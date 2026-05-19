THL viikolla 22/2026

21.5.2026 15:03:44 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 21.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi   

Tiedotteet

  • ke 27.5. THL julkaisee syksyn 2026 koronarokotussuositukset. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
  • to 28.5. THL:n turvakotipalveluja koskeva tilasto julkaistaan. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632

Uutiset

  • ti 26.5. Hoidon jatkuvuuden digitaalisten ratkaisujen selvitys ja päätösten tueksi julkaisu. Lisätiedot: hilkka.miettinen(at)thl.fi, puh. 029 524 7348
  • pe 29.5. Sosioekonomiset erot mielenterveydessä alkavat jo lapsuudessa – perheiden elinoloja on tuettava. Lisätiedot: sanna.wuorio (at)thl.fi, puh. 029 524 6673
  • pe 29.5. Toimeentulotukitilasto 2025. Sisältää tiedot perustoimeentulotuen sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen saajista. Tilastojen julkaisukalenteriin on koottu tulevat tilastojulkistukset. Lisätiedot: tiina.puhakka(at)thl.fi, puh. 029 524 7673

Blogit

  • ma 25.5. Tarvitseeko mikromuovia pelätä? Kirjoittajat: Merja Korkalainen, erikoistutkija, THL, Sanna Lensu, erikoistutkija, THL ja Kati Huttunen, erikoistutkija, THL
  • ti 26.5. Hyvinvointialueilta avaus toipumisorientaation vahvistamiseksi - tärkeä askel kohti vaikuttavampia mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuuspalveluja. Kirjoittajat: Saara Rapeli, projektipäällikkö, THL ja Minna Kesänen, kehittämispäällikkö, THL
  • 28.5. Asiakasprosessi vammaissosiaalityössä – väline yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Kirjoittajat: Päivi Hömppi, erityisasiantuntija, THL, Iiro Toikka, kehittämispäällikkö, THL ja Maija Voutilainen, juristi, THL

Tietoa julkaisijasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

THL viikolla 21/2026 13.5.2026 15:03:19 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka viikko. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat keskiviikon 13.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ti 19.5. Lastensuojelutilasto julkaistaan klo 10. Tilastoon sisältyy tiedot lastensuojeluilmoituksista, lastensuojelun asiakkaista ja sijoituksista kodin ulkopuolelle. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632 Uutiset ti 19.5. Uutta tietoa lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien ja ADHD-lääkkeiden käytön yleisyydestä. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 ke 20.5. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat saatavuutta, mutta läsnäkäynnit eivät merkittävä

THL viikolla 20/2026 7.5.2026 15:09:34 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 7.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ma 11.5. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli vaatii jatkokehittämistä, ja työssä tulisi selvittää muiden muassa nykymallin kannusteita, demografista mallia sekä alueiden verotusoikeutta, katsoo THL. Laitos on julkaissut oman ehdotuksensa rahoitusmallin jakokehittämiseksi tulevina vuosina. Lisätiedot ja materiaalipyynnöt: piritta.rautavuori(at)thl.fi Uutiset ma 11.5. Raskaudenkeskeytykset 2025 -tilasto. Sisältää tietoja raskaudenkeskeytyksistä ja keskeytystoimenpiteistä ikäryhmittäin k

