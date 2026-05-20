Telia tuo kriittisen ryhmäviestinnän mobiiliverkkoon – tällainen on viranomaisille ja yrityksille tarkoitettu Push to Talk -ratkaisu
21.5.2026 14:00:00 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Telia tuo Push‑to‑Talk-ratkaisun mobiiliverkkoon korvaamaan perinteisiä radiopuhelinratkaisuja viranomaisille, terveydenhuoltoon sekä yrityksille. Palvelu on kehitetty organisaatioille, joissa yhteydenpidon on toimittava varmasti ja nopeasti.
Push-to-Talk-ratkaisu mahdollistaa välittömän puheyhteyden. Se yhdistää nopearytmisen yhteydenpidon ja mobiiliverkon skaalautuvuuden samaan palveluun ja nopeuttaa yhteydenpitoa kriittisissä tilanteissa.
”Yhdellä painalluksella tavoittaa koko ryhmän välittömästi. Kun jokainen minuutti on kriittinen, voidaan säästää helposti kymmeniä minuutteja verrattuna perinteiseen viestintään”, sanoo Mika Myllymäki, Telian liiketoimintajohtaja.
Telian ratkaisu laajentaa ryhmäviestinnän puheesta myös viesteihin, kuviin, videoon ja paikannukseen. Palvelu toimii tavallisissa älypuhelimissa, eikä vaadi erillistä radiokalustoa, mutta sitä voidaan käyttää myös tehtäväkriittiseen käyttöön suunnitelluilla päätelaitteilla. Koko ratkaisu toimii samassa käyttöliittymässä ja hyödyntää mobiili‑ ja privaattiverkkojen kattavuutta. Vastaavaa viestintää on perinteisesti hoidettu radiopuhelimilla.
”Kriittisessä viestinnässä tärkeintä on, että yhteys toimii varmasti. Samalla käyttäjät tarvitsevat nykyaikaiset työkalut tilannekuvan jakamiseen ja yhteistyöhön”, Myllymäki sanoo.
Ratkaisu on osa Telian ja Airbus Defence and Spacen aiemmin tänä keväänä julkistamaa yhteistyötä kriittisen viestinnän kehittämiseksi Suomessa.
Lisätietoa yhteistyöstä: https://www.telia.fi/telia-yrityksena/medialle/stt?articleId=4df34706-948c-4ebf-adf1-6dc7d20fc353
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
