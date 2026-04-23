Suomen uusi supertietokone Roihu kolminkertaistaa kansallisen laskentatehon
22.5.2026 07:40:37 EEST | CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | Tiedote
Suomen uusi kansallinen supertietokone Roihu vihitään tänään tutkimuskäyttöön CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n datakeskuksessa Kajaanissa. Roihu luo edellytykset sille, että suomalainen tutkimus pysyy kansainvälisesti kilpailukykyisenä.
Roihu kolminkertaistaa Suomen nykyisten kansallisten supertietokoneiden laskentaresurssit. Roihu on suunniteltu ja rakennettu erityisesti suomalaisen tutkimuksen tarpeisiin.
Yhdessä Roihu ja Suomeen sijoitettu yhteiseurooppalainen LUMI-supertietokone muodostavat suomalaiselle tutkimukselle ja TKI-toiminnalle ainutlaatuisen ympäristön, jossa voidaan räätälöidä parhaat työkalut tutkijoiden ja yritysten erilaisiin tarpeisiin. Suomen vahvuus on vahva ekosysteemi, johon kuuluvat olennaisina osina laskentakapasiteetin rinnalla myös datanhallinta ja osaamisen kehittäminen.
Roihu soveltuu erinomaisesti tekoälymallien koulutukseen, tekoälytutkimukseen ja suurten datamäärien analyysiin. Supertietokoneet ovat välttämättömiä työkaluja mm. nykyaikaisessa lääkeaine- ja rokotekehityksessä, ilmastotutkimuksessa ja uusien materiaalien kehittämisessä. Dataintensiivisyyden kasvaessa supertietokoneiden soveltamisala laajenee yhä uusille aloille. Supertietokoneet tehostavat myös yritysten TKI-toimintaa ja tuotekehitystä.
”Suomi on edelläkävijä suurteholaskennassa ja datan hyödyntämisessä. Roihu on merkittävä kansallinen investointi, joka antaa tutkijoille huipputason työkalut. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän monialaista tutkimusta ja datan yhdistämistä, jotta voimme luoda uutta ymmärrystä maailmasta. Supertietokoneet ovat tässä tärkeässä roolissa ja Suomi on investoinut niihin pitkäjänteisesti. Investointi Roihuun edistää myös kansallista tavoitettamme nostaa T&K-rahoitus 4 prosenttiin BKT:stä”, kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie.
Supertietokone Roihu tuo tutkijoiden hyödynnettäväksi myös uusia ominaisuuksia. Roihu yhdistetään CSC:n turvallisiin datanhallintaympäristöihin, jolloin tutkijat voivat hyödyntää suurteholaskentaa myös arkaluonteisella ja luottamuksellisella datalla. Tämän ansiosta esimerkiksi terveysdataa voidaan hyödyntää laskennassa, mikä voi näkyä tulevaisuudessa uusina sairauksien hoitomuotoina tai lääkkeinä.
Roihun liittäminen kvanttitietokoneeseen tuo mukanaan mahdollisuuden yhdistää suurteholaskentaa, tekoälyä ja kvanttilaskentaa. Tämä hybridilaskenta mahdollistaa aivan uudenlaiset tavat ratkaista monimutkaisia tieteellisiä ongelmia. Suomi on kansainvälisesti vertailuna erityisen vahvassa asemassa näiden teknologioiden kehittämisessä.
”On hienoa, että Suomi on halunnut panostaa suurteholaskentaan, jonka avulla voidaan edistää datataloutta, digitalisaatiota, uusien teknologioiden kehittämistä ja luoda uutta osaamista. Suurteholaskennan yhteiskunnallinen vaikuttavuus on huomattava. Taloustutkimuksen mukaan yhden euron investointi CSC:n suurteholaskentapalveluihin on tuonut takaisin yhteiskunnalle 25–37 euroa. Roihu nostaa suomalaisen tutkimuksen käytettävissä olevat työkalut uudelle tasolle, ja se on kaikkien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten saatavilla”, sanoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.
”Olennainen osa CSC:n palveluita on käyttäjille tarjottava räätälöity tuki ja koulutus koneiden käyttöön juuri heidän tutkimusalallaan. Suurteholaskennan laajentuessa uusille aloille voidaan luoda uusia kyvykkyyksiä ja edistää monitieteistä tutkimusta, jossa yhdistetään eri alojen dataa. Näin voidaan edistää myös tutkimustoimijoiden ja yritysten välisiä TKI-hankkeita. Roihun omistus ja hallinta ovat suomalaisissa käsissä, mikä osaltaan vahvistaa kansallista resilienssiä ja huoltovarmuutta, jotta suomalainen tutkimusjärjestelmä voi jatkaa toimintaansa kaikissa tilanteissa”, kertoo Pekka Lehtovuori, CSC:n tieteellisen laskennan infrastruktuurien johtaja.
Roihu on Bullin valmistama supertietokone, joka perustuu BullSequana XH3000 -hybridijärjestelmään. Roihu sisältää 486 CPU-noodia, 132 GPU-noodia ja erityisnoodeja visualisointiin ja suurta muistia vaativiin tehtäviin. Roihun CPU-noodien laskentateho on 10,5 Pflops ja GPU-noodien 23,4 Pflops. Yksi Pflops tarkoittaa tuhatta biljoonaa laskutoimitusta sekunnissa.
”Roihu on osoitus pitkäaikaisesta yhteistyöstämme Pohjoismaissa, joissa olemme toteuttaneet useita merkittäviä laskentahankkeita, erityisesti CSC:n kanssa. Yhteistyömme perustuu yhteiseen tavoitteeseen tarjota tutkimusyhteisölle luotettavaa ja kestävää laskentaa. Tukemalla kansallisia supertietokonehankkeita sekä tekoäly- ja gigatehtaita eri puolilla Eurooppaa haluamme edistää tieteellistä huippuosaamista, vauhdittaa kehittyneen tekoälyn kehitystä ja vahvistaa Euroopan digitaalista suvereniteettia”, kertoo Bruno Lecointe, suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan johtaja, Bull.
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
on valtion ja korkeakoulujen omistama, voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö. Osana kansallista tutkimusjärjestelmää CSC kehittää, integroi ja tarjoaa korkeatasoisia ICT-palveluja tutkimukselle, opetukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille. Lisätietoa: www.csc.fi
