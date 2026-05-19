Demarinaiset: Suomeen julistettava hätätila naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja naissurmista
21.5.2026 14:09:05 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Naisiin kohdistuva väkivalta ja naissurmat ovat Suomessa vakava ja jatkuva yhteiskunnallinen kriisi. Kyse on yhdestä merkittävimmistä ihmisoikeusongelmista Suomessa. Tilastojen valossa Suomi on yksi turvattomimmista maista naisille, ja kuluvasta vuodesta uhkaa tulla naissurmien ennätysvuosi. Jokainen väkivallanteko ja jokainen menetetty henki on liikaa. Jokainen heistä olisi ollut estettävissä.
”Naisiin kohdistuva väkivalta on yhteiskunnallinen kriisi. Suomessa on tapettu 11 naista alle viidessä kuukaudessa – käytännössä joka toinen viikko. On sydäntä särkevää ajatella, että usein taustalla on jopa vuosikausia jatkunut väkivalta ja aivan liian usein todistajana on lapsi. Hallituksen ja koko Suomen on toimittava nyt naissurmien ehkäisemiseksi. Emme voi antaa tämän jatkua”, vaatii Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila.
”Suomi voi olla tasa-arvon mallimaa vain, jos se takaa kaikille naisille turvallisen elämän. Tällä hetkellä emme täytä tätä lupausta. Lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta ja naissurmat koskettavat vuosittain suurta joukkoa naisia ja heidän läheisiään. Kyse ei ole yksittäisistä tragedioista, vaan rakenteellisesta ongelmasta, johon voidaan ja johon pitää puuttua”, jatkaa Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Tawar Salari.
Demarinaiset vaativat, että Suomeen julistetaan kansallinen hätätila naisiin kohdistuvan väkivallan vuoksi. Esimerkiksi Britanniassa naisiin kohdistuva väkivalta on julistettu kansalliseksi hätätilaksi vuonna 2024.Tämä edellyttää välittömiä ja konkreettisia toimia: väkivalta on tunnistettava yhdeksi kiireellisimmistä yhteiskunnallisista ongelmista, resursseja on lisättävä, lainsäädäntöä uudistettava ja viranomaisten sekä järjestöjen yhteistyötä vahvistettava. Keskeistä on myös asenteiden muutos: väkivaltaa ei saa koskaan vähätellä, selitellä tai hyväksyä.
Demarinaiset vaativat myös SDP:tä edistämään sitä, että naisiin kohdistuva väkivalta julistetaan kansalliseksi hätätilaksi. Demarinaisten kanta on, että puolueen poliittiseen ohjelmaan tulee SDP:n puoluekokouksessa lisätä kirjaus naisiin kohdistuvan väkivallan julistamisesta hätätilaksi. Puolueen tulee toimia asiassa omien arvojensa, tasa-arvon, vapauden ja solidaarisuuden puolesta.
”Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole yksityisasia. Se on yhteiskunnallinen epäkohta, joka vaatii poliittista tahtoa ja määrätietoisia toimia. Jopa valtioneuvoston oikeuskanslerin viime vuoden kertomuksessa nousee esiin lähisuhdeväkivallan vakavat puutteet erityisesti poliisin toiminnassa, riskiarvioinnissa ja uhrien suojelussa. Meillä on velvollisuus suojella jokaista naista, ei vasta tragedioiden jälkeen, vaan ennen niitä. Suomen tulee tehdä kaikkensa, että naisiin kohdistuva väkivalta ja naissurmat loppuvat”, sanoo Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Miina-Anniina Heiskanen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Tawar SalariDemarinaisten 1. varapuheenjohtaja, Varsinais-Suomen aluevaltuutettu ja Turun kuntavaltuutettutawar.salari@outlook.com
Miina-Anniina HeiskanenDemarinaisten 2. varapuheenjohtaja, Oulun kaupungin Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustajaPuh:0443236300miina.anniina.heiskanen@gmail.comwww.miina-anniina.fi
Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
