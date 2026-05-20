Kokoomuksen Kopra: Nyt rytisee! Hallituksen iso uudistus nuorille – opintoseteli ilman opiskelupaikkaa jääville

– Liian moni nuori jää toisen asteen opintojen jälkeen Suomessa opintojen osalta tyhjän päälle. Se ei ole inhimillisesti eikä yhteiskunnallisesti kestävää. Opintoseteli antaa nuorille uuden mahdollisuuden päästä kiinni korkeakouluopintoihin heti, vaikka yhteishaussa opiskelupaikka ei vielä auennut, Kopra sanoo.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen avoimen korkeakouluopetuksen opintosetelikokeilusta. Opintosetelin avulla nuori voisi suorittaa maksutta jopa 30 opintopistettä avoimessa korkeakoulussa.

Vuosittain yli 24 000 nuorta jää ilman hakemaansa opiskelupaikkaa korkeakoulussa.

– Nuoren tulevaisuudensuunnitelmat eivät saa kaatua yhteen pääsykokeeseen tai siihen, ettei oikea ala löytynyt heti ensimmäisellä yrittämällä. Opintosetelin avulla nuori voi tutustua eri aloihin, kokeilla opintoja ja löytää oman suunnan ilman, että jää kokonaan ulkopuolelle, Kopra sanoo.

Opintoseteli olisi tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka eivät saa tai ota vastaan opiskelupaikkaa korkeakoulujen yhteishaussa. Kokeilu käynnistyisi syksyllä 2026.



– Opintosetelin myötä nuori pääsee heti kiinni opintoihin täydellä teholla, ilman turhaa välivuotta, jos opiskelupaikkaa ei hakukerralla irronnut. Ja parasta on, että opintoja voidaan lukea hyväksi tutkintoon, kun opintopaikan viimein saa, Kopra sanoo.