Lidlin kesän jäätelöuutuudet – valikoimassa trendikkäitä jäätelösuupaloja, proteiinia ja perinteisiä makuja

Suomalaiset tunnetusti rakastavat jäätelöä. Suomalaiset syövät jäätelöä ympäri vuoden, mutta kesäisin jäätelönmyynti jopa viisinkertaistuu. Lidlin kesän jäätelöuutuudet on suunniteltu tuomaan helppoutta ja valinnanvaraa kesäisiin herkutteluhetkiin. Tämän vuoden uutuuskattauksesta löytyy monipuolisesti vaihtoehtoja niin uutuudennälkäisille kuin perinteisten makujen ystäville.

– Uudet ja trendikkäät jäätelösuupalat, tuttavallisemmin 'bitesit', ovat kuin ylellisiä suklaakonvehteja jäätelön muodossa, ja niitä on saatavilla kolmessa herkullisessa maussa. Kermainen banaaninmakuinen Keksis-uutuus puolestaan sopii mainiosti niin perheen pienimmille kuin aikuiseenkin makuun. Proteiinitrendi pitää edelleen pintansa, ja Proteiini-Keksis onkin suunniteltu heille, jotka haluavat nauttia jäätelönsä osana päivän aktiivista rytmiä tai proteiinipitoisempana välipalana mausta tinkimättä, kertoo Lidlin ostopäällikkö Riikka Nordqvist.

Gelatelli Ice Cream Bites 4,49 €, 12 x 17 ml / 12 x 18 ml

Nämä pienet suklaakuorrutetut jäätelösuupalat vastaavat täydellisesti pieneen makeannälkään silloin, kun tavallinen jäätelöpuikko tuntuu liian suurelta. Kätevät suupalat on helppo tarjoilla suoraan purkista, ja ne sopivat myös ystävien kesken jaettavaksi. Saatavilla on kolme herkullista makuvaihtoehtoa:

Salted Caramel & Almond

Gold Caramel

White Chocolate & Cookies

Gelatelli Banaani Keksis, laktoositon, 0,99 €, 110 ml

Hedelmäinen ja laktoositon uutuus, jossa täyteläistä banaanikermajäätelöä on kahden pehmeän suklaakeksin välissä. Sopii mainiosti niin lapsille kuin aikuiseen makuun.

Gelatelli Proteiini-Keksis Vanilja 1,19 €, 110 ml

Tämä uutuus on kätevä napata mukaan välipalaksi matkalla rannalle, piknikille tai vaikkapa salille. Yksi keksijäätelö sisältää 6,2 grammaa proteiinia.

Gelatelli Suklaa Crisp -jäätelöpuikko 0,99 €, 100ml

Suussa sulavaa suklaakermajäätelöä rapeassa suklaakuoressa. Tämä puikko on varma valinta suklaan ystäville ja todellinen kesän klassikko.

Tuotenäytteet medialle: media@lidl.fi