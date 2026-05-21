Keski-Suomen hyvinvointialueen talousarvioita esitetään ylijäämäiseksi
21.5.2026 14:04:28 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen muutostalousarviossa esitetään hyvinvointialueen tulokseksi 4,1 miljoonan euron ylijäämää. Tämän vuoden varsinaisessa talousarviossa on tavoitteena ollut nollatulos. Talousarvion muutosesitys perustuu ensimmäisen vuosineljänneksen tilinpäätösennusteeseen.
Valtion rahoitus on 2,5 miljoona euroa suurempi kuin tämän vuoden talousarviossa on ennakoitu. Konsernipalveluissa menoja vähennetään vajaalla 0,4 miljoonalla eurolla. Lisäksi erikoissairaanhoidossa tehdään arviointimenettelyssä annetun toimenpide-ehdotuksen mukaiset noin 1,2 miljoonan euron lisäsopeutustoimet. Nämä koskevat endoskopiakeskuksen perustamista, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiota geriatriassa sekä patologian toiminnan tehostamista.
– Vaikka esitetty ylijäämä on hienoinen verrattuna hyvinvointialueen 1,4 miljardin euron menoihin, vahvistaa se näkymäämme talouden kurssin muutoksesta ja helpottaa seuraavia vuosia. Olemme sitoutuneet talouden ja toiminnan yhteensovittamiseen, mistä kiitän koko henkilöstöämme. Tätä työtä meidän on myös määrätietoisesti jatkettava, hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela kertoo.
– Meillä on edelleen myös karikon paikkoja taloudessa, esimerkiksi öljyn hinnan noususta aiheutuu korotuspaineita moniin hoitotarvikkeisiin. Mutta tähänkin meidän on varauduttava, jotta voimme päästä myös taloudellisiin tavoitteisiimme. Kertyneet alijäämät meidän on katettava vuoteen 2030 mennessä, Vuorela lisää.
Aluehallitus käsittelee muutostalousarviota kokouksessaan 26.5.
Lue lisää: Neljännesvuosikatsauksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue on alittamassa talousarvion (tiedote 23.4.)
Hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmä kohtelee Keski-Suomen hyvinvointialuetta epäreilusti
Keski-Suomen hyvinvointialueen kertyneistä alijäämistä noin kolmannes johtuu siitä, että se on saanut liian vähän valtion rahoitusta. Keski-Suomen hyvinvointialueen vuosien 2023–24 ja 2026 rahoitusta koskevat oikaisuvaatimukset ovat valtiovarainministeriön käsiteltävänä. Vuoden 2025 rahoituspäätös on puolestaan jo hallinto-oikeudessa.
Aluehallitus käsittelee ensi tiistain kokouksessaan myös valtiovarainministeriölle annettavaa lausuntoa, joka koskee hyvinvointialueen tekemää oikaisuvaatimusta vuoden 2026 rahoituspäätöksestä, ja lisäselvitystä hallinto-oikeudelle, joka liittyy hyvinvointialueen tekemään valitukseen vuoden 2025 rahoituspäätöksestä.
Annettavaksi esitettävästä lausunnosta ilmenee, että osalle hyvinvointialueista on jaettu liikaa rahoitusta ja osalle liian vähän. Hyvinvointialueet ovat myös rahoituksen suhteen epäyhdenvertaisessa asemassa sen perusteella, mikä potilastietojärjestelmä hyvinvointialueella on ollut käytössä. Rahoitus ei jakaudu rahoituslaissa tarkoitetulla tavalla ja alueet ovat rahoituksen suhteen eriarvoisessa asemassa.
Lisäselvityksen mukaan tämän vuoden helmikuussa on uutena tietona paljastunut se, että myös yksityisen sektorin diagnoositiedot ovat vaikuttaneet hyvinvointialeuiden rahoitukseen vastoin rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä. Tämän vuoksi Keski-Suomen hyvinvointialue on täydentänyt keväällä hallinto-oikeudelle alun perin viime syksynä antamaansa lausuntoa.
– Nämä rahoituksen epäkohdat eriyttävät alueita. Jatkamme myös edunvalvontaamme sen suhteen, että rahoitusmalli saadaan korjattua. Tavoitteenamme on, että saamme muun muassa rahoituksen oikaistua hyvinvointialueiden aloittamisesta lähtien, hyvinvointialue Piia Vuorela kertoo.
Lue lisää: Keski-Suomen hyvinvointialueen edunvalvontasuunnitelma
Aluehallituksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026346)
Yhteyshenkilöt
Piia VuorelahyvinvointialuejohtajaPuh:050 442 0455piia.vuorela@hyvaks.fi
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Kati Kallimososiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aija SuntioinenTalousjohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteissähköpostiviestinta@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
