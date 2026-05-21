Kempower ja Blink Charging toteuttavat tänä vuonna 14 uutta latausasemaa Yhdysvaltain itärannikolla
21.5.2026 16:00:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
Sähköajoneuvojen DC-pikalatausratkaisujen toimittaja Kempower ja Blink Charging Co. laajentavat yhdessä latausasemaverkostoa Yhdysvalloissa. Blink on maailmanlaajuisesti johtava sähköajoneuvojen latauslaitteiden ja -palveluiden omistaja, operaattori ja toimittaja. Laajennus käsittää yhteensä 14 uutta latausasemaa, joista kaksi on jo toiminnassa. Loput eri osavaltioissa Yhdysvaltain itärannikolla sijaitsevista asemista on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2026 aikana.
Vilkkailla alueilla lähellä päivittäistavarakauppoja sijaitsevat asemat on varustettu Kempowerin tehoyksiköillä ja pikalataussatelliiteilla. Blink on nostanut Kempowerin teknologian luotettavuuden ja käytettävyyden avaintekijöiksi latausjärjestelmien valinnassa.
"Latausinfrastruktuurin luotettavuus muodostuu laitteiden ohella useista tekijöistä. Kempowerin kautta saamamme koulutus on auttanut tiimejämme toteuttamaan asennukset ja käyttöönotot luottavaisesti ja johdonmukaisesti", sanoo Blinkin globaalin liiketoiminnan suunnittelusta vastaava johtaja Alex Calnan. "Koulutusten tuoma perusta näkyy sujuvina käyttöönottoina ja toimipisteiden vahvana suorituskykynä pitkällä ajanjaksolla."
Kaksi latausasemaa – Vasa Fitness Coloradossa ja Idaho Falls Idahossa – on jo avattu. Vasa Fitness juhlisti asennuksia huhtikuussa Earth Day -kampanjan yhteydessä houkuttelemalla sähköautonkuljettajia paikalle ilmaisella latauksella ja tarjouksilla.
”Kempowerin teknologia on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa, skaalautuvaa ja käyttäjäystävällistä pikalatausta, ja uudet Blink-asemat osoittavat, miten hyvin toimiva infrastruktuuri pystyy saumattomasti tukemaan kuljettajien päivittäisiä rutiineja”, sanoo Kempowerin Pohjois-Amerikan markkinoista ja tuotteista vastaava johtaja Jed Routh. ”Meillä on edessä paljon antoisia töitä Blinkin kanssa yhteistyössämme kestävän liikenteen tuomiseksi helpommin kuljettajien ulottuville.”
Kempower media:
Sari Hörkkö, Viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
Saku Leppanen, Markkinointiasiantuntija, Kempower Pohjois-Amerikkasaku.leppanen@kempower.com
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
Tietoja Blink Chargingista: blinkcharging.com
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
Kempower and Blink Charging Launch 14-Site EV Charging Expansion Across the U.S. East Coast in 2026
21.5.2026 16:00:00 EEST | Press release
Kempower, a global provider of DC fast‑charging solutions for electric vehicles, today announced an expansion of EV charging sites involving Blink Charging Co, a leading global owner, operator, and provider of electric vehicle (EV) charging equipment and services. The expansion includes 14 sites in total, with two locations already operational and additional sites set to roll out across multiple states along the U.S. East Coast throughout 2026. The sites will be in high-traffic areas near convenience stores and will feature Kempower Power Units and Kempower Satellite fast chargers. Blink referenced the reliability and uptime of Kempower technology as key factors in selecting Kempower charging systems. "Reliable charging infrastructure depends on more than the equipment itself. The training we’ve received through Kempower has helped our teams approach installation and commissioning with confidence and consistency,” said Senior VP of Global Business Engineering at Blink Alex Calnan. “Tha
