Lidlin kesän jäätelöuutuudet – valikoimassa trendikkäitä jäätelösuupaloja, proteiinia ja perinteisiä makuja

22.5.2026 10:28:53 EEST | Lidl Suomi | Tiedote

Tulevan kesäsesongin jäätelöuutuudet saapuivat Lidlin pakastealtaisiin. Kauden kiinnostavimpiin uutuuksiin lukeutuvat kätevän kokoiset Ice Cream Bites -jäätelöherkkupalat, jotka sopivat niin jaettavaksi kuin pieneen makeannälkään. Lisäksi suositusta Keksis-jäätelöstä tulee tarjolle kaksi uutuutta: täyteläinen banaani-Keksis sekä vaniljanmakuinen proteiini-Keksis.

Suomalaiset tunnetusti rakastavat jäätelöä. Suomalaiset syövät jäätelöä ympäri vuoden, mutta kesäisin jäätelönmyynti jopa viisinkertaistuu. Lidlin kesän jäätelöuutuudet on suunniteltu tuomaan helppoutta ja valinnanvaraa kesäisiin herkutteluhetkiin. Tämän vuoden uutuuskattauksesta löytyy monipuolisesti vaihtoehtoja niin uutuudennälkäisille  kuin perinteisten makujen ystäville. 

– Uudet ja trendikkäät jäätelösuupalat, tuttavallisemmin 'bitesit', ovat kuin ylellisiä suklaakonvehteja jäätelön muodossa, ja niitä on saatavilla kolmessa herkullisessa maussa. Kermainen banaaninmakuinen Keksis-uutuus puolestaan sopii mainiosti niin perheen pienimmille kuin aikuiseenkin makuun. Proteiinitrendi pitää edelleen pintansa, ja Proteiini-Keksis onkin suunniteltu heille, jotka haluavat nauttia jäätelönsä osana päivän aktiivista rytmiä tai proteiinipitoisempana välipalana mausta tinkimättä, kertoo Lidlin ostopäällikkö Riikka Nordqvist.

Gelatelli Ice Cream Bites 4,49 €, 12 x 17 ml / 12 x 18 ml 

Nämä pienet suklaakuorrutetut jäätelösuupalat vastaavat täydellisesti pieneen makeannälkään silloin, kun tavallinen jäätelöpuikko tuntuu liian suurelta. Kätevät suupalat on helppo tarjoilla suoraan purkista, ja ne sopivat myös ystävien kesken jaettavaksi. Saatavilla on kolme herkullista makuvaihtoehtoa:

Salted Caramel & Almond 

Gold Caramel

White Chocolate & Cookies

Gelatelli Banaani Keksis, laktoositon, 0,99 €, 110 ml

Hedelmäinen ja laktoositon uutuus, jossa täyteläistä  banaanikermajäätelöä on kahden pehmeän suklaakeksin välissä. Sopii mainiosti niin lapsille kuin aikuiseen makuun.

Gelatelli Proteiini-Keksis Vanilja 1,19 €, 110 ml 

Tämä uutuus on kätevä napata mukaan välipalaksi matkalla rannalle, piknikille tai vaikkapa salille. Yksi keksijäätelö sisältää 6,2 grammaa proteiinia. 

Gelatelli Suklaa Crisp -jäätelöpuikko 0,99 €, 100ml

Suussa sulavaa suklaakermajäätelöä rapeassa suklaakuoressa. Tämä puikko on varma valinta suklaan ystäville ja todellinen kesän klassikko.

Tuotenäytteet medialle: media@lidl.fi

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi.

Takaisinveto: Kuivatuissa viikunoissa liikaa okratoksiinia21.5.2026 11:19:22 EEST | Tiedote

Lidl vetää myynnistä erän Aleston kuivattuja viikunoita. Tuote-erässä on todettu raja-arvon ylittävä määrä okratoksiini A:ta. Jos matalia pitoisuuksia okratoksiini A:ta sisältävää elintarviketta kulutetaan pienissä määrissä, se ei yleensä aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia. Pitkäaikainen altistus voi kuitenkin olla terveydelle haitallista. Okratoksiini on hometoksiini, jota voi muodostua esimerkiksi kuivattuihin hedelmiin kosteissa olosuhteissa.

