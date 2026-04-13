Myös Demariopiskelijat ovat esittäneet SDP:n puoluekokoukselle maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamista
21.5.2026 15:36:20 EEST | Demariopiskelijat | Tiedote
Demariopiskelijat ovat esittäneet maa- ja metsätalousministeriön yhdistämistä ympäristöministeriöön jo tammikuussa hyväksytyssä poliittisessa ohjelmassaan ja esittää asiaa niin ikään SDP:n poliittiseen ohjelmaan.
Demariopiskelijat yhtyy tänään alkaneeseen keskusteluun maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne esitti julkisuudessa ministeriön toimintojen siirtämistä ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen.
“Valtiontalouden tiukassa tilanteessa menoja on pystyttävä priorisoimaan. Isoja hallinnollisia kuluja pystyttäisiin karsimaan, mikäli historialliseksi jäänteeksi jäänyt edunvalvontaministeriö sulautettaisiin ympäristöministeriöön”, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.
Keskustelu ministeriön tulevaisuudesta alkoi päätöksestä, jolla maa- ja metsätalousministeriö pyrkii heikentämään EU:n ennallistamisasetuksen toteuttamista muuttamalla boreaalisten metsien määritelmää. Muun muassa Keskustan kansanedustaja Mikko Savola on taas vastustanut ministeriön lakkauttamista vetoamalla ministeriön välttämättömyyteen ruuantuotannolle, metsätaloudelle ja maaseudun elinvoimalle.
“On vaikea nähdä, että maa- ja metsätalouden tulevaisuus ja elinkeinon tärkeä merkitys huoltovarmuudelle, omavaraisuudelle ja maaseudun tulevaisuudelle olisi kiinni yhdestä ministeriöstä. Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät voitaisiin hyvin hoitaa myös ympäristöministeriössä ja tarpeellisilta osin työ- ja elinkeinoministeriössä.”
“Keskeisen tehtävänsä hoitamiseen sijaan ministeriö on tällä hallituskaudella systemaattisesti pyrkinyt heikentämään ympäristön tilaa ministeri Essayahin johdolla kestävän metsähoidon edellytyksiä vesittämällä, metsästysluvilla, verkkokalastuskieltojen torppaamisella ja eläinten hyvinvoinnin kustannuksella. Näin ei voi enää jatkua”, päättää Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Kuuskorpi.
Demariopiskelijat onkin päättänyt esittää ministeriön lakkauttamista SDP:n viikonloppuna pidettävälle puoluekokoukselle. Demariopiskelijat esittää puolueen poliittiseen ohjelmaan lisättäväksi “maa- ja metsätalousministeriö historiallisena jäänteenä voidaan valtion valtiontalouden säästönä yhdistää ympäristöministeriöön”. SDP:n poliittinen ohjelma hyväksytään maanantaina puoluekokouksen viimeisenä päivänä.
Miku KuuskorpiPuheenjohtajaSosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry
Demariopiskelijat puheenjohtaja, tehtävinä liiton johtaminen, poliittinen vaikuttaminen ja toiminnan suunnittelu sekä sidosryhmäyhteistyö.
Demariopiskelijat
Demariopiskelijat on jo vuodesta 1963 asti vaikuttanut SDP:n valtakunnallinen opiskelijajärjestö, joka toimii opiskelijoiden äänenä sosialidemokraattisessa liikkeessä. Demariopiskelijat on poliittinen opiskelijajärjestö, joka haluat parantaa opiskelijoiden asemaa ja muuttaa maailmaa. Demariopiskelijat vaikuttavaa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sivistyksen, vapauden, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, kestävyyden ja kansainvälisyyden puolesta.
