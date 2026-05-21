Hiltunen vaatii parannuksia lähisuhdeväkivallan uhrien suojaan

– Uhrin oikeusturva ei saa riippua siitä, mille poliisilaitokselle asia sattuu osumaan. On erittäin vakavaa, jos rikosilmoituksia jätetään kirjaamatta tai uhrien suojelutarpeita ei arvioida asianmukaisesti, Hiltunen sanoo.

Hiltusen mukaan lähisuhdeväkivaltaa ei voida käsitellä samalla tavalla kuin tavanomaista rikollisuutta.

– Lähisuhdeväkivaltaan liittyy usein jatkuvaa pelkoa, kontrollia ja väkivallan uusiutumisen riskiä. Siksi viranomaisten osaamisen, riskinarvioinnin ja yhteistyön pitäisi toimia erityisen hyvin juuri näissä tilanteissa, hän toteaa.

Hiltunen vaatii hallitukselta toimia poliisin lähisuhdeväkivaltaa koskevan koulutuksen vahvistamiseksi sekä riskinarviointikäytäntöjen yhtenäistämiseksi koko maassa. Lisäksi hän korostaa matalan kynnyksen tukipalveluiden merkitystä väkivallan uhreille.

– Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n turvattomin ja väkivaltaisin maa naisille. Suomessa on tapettu 11 naista alle viidessä kuukaudessa. Uhrien turvallisuuden on oltava aidosti etusijalla koko rikosprosessin ajan. Tarvitsemme parempaa viranomaisyhteistyötä, riittäviä resursseja sekä palveluita, joihin apua tarvitseva pääsee nopeasti, Hiltunen painottaa.

Hiltunen muistuttaa myös Suomen kansainvälisistä velvoitteista, kuten Istanbulin sopimuksesta ja EU:n väkivaltadirektiivistä.

– Nämä eivät ole vain muodollisia velvoitteita. Ne edellyttävät Suomelta konkreettisia toimia väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien suojelemiseksi. Jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa ja turvattomuutta, Hiltunen sanoo.