Erikoissairaanhoidon jonoja purettu kestävällä kehittämistyöllä
21.5.2026 13:57:46 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut purettua vuosien aikana syntyneitä kiireettömän erikoissairaanhoidon jonoja laajalla kehittämistyöllä. Kehittämistyön ansiosta jonotilanne saadaan pidettyä jatkossa hallinnassa ja samalla toiminnan kustannusvaikuttavuus paranee. Yli kuusi kuukautta jonossa olleiden potilaiden määrä on vähentynyt merkittävästi vuoden 2025 elokuun noin 1 900 jonottajasta tämän vuoden huhtikuun noin 500 potilaaseen.
Jonoja on saatu purettua sekä lisäämällä erikoissairaanhoidon omaa kapasiteettiä että toimintatapoja uudistamalla.
- Olemme lähteneet purkamaan jonoja tavoilla, jotka ovat kestäviä taloudellisesti ja toiminnallisesti. Tähtäin on ollut siinä, että hoitoon pääsy toteutuu jatkossakin hoitotakuun mukaisesti. Olemme saaneet osalle erikoisaloista enemmän erikoislääkäreitä ja toimintatapoja on muutettu niin, että voimme parantaa erikoissairaanhoidon saatavuutta ilman kulujen kasvua, vastuualuejohtaja Titta Frantsila kertoo.
- Leikkaustoiminnassa on prosesseja kehitetty niin, että toimintaan on saatu lisää kapasiteettia. Myös päivä- ja lyhythoitoista kirurgiaa sekä polikliinista kirurgiaa on hyödynnetty aiempaa enemmän. Vähähyötyisiä hoitoja on karsittu ja digitaalisia hoitopolkuja ja moniammatillisuutta hyödynnetään aiempaa enemmän, Frantsila luettelee.
Suurin määrä yli kuusi kuukautta jonottaneista on ollut ja on edelleen silmätaudeissa. Huhtikuussa heitä oli tilaston mukaan noin 300 potilasta. Heistä noin 200 pääsee hoitoon vielä toukokuun aikana.
Keski-Suomen hyvinvointialue on yhdeksän muun hyvinvointialueen tavoin saanut Valviralta (nykyisin Lupa- ja valvontavirasto) viime lokakuussa määräyksen saattaa hoitoon pääsy lainmukaiselle tasolle huhtikuun loppuun mennessä. Määräystä on tehostettu sakon uhalla.
- Erikoissairaanhoidossa on tehty hienoa kehittämistyötä, jonka myötä kiireettömän hoidon jono on saatu purettua jo lähes neljäsosaan viime vuodesta. Tarkoitus on purkaa jonot täysin vuoden 2026 aikana ja varmistaa hoitoon pääsy jatkossakin, vastuualuejohtaja Titta Frantsila kertoo.
- Lisäksi vahvistamme perusterveydenhuollossa hoidon jatkuvuutta omahoitaja ja -lääkärimallilla, mikä puolestaan vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta., Frantsila lisää.
Selvitys kiireettömään erikoissairaanhoitoon hoitoonpääsystä on aluehallituksen ensi tiistain kokouksen ilmoitusasioissa. Aluehallituksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Terveydenhuollon vastuualuejohtaja Titta Frantsila, p. 040 139 6261
Johtajaylilääkäri Kati Kinnunen, p. 050 432 4642
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialueen talousarvioita esitetään ylijäämäiseksi21.5.2026 14:04:28 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen muutostalousarviossa esitetään hyvinvointialueen tulokseksi 4,1 miljoonan euron ylijäämää. Tämän vuoden varsinaisessa talousarviossa on tavoitteena ollut nollatulos. Talousarvion muutosesitys perustuu ensimmäisen vuosineljänneksen tilinpäätösennusteeseen.
Kehitysvammaisten asumisyksikölle ja ikääntyneiden päivätoiminnalle Vaajakosken Väkkärätieltä uudet, nykyaikaiset tilat21.5.2026 09:24:05 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella otetaan käyttöön ensimmäinen vammaisten ja ikääntyneiden päivätoimintaa varten rakennettu uudisrakennus touko-kesäkuun vaihteessa Vaajakosken Väkkärätiellä. Nykyaikaisissa tiloissa toimintansa käynnistävät kehitysvammaisten asumisyksikkö Väkkärä sekä Vaajakosken päivätoiminta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.5.2026 06:15:17 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.5.2026 KOONTI YÖN TAPAHTUMISTA KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN OSALTA 23:03, tulipalo muu, Muurame: Isolahden uimarannalla ilmoitettu poltettavan isoa nuotiota. Ilmeni, että kyseessä on merkitty ja oikea nuotipaikka, josa isot tulet. Ketään ei nähty paikalla, joten pelastuslaitos sammutti nuotion. Tilanteesta ei ollut leviämisen vaaraa. 23:36, eläimen pelastaminen, Jyväkylä. Rantueen uimarannan läheisyydessä ollut nuori hirvi rannassa makuullaan. Pelastuslaitoksen rohkaisemana oli hirvi lähtenyt liikkeelle. 00:55, rakennuspalo keskisuuri Jyväksylä. Väinölänkujalla rivitalon vierustassa syttynyt roskista tulipalo. Pelastuslaitos sai sammutettua palon ennen kuin siitä aiheutui leviämisen vaaraa tai omaisuusvahinkoja. Poliisi tutkii syttymisen syytä. 01:52, liikenneonnettomuus, Pihtipudas. Rekan kuljettaja oli väistänyt Pihtiputaan keskustan jälkeen Nelostiellä eläintä, ja rekka ajautunut tien vieressä olevan SEO tankkauaseman seinaan. Tankkaus- ja hu
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 20.5.2026 kokouksesta20.5.2026 20:22:54 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti. Pykälässä 35 Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.7.2026 alkaen lautakunta äänesti asian palauttamisesta valmisteluun, mutta suoritetussa äänestyksessä asian käsittely jatkui äänin 5–4, eikä asiaa palautettu valmisteluun. Ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.7.2026 alkaen hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 20.5.2026 kokouksesta20.5.2026 15:05:03 EEST | Tiedote
Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 20.5.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme