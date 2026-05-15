Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa Oulussa korostui yhteistyön merkitys

Tänä vuonna tapahtumassa korostui yhteistyön merkitys, joka nousi esiin useista eri näkökulmista niin messualueella kuin asiantuntijapuheenvuoroissa ja paneelikeskusteuissa. Pohjoinen Teollisuus toimii ennen kaikkea alustana kohtaamisille ja uusille yhteistyömahdollisuuksille. Ohjelma on tiivis ja tapahtuman painopiste on näytteilleasettajien ja kävijöiden välisissä tapaamisissa.

”Tässä ajassa kunnossapidon rooli on muuttunut ja sen tarve nähdään entistä tärkeämpänä osana huoltovarmuutta. Kunnossapito on Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman keskeisiä teemoja ja asiantuntijapuheenvuoroissa aihe toistuu eri yhteyksissä osana hyvää huomista teollisuutta,” kuvailee Timo Lehtinen Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:stä. Yhdistys on ollut mukana yhteistyössä alusta alkaen, vuodesta 1996.

Teollisuuden murros, uudet teknologiat ja tulevat suurhankkeet

Asiantuntijapuheenvuoroissa ja paneelikeskusteluissa käsiteltiin pohjoisen teollisuuden ajankohtaisimpia teemoja. Sisällöt tarjosivat konkreettista tietoa sekä näkymiä tulevaisuuteen ja uusiin yhteistyömahdollisuuksiin.

BotH2nia-verkoston innovaatiotohtori Sari Kola muistutti puheenvuorossaan, että harva pärjää yksin tämän päivän maailmassa. Vetytalous perustuu vahvoihin arvoketjuihin ja laaja-alaisen yhteistyöhön. BotH2nia-vetylaaksossa on mukana jo 24 vedyn arvoketjua seitsemästä länsirannikon maakunnasta, ja vuoteen 2035 mennessä niiden tuotannon arvioidaan nousevan 450 000 tonniin vetyä vuodessa.

Keskiviikkona järjestetyssä paneelikeskustelussa Industry 5.0 – Mistä on kyse? tarkasteltiin teollisuuden murrosta ihmisen, teknologian ja organisaatioiden näkökulmasta. Paneelia moderoi Mikko Hyytinen, Vice President, Business Excellence BA Ferrochrome, Outokumpu Oyj:stä. Keskustelun keskeisinä johtopäätöksinä nousivat esiin ihmisen ja teknologian yhteistyön merkitys, datan ja tekoälyn rooli mahdollistajina sekä organisaatioiden kyky sopeutua jatkuvaan muutokseen. Paneelissa olivat mukana Lauri Haapamäki Accenturesta, Rauno Heikkilä Oulun yliopistosta, Kim Härkönen Varjo Technologies’sta, Mikko Nissi Nokiasta ja Mikko Valtee Sandvikilta.

Konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia esiteltiin keskiviikkona myös Oulun kauppakamarin Suurhankeinfossa. Esa Pellikaisen vetämässä infossa avattiin tulevia suurhankkeita, niihin liittyviä kumppanuusmahdollisuuksia sekä hankkeiden työllistäviä vaikutuksia pohjoisessa Suomessa.

Torstain puheenvuoroissa katse suuntautui yhä vahvemmin kansainväliseen yhteistyöhön. Swecon Antti-Jussi Laine käsitteli palvelinkeskusteollisuuden kehitystä. Globaalin palvelinkeskuskapasiteetin arvioidaan kaksinkertaistuvan 2030 mennessä. Tämä avaa hyvän mahdollisuuden suomalaisen osaamisen vientiin.

Geologian tutkimuskeskuksen Hannu Lahtinen toi esiin energia- ja teknologiasiirtymien kasvattaman raaka-ainekysynnän sekä pohjoisen Suomen mineraalivarantojen merkityksen Euroopan omavaraisuuden näkökulmasta.

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n opinnäytetyökilpailun palkinnot jaettiin tapahtumassa torstaina. Kilpailuun oli runsaasti osallistujia ja taso oli erittäin korkea. Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön myöntämä 10 000 euron palkinto jaettiin kolmen ansiokkaan diplomityön ja ammattikorkeakoulun päättötyön kesken. Ensimmäisen palkinnon sai Markus Alardt, toisella sijalla oli Elisa Alanen ja kolmantena Jussi Kukkula.

”Pohjoinen Teollisuus oli nyt laajempi kuin koskaan. Tapahtumalle on kasvanut merkittävä rooli pohjoisen teollisuuden kohtaamispaikkana. Täällä näkyy suomalainen osaaminen ja yhteistyön merkitys. Tapahtumassa luodaan pohjaa uusille avauksille, tulevaisuuden näkymille ja myös kansainvälisille mahdollisuuksille,” kertoo Expomark Oy:n business manager Henri Härmä. Yritys on osa Suomen Messut -konsernia ja sen missiona on edistää suomalaista elinkeinoelämää.

Seuraavan kerran Pohjoinen Teollisuus järjestetään 17.–18.5.2028 Ouluhallissa.

