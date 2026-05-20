Geenitieto ja tutkimus avaavat uusia mahdollisuuksia syövän hoidossa

Käytännössä yksilöllinen syövän hoito tarkoittaa sitä, että jokaisen potilaan hoito suunnitellaan hänen oman sairautensa ja elämäntilanteensa pohjalta. Hoitopäätöksissä hyödynnetään yhä useammin tarkkaa diagnostiikkaa, kuten kasvaimen geenitason tutkimusta, jonka avulla voidaan valita potilaalle parhaiten sopiva hoito.

– Yksilöllinen hoito näkyy arjessa esimerkiksi siinä, että hoitokokonaisuus rakennetaan vaiheittain potilaan tilanteen mukaan. Rintasyövässä hoito voi alkaa lääkehoidolla, jonka jälkeen tehdään leikkaus ja tarvittaessa annetaan sädehoitoa tai lisälääkehoitoa hoitovasteen perusteella, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Pia Vihinen Tyks Syöpäkeskuksesta kuvaa.

Geenitieto ohjaa hoitoa yhä tarkemmin

Yksi merkittävimmistä muutoksista syövän hoidossa on geenitiedon hyödyntäminen. Geenitutkimusten avulla voidaan tunnistaa, millaiset muutokset syöpäkasvaimessa ohjaavat taudin etenemistä, ja valita hoito, joka kohdistuu juuri näihin muutoksiin. Tämä voi parantaa hoidon tehoa, auttaa ennakoimaan hoitovastetta ja vähentää haittavaikutuksia. Lisäksi geenitieto voi paljastaa syövän taustalla olevia perinnöllisiä tekijöitä ja sujuvoittaa hoitopolkua.

Monissa syövissä tunnetaan jo useita geenimuutoksia, joiden perusteella voidaan tarjota kohdennettuja täsmälääkehoitoja. Näiden tunnistaminen edellyttää kasvaimen geneettistä profilointia, jota suositellaan yhä useammille potilaille.

– Esimerkiksi levinneessä melanoomassa ja ei‑pienisoluisessa keuhkosyövässä hoitotulokset ovat parantuneet merkittävästi, kun hoito voidaan valita kasvaimen molekyyliprofiilin perusteella, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Erika Alanne Tyks Syöpäkeskuksesta kertoo.

Hoito suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa

Yksilöllisyys ei tarkoita vain lääketieteellistä tietoa, vaan myös potilaan aktiivista roolia. Kansallinen syöpästrategia korostaa potilaan osallisuutta ja jaettua päätöksentekoa: hoitoa suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa huomioiden hänen kuntonsa, toiveensa, elämäntilanteensa ja voimavaransa.

Tavoitteena on lisätä hoidon vaikuttavuutta ja tukea potilaan hyvinvointia koko hoitopolun ajan diagnostiikasta kuntoutukseen ja tarvittaessa palliatiiviseen hoitoon.

– Yksilöllisessä hoidossa keskeistä on miettiä tarkkaan, mikä hoito hyödyttää juuri tätä potilasta. Kaikkia mahdollisia tutkimuksia tai hoitolinjauksia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, jos ne eivät johda hoidon muutokseen. Samalla on tärkeää tunnistaa oikea hetki siirtyä palliatiiviseen hoitoon. Ajoissa tehty siirtyminen voi parantaa potilaan loppuvaiheen elämänlaatua merkittävästi, Pia Vihinen korostaa.

Tutkimus ja data vauhdittavat kehitystä

Kansallisen syöpästrategian mukaan tutkimuksella ja terveysdatan hyödyntämisellä on keskeinen rooli yksilöllisen syövänhoidon kehittymisessä. Biopankit, syöpänäytekeräykset ja laajat rekisteriaineistot tekevät uuden tiedon syntymisen ja hoitojen kehittämisen entistä vaikuttavammiksi ja kohdennetummiksi.

Potilaasta otetuista näytteistä saatavaa tietoa käytetään hänen hoitonsa suunnittelussa. Samalla osa näytteistä päätyy tutkimukseen, jossa selvitetään syövän mekanismeja solutasolla ja etsitään uusia hoitokohteita. Läntisessä syöpäkeskuksessa syöpänäytteitä kerätään aktiivisesti eri tutkimushankkeisiin, joissa on mukana suuri määrä tutkijoita.

– Syöpänäytteiden kerääminen ja tutkimusyhteistyö ovat keskeinen osa yksilöllisen syövänhoidon kehittämistä. Kun yhdistämme potilastyön ja tutkimuksen, voimme sekä parantaa nykyisten potilaiden hoitoa että rakentaa pohjaa tulevaisuuden uusille hoitomuodoille, suunnittelija Mervi Toriseva Tyks Syöpäkeskuksesta kertoo.

Yleisötilaisuudessa avataan syövän hoitoa kansantajuisesti

Yksilöllisen syövän hoidon ajankohtaisia teemoja käsitellään Tyks tutkii ja hoitaa -yleisötilaisuudessa Turun pääkirjaston Studiossa torstaina 28.5.2026 klo 17 alkaen. Tilaisuudessa Tyks Syöpäkeskuksen asiantuntijat kertovat, miten yksilöllinen syövän hoito toteutuu käytännössä ja millaisia mahdollisuuksia se tuo potilaille nyt ja tulevaisuudessa.

Puheenvuorot:

Dosentti, erikoislääkäri Pia Vihinen: Mitä kansallinen syöpästrategia linjaa yksilöllisestä syövän hoidosta

Erikoislääkäri Erika Alanne: Geeniohjattu yksilöllinen syövän hoito potilastyössä

Suunnittelija Mervi Toriseva: Syöpänäytekeräys ja tutkimusmahdollisuudet

Yleisöllä on mahdollisuus esittää asiantuntijoille kysymyksiä etukäteen verkkolomakkeella sekä tilaisuuden aikana paikan päällä. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.