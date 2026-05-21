Hiltunen vaatii parannuksia lähisuhdeväkivallan uhrien suojaan
21.5.2026 17:00:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Pia Hiltunen (sd.) vaatii hallitukselta toimia lähisuhdeväkivallan uhrien suojelun parantamiseksi oikeuskanslerin kertomuksessa esiin nousseiden vakavien havaintojen jälkeen. Puutteita on havaittu muun muassa rikosilmoitusten kirjaamisessa, riskinarvioinneissa ja uhrien suojelussa, ja viranomaisten toimintakäytännöissä on edelleen merkittäviä eroja. Suomi on EU:n turvattomin ja väkivaltaisin maa naisille.
– Uhrin oikeusturva ei saa riippua siitä, mille poliisilaitokselle asia sattuu osumaan. On erittäin vakavaa, jos rikosilmoituksia jätetään kirjaamatta tai uhrien suojelutarpeita ei arvioida asianmukaisesti, Hiltunen sanoo.
Hiltusen mukaan lähisuhdeväkivaltaa ei voida käsitellä samalla tavalla kuin tavanomaista rikollisuutta.
– Lähisuhdeväkivaltaan liittyy usein jatkuvaa pelkoa, kontrollia ja väkivallan uusiutumisen riskiä. Siksi viranomaisten osaamisen, riskinarvioinnin ja yhteistyön pitäisi toimia erityisen hyvin juuri näissä tilanteissa, hän toteaa.
Hiltunen vaatii hallitukselta toimia poliisin lähisuhdeväkivaltaa koskevan koulutuksen vahvistamiseksi sekä riskinarviointikäytäntöjen yhtenäistämiseksi koko maassa. Lisäksi hän korostaa matalan kynnyksen tukipalveluiden merkitystä väkivallan uhreille.
– Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n turvattomin ja väkivaltaisin maa naisille. Suomessa on tapettu 11 naista alle viidessä kuukaudessa. Uhrien turvallisuuden on oltava aidosti etusijalla koko rikosprosessin ajan. Tarvitsemme parempaa viranomaisyhteistyötä, riittäviä resursseja sekä palveluita, joihin apua tarvitseva pääsee nopeasti, Hiltunen painottaa.
Hiltunen muistuttaa myös Suomen kansainvälisistä velvoitteista, kuten Istanbulin sopimuksesta ja EU:n väkivaltadirektiivistä.
– Nämä eivät ole vain muodollisia velvoitteita. Ne edellyttävät Suomelta konkreettisia toimia väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien suojelemiseksi. Jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa ja turvattomuutta, Hiltunen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia HiltunenKansanedustajaPuh:044 522 7447pia.hiltunen@eduskunta.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Helena Marttila: Miksi yksi ministeriö häivyttää toisen antamia ravitsemussuosituksia – onko hallitus sitoutunut niiden edistämiseen?21.5.2026 14:08:44 EEST | Tiedote
Kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Helena Marttila (sd.) vaatii vastuuministereiltä selkeää vastausta siihen, miksi sosiaali- ja terveysministeriö on Helsingin Sanomien tietojen (21.5.) mukaan kieltänyt maa- ja metsätalousministeriön alaisen asiantuntijaelimen antamien ravitsemussuositusten mainitsemisen omassa ravitsemuskampanjassaan.
Karlsson och Kvarnström oroade över möjligheterna att få rättegång på svenska21.5.2026 08:31:00 EEST | Pressmeddelande
De svenskspråkigas språkliga rättigheter förverkligas inte jämlikt i Finland. Enligt regeringens språkberättelse har användningen av svenska som rättegångsspråk minskat betydligt, och endast 1,4 procent av brottmålen i tingsrätterna behandlades på svenska år 2021, trots att över fem procent av befolkningen är svenskspråkig. Utredningar visar dessutom på brister i tillgången till svenskspråkig service samt att en del människor byter språk till finska i rättsprocesser trots att deras språkkunskaper inte är tillräckliga.
Karlsson ja Kvarnström huolissaan oikeudenkäyntien toteutumisesta ruotsin kielellä21.5.2026 08:31:00 EEST | Tiedote
Ruotsinkielisten kielelliset oikeudet eivät toteudu Suomessa yhdenvertaisesti. Hallituksen kielikertomuksen mukaan ruotsin käyttö oikeudenkäyntikielenä on vähentynyt merkittävästi, ja vain 1,4 prosenttia käräjäoikeuksien rikosasioista käsiteltiin ruotsiksi vuonna 2021, vaikka ruotsinkielisiä on yli viisi prosenttia väestöstä. Lisäksi selvitykset kertovat puutteista ruotsinkielisten palveluiden saatavuudessa sekä siitä, että osa ihmisistä vaihtaa oikeusprosessin kielen suomeksi, vaikka oma kielitaito ei siihen riittäisi.
SDP:n Eloranta: Hallitus lupaa vahvistaa lapsiperheiden palveluja – samaan aikaan se purkaa niiden perustaa21.5.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta kritisoi lausunnoilla olevaa hallituksen esitystä, joka poistaisi laista nykyisen kasvatus- ja perheneuvolapykälän sekä vaatimuksen palvelun moniammatillisesta työstä. Sosiaalialan ammattilaiset ja psykologit ovat nostaneet esiin vakavan huolen siitä, että hallituksen lakiesitys johtaisi käytännössä nykyisen moniammatillisen kasvatus- ja perheneuvonnan heikentymiseen. Elorannan mukaan huoli on täysin perusteltu hallituksen vakuutteluista huolimatta.
SDP:n Riitta Kaarisalo: Kokoomus vääristelee härskisti todellisuutta kasvatus- ja perheneuvoloiden osalta21.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partasen viestintä sosiaalisessa mediassa on ollut tietoista harhaanjohtamista. Hallitus päätti kehysriihessään mittavista lisäleikkauksista hyvinvointialueiden rahoitukseen ja samassa yhteydessä poistetaan lakisääteinen velvollisuus järjestää kasvatus- ja perheneuvoloiden toimintaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme