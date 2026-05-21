Keski-Suomen hyvinvointialueen talousarvioita esitetään ylijäämäiseksi

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 21.5.2026 06:15:17 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.5.2026 KOONTI YÖN TAPAHTUMISTA KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN OSALTA 23:03, tulipalo muu, Muurame: Isolahden uimarannalla ilmoitettu poltettavan isoa nuotiota. Ilmeni, että kyseessä on merkitty ja oikea nuotipaikka, josa isot tulet. Ketään ei nähty paikalla, joten pelastuslaitos sammutti nuotion. Tilanteesta ei ollut leviämisen vaaraa. 23:36, eläimen pelastaminen, Jyväkylä. Rantueen uimarannan läheisyydessä ollut nuori hirvi rannassa makuullaan. Pelastuslaitoksen rohkaisemana oli hirvi lähtenyt liikkeelle. 00:55, rakennuspalo keskisuuri Jyväksylä. Väinölänkujalla rivitalon vierustassa syttynyt roskista tulipalo. Pelastuslaitos sai sammutettua palon ennen kuin siitä aiheutui leviämisen vaaraa tai omaisuusvahinkoja. Poliisi tutkii syttymisen syytä. 01:52, liikenneonnettomuus, Pihtipudas. Rekan kuljettaja oli väistänyt Pihtiputaan keskustan jälkeen Nelostiellä eläintä, ja rekka ajautunut tien vieressä olevan SEO tankkauaseman seinaan. Tankkaus- ja hu