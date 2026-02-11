KOSEKin yrittäjyyskasvatuksesta ponnistanut yhteistyö: Nuoret esittelevät 3D-tulostuksen ja yritysyhteistyön tuloksia Kongsberg Maritimella (mediakutsu ja tiedote)
21.5.2026 14:12:26 EEST | Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK | Tiedote
Kokkolan suomalaisessa lukiossa toteutettiin keväällä 2026 3D-tulostuksen opintojakso yhteistyössä Kongsberg Maritime Finland Oy:n kanssa. Opintojakso on yksi esimerkki KOSEKin yrittäjyyskasvatuksen puitteissa kehitettävästä yhteistyömallista, jonka tavoitteena on edistää käytäntöjä, joiden avulla oppilaitokset voivat toteuttaa vastaavaa yritysyhteistyötä luontevana osana opetusta.
Opintojaksolla opiskelijat ovat harjoitelleet 3D-mallintamista, tulostamista sekä 3D-teknologioiden hyödyntämistä käytännönläheisten tehtävien kautta. Kurssin aikana opiskelijat ovat mallintaneet Kongsbergin vesisuihkupropulsiolaitteen osia ja suunnitelleet tiimeissä uusia ratkaisuja laivan ohjaamoon osana opintojaksoon kuuluvaa kilpailua.
”Kurssilla yhdistyvät tekninen osaaminen, luovuus ja työelämälähtöinen ongelmanratkaisu. On ollut hienoa nähdä, kuinka opiskelijat ovat innostuneet kehittämään omia ratkaisujaan ja työskentelemään tiimeissä aidon yritysyhteistyön parissa”, kertoo opintojakson opettaja Mikko Pihlajakangas.
Opintojakson päätöstilaisuudessa opiskelijatiimit esittelevät omat ratkaisunsa. Toteutuksessa korostuvat teknisen osaamisen lisäksi yhteistyötaidot, ongelmanratkaisu, ideointi, projektityöskentely sekä esiintymistaidot. Kokonaisuuden tavoitteena on tukea nuorten kasvua kohti jatko-opintoja ja työelämää sekä tarjota konkreettinen näkymä teknisen alan mahdollisuuksiin.
Kongsberg Maritime Finland Oy toimii Kokkolassa vesisuihkupropulsiolaitteiden valmistuksen parissa. Yritys haluaa yhteistyön kautta kannustaa nuoria teknisen alan osaajia ja tukea heidän polkuaan kohti jatko-opintoja ja työelämää. Yhteistyökurssi järjestetään nyt toista kertaa, ja kolmas toteutus on jo sovittu ensi lukukaudelle.
”Yrityksenä haluamme tukea opiskelijoita, joiden opintopolku ja kiinnostuksen kohteet viestivät vahvasta teknisestä ajattelusta ja motivaatiosta kehittää perinteisiä insinööritaitoja. Meille yhteistyöopintojaksolla keskeistä on tarjota konkreettisten esimerkkien kautta ymmärrystä työelämässä tarvittavasta käytännönläheisestä ajattelusta, määrätietoisesta ongelmanratkaisusta sekä teknisten ratkaisujen merkityksestä osana toimivaa yhteiskuntaa. On hienoa olla mukana tukemassa nuorten kehitystä osaaviksi teknisen alan ammattilaisiksi – ehkä jonain päivänä jopa meidän kanssamme saman työn äärellä”, kertoo Satu Koivisto, Kongsberg Maritimen liiketoiminnan kehittäjä.
KOSEKin tehtävänä on edistää yrittäjyyskasvatusta ja rakentaa yhteistyötä koulutuksen ja työelämän välille. Tämänkaltaiset opintojaksot tarjoavat nuorille arvokkaita kokemuksia käytännön tekemisestä, tiimityöstä ja alueen yrityksistä. KOSEK on ollut mukana tukemassa opintojakson toteutusta muun muassa tiimitaitoihin liittyvän aloitusluennon sekä päätöstilaisuuden arviointityöskentelyn kautta.
Lisätiedot:
Sari Yli-Hukka, Kokkolanseudun Kehitys Oy
sari.yli-hukka@kosek.fi
040 671 2366
Mikko Pihlajakangas, Kokkolan suomalainen lukio
mikko.pihlajakangas@edu.kokkola.fi
040 8460019
