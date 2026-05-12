SuPer: Seuraavan hallituksen tulee kumota nk. määräaikaisuuslaki

Määräaikaisten työsopimusten ketjutus on ollut pitkään ongelma hoitoalalla, ja lisäksi raskaussyrjintä ja työsuhteen päättyminen raskauden myötä kohdistuvat erityisesti nuoriin naisiin. Tällä on valtavia vaikutuksia sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen veto- ja pitovoimaan sekä muuhun työssä jaksamiseen.

– Hoitoalan määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisongelma on ehkä ollut päättäjiltä piilossa, koska työllisyystilanne on ollut aikaisemmin parempi ja määräaikaisia työsuhteita on tyypillisesti työnantajan toimesta jatkettu, Inberg kertoo.

SuPeriin tulee jatkuvasti yhteydenottoja ketjuttamiseen ja raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyen. SuPerin arvion mukaan eduskunnan nyt hyväksymät muutokset työsopimuslakiin, jotka tekevät perusteettoman määräaikaisuuden mahdolliseksi, tulee myös lisäämään niiden käyttöä.

– Suuri riski on, että lisääntyvä epävarmuus työmarkkinoilla vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi perheenperustamisaikeisiin ja sitä kautta myös kansantalouteen, sanoo Inberg. – Määräaikaiset työsuhteet eivät vahvista kansalaisten luottamusta tulevaisuuteen eivätkä heidän omaan talouteensa.