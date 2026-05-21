Ammattiliitto JHL: työntekijöiden on saatava palkkansa, kun viranomainen käskee jäämään kotiin drooniuhan takia
21.5.2026 14:26:50 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Suomen lainsäädäntöä pitää kiireesti muuttaa, jotta työntekijät tuntevat olevansa taloudellisesti turvassa myös poikkeustilanteissa. JHL ryhtyy mahdollisimman pikaisesti neuvottelemaan työnantajaliittojen kanssa siitä, miten palkanmaksu poikkeustilanteissa määräytyy.
Pelastusviranomaiset antoivat toukokuun 15. päivä Uudellemaalle vaaratiedotteen, jossa yksiselitteisesti käskettiin ihmisiä pysymään sisätiloissa.
Syynä oli epäily, että alueella liikkuu mahdollisesti vaarallinen drooni.
Työnantajajärjestö EK:n mielestä työntekijöille ei tarvitse maksaa palkkaa, jos nämä tottelivat viranomaisen kehotusta ja jättivät saapumatta töihin.
Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström on jyrkästi eri mieltä.
– Palkka pitää maksaa, kun työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta. Lainsäädäntöä ja työehtoja on tarkasteltava kiireesti, jotta työntekijöiden toimeentulo turvataan myös poikkeustilanteissa.
JHL ryhtyy mahdollisimman pikaisesti neuvottelemaan työnantajaliittojen kanssa siitä, miten palkanmaksu poikkeustilanteissa määräytyy. Tarkoitus on suojella liiton jäseniä ja heidän ansioitaan.
Ekström korostaa ettei työntekijälle voida sälyttää taloudellista riskiä siitä, että hän noudattaa viranomaisen ohjeita.
– Pahimmillaan tämä johtaa siihen, ettei ohjeita noudateta. Kriisitilanteessa kansalaisten luottamus on ratkaisevaa.
Nykyinen lainsäädäntö ei anna riittävän yksiselitteistä vastausta siihen, millaisessa poikkeustilanteessa työnantaja voi kieltäytyä maksamasta palkkaa. Ammattiliitto JHL seuraa tilannetta, ja liitto on valmis hakemaan oikeusteitse päätöstä asiaan, jos palkanmaksusta syntyy ratkaisemattomia erimielisyyksiä.
”Poliitikot eivät voi väistellä vastuutaan”
Viranomaisten yhteistyön, viestinnän ja kriisijohtamisen pitää olla kunnossa, kun Suomeen annetaan vakava vaaratiedote.
Kaikessa jäi parantamisen varaa.
Ihmiset olivat mediatietojen varassa, kun 112-sovellus ei toiminut kunnolla.
Myös yhteistyö valtion, kuntien, hyvinvointialueiden ja työnantajien välillä petti useassa kohdassa.
– Poliitikot eivät voi väistellä vastuutaan. Valtioneuvoston keskeinen tehtävä on turvata väestön henki ja terveys kaikissa olosuhteissa.
Rakenteet on saatava kuntoon
Työntekijät ovat jääneet liiaksi sivuun, kun Suomessa puhutaan kriisivalmiudesta.
– Kuntiin ja hyvinvointialueille tarvitaan rakenteita, joissa johto, henkilöstö ja poliittiset päättäjät kehittävät varautumista yhdessä.
Håkan EkströmJHL:n puheenjohtajaPuh:040 828 2865hakan.ekstrom@jhl.fi
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
Fackförbundet JHL: Arbetstagare har rätt att få lön om myndigheterna beordrar dem att stanna hemma på grund av drönarhot21.5.2026 15:05:25 EEST | Pressmeddelande
Den finländska lagstiftningen måste raskt ändras så att arbetstagarna bibehåller sin ekonomiska trygghet även i undantagssituationer. JHL inleder så fort som möjligt förhandlingar med arbetsgivarförbunden om lönebetalning i undantagssituationer.
