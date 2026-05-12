SuPer: Seuraavan hallituksen tulee kumota nk. määräaikaisuuslaki
21.5.2026 14:16:32 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
Eduskunta on 20.5.2026 tehnyt muutoksia työsopimuslakiin, jotka mahdollistavat määräaikaisten työsopimusten solmimisen ilman perustetta vuoden ajaksi, jos työsopimus on ensimmäinen työnantajan ja työntekijän välillä. – SuPer on vastustanut lakiesitystä alusta alkaen, koska se heikentää naisvaltaisen hoitoalan työsuhdeturvaa, sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg. SuPer vaatii, että seuraava hallitus puuttuu tilanteeseen välittömästi ja korjaa työsopimuslain määräaikaisuuksien osalta ennalleen.
Määräaikaisten työsopimusten ketjutus on ollut pitkään ongelma hoitoalalla, ja lisäksi raskaussyrjintä ja työsuhteen päättyminen raskauden myötä kohdistuvat erityisesti nuoriin naisiin. Tällä on valtavia vaikutuksia sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen veto- ja pitovoimaan sekä muuhun työssä jaksamiseen.
– Hoitoalan määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisongelma on ehkä ollut päättäjiltä piilossa, koska työllisyystilanne on ollut aikaisemmin parempi ja määräaikaisia työsuhteita on tyypillisesti työnantajan toimesta jatkettu, Inberg kertoo.
SuPeriin tulee jatkuvasti yhteydenottoja ketjuttamiseen ja raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyen. SuPerin arvion mukaan eduskunnan nyt hyväksymät muutokset työsopimuslakiin, jotka tekevät perusteettoman määräaikaisuuden mahdolliseksi, tulee myös lisäämään niiden käyttöä.
– Suuri riski on, että lisääntyvä epävarmuus työmarkkinoilla vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi perheenperustamisaikeisiin ja sitä kautta myös kansantalouteen, sanoo Inberg. – Määräaikaiset työsuhteet eivät vahvista kansalaisten luottamusta tulevaisuuteen eivätkä heidän omaan talouteensa.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
