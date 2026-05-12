Tammelan tiilikoulun pronssireliefi siirretään konservoitavaksi koulun remontin alta
22.5.2026 12:00:00 EEST | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote
Kuvanveistäjä Heikki Varjan pronssireliefi Meidän neropatit (1959) poistetaan Tammelan tiilikoulun julkisivusta ja siirretään konservoitavaksi 22.5.2026 koulun purkutöiden alkaessa. Teos kuuluu Tampereen kaupungin kokoelmaan, ja se palautetaan uuden koulun julkisivuun 2028.
Meidän neropatit -teoksessa pitkän pöydän ääreen on kokoontunut kahdeksan sympaattista hahmoa, joista osa viittaa, torkkuu tai lukee. Teos valittiin kutsukilpailulla, jonka se voitti yksimielisellä päätöksellä. Palkintolautakunnan pöytäkirjassa todettiin, että ”ehdotus on arkkitehtooniselta soveltuvuudeltaan, idearatkaisultaan ja aiheeltaan sopiva kyseiseen seinäpintaan sekä ehdottomasti ylivoimainen kilpailuluonnoksista. Se on veistoksellisesti ilmeikäs ja rytmillinen.”
Teos paljastettiin 2.10.1959, ja sitä on vuosikymmenien aikana huollettu sijaintipaikallaan. Neljä metriä leveä teos irrotetaan julkisivusta 22.5.2026 ja siirretään konservoitavaksi museoiden kokoelmakeskukseen. Teos palautetaan kunnostettuna uuden koulun julkisivuun syksyllä 2028.
Heikki Varja (1918–1986) oli suomalainen kuvanveistäjä ja mitalitaiteilija, joka palkittiin urallaan Pro Finlandia -mitalilla sekä professorin arvonimellä. Varja opiskeli Suomen ja Ruotsin taideakatemioissa ja syvensi taitojaan työskentelemällä akateemikko Wäinö Aaltosen assistenttina. Hänen laaja tuotantonsa käsittää puuveistoksia, kymmeniä mitaleita sekä lukuisia julkisia monumentteja ja reliefejä. Varjan tunnetuimpia teoksia Tampereella ovat Lauri Viidan hautamuistomerkki, Saukonpuiston suihkukaivon Saukot sekä Tampereen Hämeenpuistossa sijaitseva Uutinen-veistos.
Suvi-Mari Eteläinen, kokoelmapäällikkö, Tampereen taidemuseo, Puh: 044 263 0580, suvi-mari.etelainen@tampere.fi
Tampereen taidemuseo
Tampereen taidemuseo järjestää vaihtuvia näyttelyitä taiteen historian teemoista ja esittelee vanhoja mestareita sekä nykytaiteen tuoreimpia tekijöitä. Esille nostetaan niin paikallisia taiteilijoita kuin kansainvälisiäkin tekijöitä. Vuoden kohokohta on Vuoden nuoren taiteilijan julkistus ja palkintonäyttely. Pirkanmaan vastuumuseona taidemuseo tutkii paikallista taidehistoriaa ja tukee alueen toimijoita. Tampereen taidemuseo hallinnoi ja hoitaa Suomen toiseksi suurinta taidekokoelmaa, joka käsittää yli 15 000 teosta.
