Lupa- ja valvontavirasto on antanut määräyksen yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelmasta

22.5.2026 10:10:54 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Lupa- ja valvontavirasto on antanut määräyksen yksityisen varhaiskasvatuksen toimipaikkakohtaisen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Uusi varhaiskasvatuksen omavalvontamääräys astuu voimaan 1.6.2026.

Määräys omavalvontasuunnitelmasta ja siihen liittyvä lomake löytyvät kesäkuun alusta alkaen Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilta. 

Yksityisen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi. Kirjallisen omavalvontasuunnitelman laatiminen on yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille lakisääteinen velvollisuus (varhaiskasvatuslaki 48 §). Yksityisen palveluntuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurattava sen toteutumista.
 
Lupa- ja valvontaviraston lisäksi kunnat valvovat yksityisten palveluntuottajien ja yksityisten perhepäivähoitajien omavalvontasuunnitelmien laatimista. 

Määräys yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen toimipaikkakohtaisen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta (pdf).
 
Lisätietoja
ylitarkastaja Taru Terho, p. 0295 255 738, etunimi.sukunimi@lvv.fi, Lupa- ja valvontavirasto

varhaiskasvatus, yksityinen varhaiskasvatus, omavalvonta, omavalvontasuunnitelma

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto ottaa kevään 2026 aikana käyttöön EU:n rajat ylittävää tietojenvaihtoa tukevan järjestelmän, Once Only Technical Systemin (OOTS). Uudistus helpottaa EU- tai ETA-valtiossa koulutuksensa suorittaneiden sairaanhoitajien, kätilöiden ja proviisorien ammattioikeuksien hakemista Suomessa. Jatkossa Lupa- ja valvontavirasto voi hakea hakemuksiin liittyvät todistukset suoraan toisesta jäsenmaasta, jos hakija on valinnut niiden toimittamisen tätä kautta, eikä hakijan tarvitse toimittaa niitä itse. Kyseessä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia koskeva askel kohti sujuvampaa EU-asiointia.

