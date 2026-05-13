Mitä nuoret ajattelevat Jumalasta ja maailmasta? – Mediariparilla nuoret pääsevät tekemään Kirkko ja kaupunki -mediaa

– Hain mediariparille, koska se vaikutti mielenkiintoiselta. Olen tehnyt aiemmin videoita koulussa ja lisäksi julkaissut sketsivideoita YouTubessa. Mediariparilla olisi kiva tehdä myös audiosisältöjä, vaikka podcasteja, riparilainen Vilho Husu pohtii.

Tapiolalaiselle Husulle rippikouluun osallistuminen oli melko selvä valinta. Husu pääsi samalle teemariparille kahden kaverinsa kanssa. Solvallan urheiluopistossa 1.–8.6. järjestettävä mediaripari on yksi Espoon seurakuntien paristakymmenestä teemariparista. Mediaripareita on järjestetty aiemmin eri puolilla Suomea.



– Haluamme antaa nuorille ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä sisältöä mediaan. Lukijamme pääsevät katsomaan rippileiriä nuorten näkökulmasta tekstien, kuvien ja lyhytvideoiden kautta. Koska video on monelle nuorelle luontevin väline, meillä on leirillä kaksi videoryhmää, Kirkko ja kaupunki -median päätoimittaja Pauli Juusela sanoo.

Mediariparilla tehdään rippijuhlapäivän saarnakin videona



Mediariparilla opiskellaan valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman mukaisesti ja median keinoja ja välineitä käytetään tiiviisti osana opetusta. Rippikoululaiset ja isoset on jaettu heidän kiinnostuksensa mukaisesti kirjoitusryhmään, tietovisa ja -testiryhmään, valokuvausryhmään sekä kahteen videoryhmään. Ryhmiä ohjaavat Kirkko ja kaupungin toimittajat sekä leirin ohjaajat.

– Media on hyvä lisä riparin työskentelypakkiin. Kun riparilaiset pääsevät itse kirjoittamaan, kuvaamaan ja tekemään haastatteluja, se auttaa syvällisesti ajattelemaan opiskeltavia teemoja ja omaa suhtautumista niihin, riparin pappi Hanni Raiskio kertoo.

Rippileirillä on suunnitelmissa käsitellä median keinoin esimerkiksi tieteen ja uskon suhdetta sekä nuorten jumalakuvaa. Nuoret ideoivat ja videoivat leirillä myös konfirmaation saarnan.

Nuorten tuottamia sisältöjä julkaistaan Kirkko ja kaupungissa, Jouluradiossa ja Rosoisten rukouskirjassa



Mediariparilaisten tuottamia sisältöjä voi seurata tuoreeltaan keskiviikosta 3.6.2026 alkaen Kirkko ja kaupungin somekanavilla ja verkkosivuilla sekä 11.6.2026 Espoossa ilmestyvässä paperilehdessä. Nuoret saavat kirjoittaa omalla tyylillään ja omasta elämäntilanteestaan nousevia rukouksia myös Kirjapajalle toimitettavaan Rosoisten rukouskirjaan, jota kokoaa Leppävaaran seurakunnan viestinnän asiantuntija Laura Vähäsarja. Lisäksi mediariparilla syntyy Jouluradion somekanaviin sisältöjä, jotka yllättävät keskellä kesää.

Espoon seurakuntien rippikouluihin vuodelle 2026 on ilmoittautunut 2 384 nuorta. Rippikouluja on 95. Viime vuonna rippikoulun Espoossa käyneistä nuorista 123 kastettiin rippikoulun yhteydessä. Myös Solvallan mediariparilla on luvassa ainakin yhden nuoren kaste.