Lupa- ja valvontavirasto on antanut määräyksen yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelmasta
22.5.2026 10:10:54 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on antanut määräyksen yksityisen varhaiskasvatuksen toimipaikkakohtaisen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Uusi varhaiskasvatuksen omavalvontamääräys astuu voimaan 1.6.2026.
Määräys omavalvontasuunnitelmasta ja siihen liittyvä lomake löytyvät kesäkuun alusta alkaen Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilta.
Yksityisen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi. Kirjallisen omavalvontasuunnitelman laatiminen on yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille lakisääteinen velvollisuus (varhaiskasvatuslaki 48 §). Yksityisen palveluntuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurattava sen toteutumista.
Lupa- ja valvontaviraston lisäksi kunnat valvovat yksityisten palveluntuottajien ja yksityisten perhepäivähoitajien omavalvontasuunnitelmien laatimista.
Määräys yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen toimipaikkakohtaisen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta (pdf).
Lisätietoja
ylitarkastaja Taru Terho, p. 0295 255 738, etunimi.sukunimi@lvv.fi, Lupa- ja valvontavirasto
Taru TerhoylitarkastajaLupa- ja valvontavirastoPuh:0295 255 738taru.terho@lvv.fi
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
