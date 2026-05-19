THL viikolla 22/2026
21.5.2026 15:03:44 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 21.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Tiedotteet
- ke 27.5. THL julkaisee syksyn 2026 koronarokotussuositukset. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
- to 28.5. THL:n turvakotipalveluja koskeva tilasto julkaistaan. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632
Uutiset
- ti 26.5. Hoidon jatkuvuuden digitaalisten ratkaisujen selvitys ja päätösten tueksi julkaisu. Lisätiedot: hilkka.miettinen(at)thl.fi, puh. 029 524 7348
- pe 29.5. Sosioekonomiset erot mielenterveydessä alkavat jo lapsuudessa – perheiden elinoloja on tuettava. Lisätiedot: sanna.wuorio (at)thl.fi, puh. 029 524 6673
- pe 29.5. Toimeentulotukitilasto 2025. Sisältää tiedot perustoimeentulotuen sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen saajista. Tilastojen julkaisukalenteriin on koottu tulevat tilastojulkistukset. Lisätiedot: tiina.puhakka(at)thl.fi, puh. 029 524 7673
Blogit
- ma 25.5. Tarvitseeko mikromuovia pelätä? Kirjoittajat: Merja Korkalainen, erikoistutkija, THL, Sanna Lensu, erikoistutkija, THL ja Kati Huttunen, erikoistutkija, THL
- ti 26.5. Hyvinvointialueilta avaus toipumisorientaation vahvistamiseksi - tärkeä askel kohti vaikuttavampia mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuuspalveluja. Kirjoittajat: Saara Rapeli, projektipäällikkö, THL ja Minna Kesänen, kehittämispäällikkö, THL
- 28.5. Asiakasprosessi vammaissosiaalityössä – väline yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Kirjoittajat: Päivi Hömppi, erityisasiantuntija, THL, Iiro Toikka, kehittämispäällikkö, THL ja Maija Voutilainen, juristi, THL
Lisätietoa:
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
