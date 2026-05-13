VAS Andersson: Henna Virkkusen esitys romuttaisi työntekijöiden oikeuksien suojelun perustan EU:ssa

Komissio on mahdollistamassa yrityksen digitaalisen perustamisen korkeintaan 48 tunnissa missä tahansa EU-maassa riippumatta siitä, missä yrityksellä on toimintaa tai työntekijöitä. Ehdotuksessa yrityksiin sovellettaisiin uutta EU-laajuista yhtiöoikeudellisista kehystä sekä omavalintaisen rekisteröintimaan sääntöjä sen sijaan, että sovellettaisiin todellisen toimintamaan sääntöjä. Tämä avaa ovet työntekijöiden aseman heikentämiselle koko EU:ssa.

– Miksi komissaari Virkkunen puhuu mediassa työlainsäädännön sisällyttämisestä ja yksinkertaistamisesta, vaikka von der Leyen on monta kertaa sanonut, että esityksellä ei vaikuteta työntekijöiden oikeuksiin. Jopa Business Europen mukaan työoikeutta ei kannata sotkea tähän. Mitä komissio olettaa tapahtuvan, kun esimerkiksi monikansalliset jättiyritykset saavat vapaasti valita minkä maan lainsäädännön työntekijöiden oikeuksia niiden tulisi kunnioittaa, Andersson sanoo.

Esitystä on perusteltu “innovatiivisten yritysten” tarpeilla, mutta tosiasiassa uusi yhtiömuoto olisi mahdollinen kaikille firmoille. Tämä kasvattaa riskiä pöytälaatikkofirmoille ja muille väärinkäytöksille erityisesti työnantaja- ja verovelvoitteiden näkökulmasta. Väärinkäytöksiin puuttumista vaikeutetaan, kun yrityksen voi rekisteröidä muualle kuin missä toiminta todellisuudessa on, antamatta tietoa työntekijöiden määrästä tai oleskelupaikasta.

– Eurooppalaisen työlainsäädännön perusajatus on, että työntekijöihin sovelletaan työskentelymaan työlainsäädäntöä. Hitsaaja Suomessa on hitsaaja Suomessa – häntä ja kaikkia kollegoita koskee Suomen lainsäädäntö ja työehtosopimukset. Edes tätä keskeistä periaatetta ei ole kirjoitettu tarpeeksi selkeästi esitykseen, luoden oikeudellista epävarmuutta aivan keskeisessä kysymyksessä, Andersson sanoo.

Työntekijöiden edustusoikeuksien osalta yritysten hallinnossa noudatetaan kuitenkin rekisteröintimaan lainsäädäntöä. Yritykset voivat toisin sanoen shoppailla itselleen maan, missä lainsäädäntö on työntekijöiden kannalta kaikista heikoin, joka puolestaan riskeeraa työntekijöiden edustuksen koko EU:ssa.

– Emme voi sallia esitystä, että jonka myötä esimerkiksi Suomessa työskentelevään henkilöön ei enää sovellettaisi Suomen työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia, vaan erillisiä EU-tason tai aivan toisen jäsenmaan mahdollisesti heikompia säädöksiä. Nämä epäkohdat tulee korjata ja komissaari Virkkusen tulisi selventää komisson esitystä, joka uhkaa luoda Eurooppaan pysyvästi kahden kerroksen työmarkkinat, Andersson sanoo.