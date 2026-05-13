Espoon seurakuntayhtymä

Mitä nuoret ajattelevat Jumalasta ja maailmasta? – Mediariparilla nuoret pääsevät tekemään Kirkko ja kaupunki -mediaa

22.5.2026 08:00:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

Leppävaaran seurakunta ja Kirkko ja kaupunki järjestävät kesäkuun ensimmäisellä viikolla historiansa ensimmäisen mediariparin Espoon Nuuksiossa. Mediariparilla rippikoululaiset pääsevät ideoimaan ja toteuttamaan sisältöjä Kirkko ja kaupunki -median verkkosivuille, somekanaviin sekä printtilehteen.

Vilho Husu (oik), 14, pääsi Espoon seurakuntien mediariparille yhdessä kaverinsa Eemilin, 14, kanssa. Molemmat odottavat leirijaksolta videoiden tekoa, uimista ja uusiin ihmisiin tutustumista. Katri Ketola free

– Hain mediariparille, koska se vaikutti mielenkiintoiselta. Olen tehnyt aiemmin videoita koulussa ja lisäksi julkaissut sketsivideoita YouTubessa. Mediariparilla olisi kiva tehdä myös audiosisältöjä, vaikka podcasteja, riparilainen Vilho Husu pohtii.

Tapiolalaiselle Husulle rippikouluun osallistuminen oli melko selvä valinta. Husu pääsi samalle teemariparille kahden kaverinsa kanssa. Solvallan urheiluopistossa 1.–8.6. järjestettävä mediaripari on yksi Espoon seurakuntien paristakymmenestä teemariparista. Mediaripareita on järjestetty aiemmin eri puolilla Suomea.

– Haluamme antaa nuorille ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä sisältöä mediaan. Lukijamme pääsevät katsomaan rippileiriä nuorten näkökulmasta tekstien, kuvien ja lyhytvideoiden kautta. Koska video on monelle nuorelle luontevin väline, meillä on leirillä kaksi videoryhmää, Kirkko ja kaupunki -median päätoimittaja Pauli Juusela sanoo.

Mediariparilla tehdään rippijuhlapäivän saarnakin videona


Mediariparilla opiskellaan valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman mukaisesti ja median keinoja ja välineitä käytetään tiiviisti osana opetusta. Rippikoululaiset ja isoset on jaettu heidän kiinnostuksensa mukaisesti kirjoitusryhmään, tietovisa ja -testiryhmään, valokuvausryhmään sekä kahteen videoryhmään. Ryhmiä ohjaavat Kirkko ja kaupungin toimittajat sekä leirin ohjaajat.

– Media on hyvä lisä riparin työskentelypakkiin. Kun riparilaiset pääsevät itse kirjoittamaan, kuvaamaan ja tekemään haastatteluja, se auttaa syvällisesti ajattelemaan opiskeltavia teemoja ja omaa suhtautumista niihin, riparin pappi Hanni Raiskio kertoo. 

Rippileirillä on suunnitelmissa käsitellä median keinoin esimerkiksi tieteen ja uskon suhdetta sekä nuorten jumalakuvaa. Nuoret ideoivat ja videoivat leirillä myös konfirmaation saarnan.  

Nuorten tuottamia sisältöjä julkaistaan Kirkko ja kaupungissa, Jouluradiossa ja Rosoisten rukouskirjassa


Mediariparilaisten tuottamia sisältöjä voi seurata tuoreeltaan keskiviikosta 3.6.2026 alkaen Kirkko ja kaupungin somekanavilla ja verkkosivuilla sekä 11.6.2026 Espoossa ilmestyvässä paperilehdessä. Nuoret saavat kirjoittaa omalla tyylillään ja omasta elämäntilanteestaan nousevia rukouksia myös Kirjapajalle toimitettavaan Rosoisten rukouskirjaan, jota kokoaa Leppävaaran seurakunnan viestinnän asiantuntija Laura Vähäsarja. Lisäksi mediariparilla syntyy Jouluradion somekanaviin sisältöjä, jotka yllättävät keskellä kesää.

Espoon seurakuntien rippikouluihin vuodelle 2026 on ilmoittautunut 2 384 nuorta. Rippikouluja on 95. Viime vuonna rippikoulun Espoossa käyneistä nuorista 123 kastettiin rippikoulun yhteydessä. Myös Solvallan mediariparilla on luvassa ainakin yhden nuoren kaste.

Avainsanat

rippikoulunuoretkirkkoespoossaleppävaaran seurakunta

Yhteyshenkilöt

Pauli Juusela
päätoimittaja
Kirkko ja kaupunki
09 2340 4020, pauli.juusela@kirkkojakaupunki.fi
 
Hanni Raiskio
seurakuntapastori
Leppävaaran seurakunta
040 514 1169, hanni.raiskio@evl.fi
 
Laura Vähäsarja
viestinnän asiantuntija, pappi
Espoon seurakuntayhtymä ja Leppävaaran seurakunta
040 733 9878, laura.vahasarja@evl.fi

Kuvat

Vilho Husu (oik), 14, pääsi Espoon seurakuntien mediariparille yhdessä kaverinsa Eemilin, 14, kanssa. Molemmat odottavat leirijaksolta videoiden tekoa, uimista ja uusiin ihmisiin tutustumista.
Katri Ketola free
Vilho Husu (oik), 14, pääsi Espoon seurakuntien mediariparille yhdessä kaverinsa Eemilin, 14, kanssa. Molemmat odottavat leiriltä videoiden tekoa. Ennen leiriä riparilaiset pääsivät tutustumaan Kirkko ja kaupungin ja Jouluradion toimitukseen.
Katri Ketola free
Katri Ketola free
Vilho Husua, 14, innostaa mediariparilla etenkin videoiden tekeminen. Rippikouluryhmä kävi tutustumassa Kirkko ja kaupungin toimitukseen Kalliossa päätoimittaja Pauli Juuselan ja pappi Hanni Raiskion johdolla.
Katri Ketola free
Katri Ketola free
Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

The Evangelical Lutheran Church of the Helsinki Metropolitan area Hosts a Rich Programme at Kamppi Chapel in the World Village Festival 16 to 17 May

The Evangelical Lutheran Parishes of Espoo, Helsinki and Vantaa will host a diverse programme including a Multilingual Festival Worship Service at the World Village Festival on 16 to 17 May 2026 under the theme Freedom to believe, to hope and to love. This year’s theme of the World Village festival, which focuses on sustainable development, is freedom.

