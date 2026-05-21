Tampereen Breikissä on alkamassa muutosneuvottelut
21.5.2026 15:45:13 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Rinnekodit käynnistää Tampereen Breikki-palveluja koskevat muutosneuvottelut. Breikki on yksi ostopalveluyksiköistä, joissa tarjotaan Pirkanmaan hyvinvointialueen avohuumehoidon palveluja. Muutosneuvottelut eivät koske Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöitä.
Rinnekodit on tiedottanut, että neuvottelut alkavat 28.5. ja kestävät vähintään lakisääteisen ajan.
Neuvottelujen aikana päihde- ja riippuvuushoidon palvelut toimivat normaalisti. Lisätietoa palveluista loytyy Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta Päihde- ja riippuvuusongelmat -sivulta.
Yhteyshenkilöt
Luoto KaisaMielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualuejohtajaPuh:044 473 9759kaisa.luoto@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Yläkoululaisen laaja terveystarkastus toteutetaan jatkossa kaikille 8. luokalla21.5.2026 12:27:06 EEST | Tiedote
Pirkanmaalla yhtenäistetään yläkoululaisten laajojen terveystarkastusten käytäntöjä. Jatkossa tarkastus toteutetaan kokonaisuudessaan 8. luokalla kaikissa kunnissa ja kouluissa THL:n linjauksen mukaisesti.
Fysio- ja toimintaterapian neuvonta- ja ajanvarausnumeroon muutoksia 13 kunnassa21.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella kuntoutuksen keskitetyn neuvonnan ja ajanvarauksen puhelinnumero muuttuu. Uusi numero on 03 311 68290. Samalla palveluun liittyvät uutena Lempäälä ja Vesilahti.
Aluehallitus käsittelee talousarvion tavoitteita ja strategisia ohjelmia 20.5.20.5.2026 16:42:07 EEST | Tiedote
Aluehallituksen kokouksessa 20.5. käsiteltävänä ovat muun muassa strategiakauden hankintaohjelma, asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelma sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelma, jossa on tarkasteltu palveluja vuoteen 2035 asti.
Pirkanmaalla on jatkossa saatavilla laajemmin nepsy-ohjausta lasten ja nuorten perheille18.5.2026 09:44:08 EEST | Tiedote
Pirkanmaalla käynnistyy uudenlainen nepsy-ohjauksen toimintamalli, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tilanteissa, joissa arjen toimintakykyä haastavat neurokehitykselliset vaikeudet. Tuki on suunnattu perheille, jotka kaipaavat konkreettisia keinoja arjen sujuvoittamiseen ja lapsen tai nuoren toimintakyvyn vahvistamiseen.
Pirkanmaan hyvinvointialue valitsi palveluntuottajat henkilöstön yhteisölliseen työhyvinvointitoimintaan15.5.2026 10:59:14 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue kilpailutti palveluntuottajat henkilöstön yhteisölliseen työhyvinvointitoimintaan, sillä hankintojen yhteenlaskettu arvo ylitti hankintalaissa määritellyn kynnysarvon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme