sijaitsee Keskuspuiston reunamilla, Hämeenlinnanväylän ja Metsäläntien risteysalueen vieressä. Alueelle on tarkoitus sijoittaa myös sulamisvesien keräys- ja puhdistusaltaita sekä laitteita.  

Tavoitteena on rakentaa Helsinkiin uusi, pysyvä lumenvastaanottopaikka, joka parantaa lumenhallinnan kokonaistilannetta ja palvelee erityisesti Helsingin läntisiä alueita, jossa lumenvastaanottopaikkoja on liian vähän. 

Metsäläntien lumenvastaanottopaikan suunnittelu perustuu Helsingin kaupunginhallituksen päätökseen lumenhallinnan kehittämisestä. Ympäristönsuojelulaki, joka kieltää lumen kaatamisen mereen on tullut voimaan vuonna 2025 ja Hernesaaren lumenvastaanottopaikan toiminta lopetetaan keväällä 2028.  

Hernesaaren toiminnan päättyessä lumenvastaanoton kapasiteetti pienenee merkittävästi ja kuljetukset pitenevät varsinkin Etelä- ja Länsi-Helsingissä. 

Osana korvaavia ratkaisuja kaupunki esittää Metsäläntien lumenvastaanottopaikan perustamista. Sen lähiympäristössä ei ole asumista ja paikan saavutettavuus on hyvä. Alueelle voidaan myös toteuttaa tehokas sulamisvesien suodatus- ja puhdistusjärjestelmä. 

Vaikutukset luontoon ja virkistyskäyttöön minimoidaan 

Uusi toiminta on suunniteltu siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa Keskuspuiston luonnolle ja virkistyskäytölle. Lunta käsitellään aidatulla alueella ja sen ulkopuolelle jäävät Maunulan majan ja Haaganpuron ympäristö, tärkeimmät virkistysreitit sekä arvokkaat metsä- ja lintukohteet. 

Lumenkäsittelyaluetta on kaavaprosessin aikana pienennetty ympäröivän puuston säilyttämiseksi, mutta puita joudutaan edelleen poistamaan lumenvastaanottopaikan toteuttamiseksi. Uusia puita istutetaan antamaan näkösuojaa teiden ja Keskuspuiston suuntaan sekä lumenvastaanottopaikan ja Haaganpuron väliselle alueelle. Metsäläntieltä suunnitellaan uutta ajoliittymää lumenvastaanottopaikalle, jotta kuljetukset eivät risteäisi virkistysreittien kanssa. Lumenkuljetukset pyritään ajoittamaan pääosin yöaikaan.  

Tulevaisuuden lumenhallintaan kehitetään uusia ratkaisuja 

Kaupungin tavoitteena on perustaa tulevaisuudessa pienempiä, paikallisia lumen sulatus- ja puhdistusasemia eri puolille Helsinkiä. Niillä ei kuitenkaan voida korvata suuria lumenvastaanottopaikkoja.  

Lisäksi ratkaisuja etsitään kuntien välisestä yhteistyöstä ja yksityisiltä toimijoilta, erityisesti tilapäisen kapasiteetin kasvattamiseksi runsaslumisina talvina.  

Yhteyshenkilöt

Kaavoitus:

Marina Fogdell
Arkkitehti
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala, asemakaavoitus
050 337 7768
marina.fogdell@hel.fi

Lumenhallinnan kehittäminen:

Tero Koppinen
Projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala, yleiset alueet
040 680 3135
tero.koppinen@hel.fi

Kuvassa hiekkakenttä, jota reunustaa puurivi.
Lumenvastaanottopaikka sijoittuisi kuvassa näkyvälle kentälle.
Tiellä kulkee auto ja sen vieressä on voimajohto. Taustalla kasvaa puita.
Kenttä ja tuleva ajoliittymä sijoittuisivat Metsäläntien pohjoispuolelle.
Kartalla esitetään nykyiset lumenvastaanottopaikat ja lumikuormien kuljetusmatkat. Nykyiset lumenvastaanottopaikat sijaitsevat Hernesaaressa, Maununnevalla, Patolassa, Kyläsaaressa, Viikissä, Herttoniemessä, Kivikossa, Malmilla ja Vuosaaressa.
