Lidlin kesän jäätelöuutuudet – valikoimassa trendikkäitä jäätelösuupaloja, proteiinia ja perinteisiä makuja
22.5.2026 10:28:53 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Tulevan kesäsesongin jäätelöuutuudet saapuivat Lidlin pakastealtaisiin. Kauden kiinnostavimpiin uutuuksiin lukeutuvat kätevän kokoiset Ice Cream Bites -jäätelöherkkupalat, jotka sopivat niin jaettavaksi kuin pieneen makeannälkään. Lisäksi suositusta Keksis-jäätelöstä tulee tarjolle kaksi uutuutta: täyteläinen banaani-Keksis sekä vaniljanmakuinen proteiini-Keksis.
Suomalaiset tunnetusti rakastavat jäätelöä. Suomalaiset syövät jäätelöä ympäri vuoden, mutta kesäisin jäätelönmyynti jopa viisinkertaistuu. Lidlin kesän jäätelöuutuudet on suunniteltu tuomaan helppoutta ja valinnanvaraa kesäisiin herkutteluhetkiin. Tämän vuoden uutuuskattauksesta löytyy monipuolisesti vaihtoehtoja niin uutuudennälkäisille kuin perinteisten makujen ystäville.
– Uudet ja trendikkäät jäätelösuupalat, tuttavallisemmin 'bitesit', ovat kuin ylellisiä suklaakonvehteja jäätelön muodossa, ja niitä on saatavilla kolmessa herkullisessa maussa. Kermainen banaaninmakuinen Keksis-uutuus puolestaan sopii mainiosti niin perheen pienimmille kuin aikuiseenkin makuun. Proteiinitrendi pitää edelleen pintansa, ja Proteiini-Keksis onkin suunniteltu heille, jotka haluavat nauttia jäätelönsä osana päivän aktiivista rytmiä tai proteiinipitoisempana välipalana mausta tinkimättä, kertoo Lidlin ostopäällikkö Riikka Nordqvist.
Gelatelli Ice Cream Bites 4,49 €, 12 x 17 ml / 12 x 18 ml
Nämä pienet suklaakuorrutetut jäätelösuupalat vastaavat täydellisesti pieneen makeannälkään silloin, kun tavallinen jäätelöpuikko tuntuu liian suurelta. Kätevät suupalat on helppo tarjoilla suoraan purkista, ja ne sopivat myös ystävien kesken jaettavaksi. Saatavilla on kolme herkullista makuvaihtoehtoa:
Salted Caramel & Almond
Gold Caramel
White Chocolate & Cookies
Gelatelli Banaani Keksis, laktoositon, 0,99 €, 110 ml
Hedelmäinen ja laktoositon uutuus, jossa täyteläistä banaanikermajäätelöä on kahden pehmeän suklaakeksin välissä. Sopii mainiosti niin lapsille kuin aikuiseen makuun.
Gelatelli Proteiini-Keksis Vanilja 1,19 €, 110 ml
Tämä uutuus on kätevä napata mukaan välipalaksi matkalla rannalle, piknikille tai vaikkapa salille. Yksi keksijäätelö sisältää 6,2 grammaa proteiinia.
Gelatelli Suklaa Crisp -jäätelöpuikko 0,99 €, 100ml
Suussa sulavaa suklaakermajäätelöä rapeassa suklaakuoressa. Tämä puikko on varma valinta suklaan ystäville ja todellinen kesän klassikko.
Tuotenäytteet medialle: media@lidl.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäLidlin viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9-16.Puh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi
Onko tässä kesän odotetuin juomahitti? Lidl tuo myyntiin TikTok-seuraajien toivemaun22.5.2026 07:58:31 EEST | Tiedote
Lidlin hyllyt täyttyvät tänä kesänä vadelman ja sitruksen makuisista juomauutuuksista. Kiinnostavimpiin uutuuksiin lukeutuu raikas ja kirpsakka Sportyfeel Sour Raspberry BCAA -juoma, jonka inspiraatio on peräisin suoraan Lidlin TikTok-seuraajilta.
Takaisinveto: Kuivatuissa viikunoissa liikaa okratoksiinia21.5.2026 11:19:22 EEST | Tiedote
Lidl vetää myynnistä erän Aleston kuivattuja viikunoita. Tuote-erässä on todettu raja-arvon ylittävä määrä okratoksiini A:ta. Jos matalia pitoisuuksia okratoksiini A:ta sisältävää elintarviketta kulutetaan pienissä määrissä, se ei yleensä aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia. Pitkäaikainen altistus voi kuitenkin olla terveydelle haitallista. Okratoksiini on hometoksiini, jota voi muodostua esimerkiksi kuivattuihin hedelmiin kosteissa olosuhteissa.
Lidlin kolmas puumyymälä ja 210. myymälä avataan Karistossa 21.5.20.5.2026 08:11:54 EEST | Tiedote
Myymälä on rakennettu teräsristikoiden sijaan puusta, joka näkyy myös kauniisti myymälän julkisivussa ja sisätiloissa. Käyttämällä puuta saadaan muun muassa pienennettyä rakentamisesta syntyviä hiilidioksidipäästöjä neljänneksellä. Karistossa hyllytetään viimeisimpä tuotteta ja valmistaudutaan avaamaan ovet torstaina 21.5. aamukahdeksalta.
Laukaan Lidlissä entistä helpompaa asiointia – uusi pulloautomaatti ahmii kassillisen pulloja hetkessä19.5.2026 12:24:19 EEST | Tiedote
Laukaan Lidlissä on otettu käyttöön uusi pullonpalautusautomaatti, johon pullot ja tölkit voi kaataa suoraan kassista käsiä likaamatta. Uusi automaatti tekee pullonpalautuksesta moninkerroin nopeampaa, siistimpää ja helpompaa. Automaattiin voi kaataa kaikki palautusautomaattiin kelpaavat pakkaukset eli tölkit, kierrätysmuovipullot ja lasipullot.
Lidl ja Janakkalan kunta tuovat lapsille maksuttoman lounaan puistoon – kasviksia lautasille ja töitä nuorille18.5.2026 11:31:51 EEST | Tiedote
Janakkalassa kokeillaan kesäkuussa uutta tapaa tukea lapsiperheitä: Tervakoskella ja Turengissa tarjotaan lapsille maksuton puistolounas. Hanke on Lidlin, kunnan ja Mannerheimin lastensuojeluliiton yhteinen vastaus vähäisen kasvisten syönnin haasteisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme