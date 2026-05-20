Naantalin kaupunki

Kaivokadun työmaa etenee pintatöihin – liikennejärjestelyt muuttuvat

21.5.2026 14:51:44 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Kaivokadun parantamisen kaivantotyöt ovat päättyneet ja töiden painopiste on siirtynyt kadun pintarakennetöihin. Kaivokatu ja Uolevi Raaden katu ovat edelleen työmaa-aluetta, ja töiden sujuvan etenemisen vuoksi pyydetään välttämään alueella asiatonta liikkumista ja pysäköintiä.

Kaivokadun työmaa Naantalissa.
Kaivokadun ja Maariankadun liikenne palautetaan yksisuuntaiseksi 21.5.

Töiden eteneminen tuo muutoksia liikennejärjestelyihin. Torstaina 21.5. palautetaan Kaivokadun ja Maariankadun liikenne yksisuuntaiseksi noin klo 16.00.

Perjantaina 22.5. Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun väliaikaiset liikennevalot poistetaan käytöstä viikonlopun ajaksi. Liikennevalot otetaan käyttöön jälleen maanantaina 25.5.

Kaivokadun merkityillä pysäköintipaikoilla välillä Maariankatu–Prikitankatu sallitaan pysäköinti venemessuviikonloppuna 22.-24.5.

Liikenne Kaivokadulta Kristiinankadulle, Ailostenkadulle, Torikadulle ja Tullikadulle on kokonaan estetty tai rajoitettu asetettujen liikenteen ohjauslaitteiden mukaisesti.

Käynnissä olevat ja seuraavat työvaiheet:

  • Tullikadun ja Kaivokadun liittymän liikenneympyrän kiveystyöt
  • Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun liittymän pintarakennetyöt
  • ajoradan päällystyöt Uolevi Raaden kadulla osuudella Tullikatu – Käsityöläiskatu
  • Kaivokadun ja Uolevi Raaden kadun pyöräväylän päällystyöt
  • valaisinpylväiden asennus
  • Kaivokadun puuistutukset
  • kiveys- ja viimeistelytyöt koko urakka-alueella


Töiden suunniteltu valmistuminen on juhannukseen 2026 mennessä. Kesäkuun viidennen päivän jälkeen työt sijoittuvat pääsoin ajoradan ulkopuolelle, mutta ajoittain saatetaan edelleen joutua rajoittamaan ajoneuvoliikennettä ja ohjaamaan liikenne poikkeusreiteille.

Työalueella liikkuvia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta turvallisuuden takaamiseksi niin työntekijöille kuin tien käyttäjille.

Kaivokadun työmaa Naantalissa.
Kaivokadun ja Maariankadun liikenne palautetaan yksisuuntaiseksi 21.5.
Maariankatu Naantalissa.
Myös Maariankadun liikenne muutetaan takaisin yksisuuntaiseksi torstaina 21.5.
Uolevi Raaden kadun ja Käsityöläiskadun risteys, jossa on tietyö ja väliaikaiset liikennevalot.
Perjantaina 22.5. Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun väliaikaiset liikennevalot poistetaan käytöstä viikonlopun ajaksi. Liikennevalot otetaan käyttöön jälleen maanantaina 25.5.
Kiertoliittymän rakenustyömaa Naantalissa Kaivokadun ja Tullikadun risteyksessä.
Kaivokadun ja Tullikadun risteykseen rakennetaan kiertoliittymä.
