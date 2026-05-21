Metsäammattilaiset

Hyvää maailman luonnon monimuotoisuuden päivää

22.5.2026 06:50:00 EEST | Metsäammattilaiset | Tiedote

Jaa

Tänään vietetään maailman luonnon monimuotoisuuden päivää. Metsäammattilaiset ovat tehneet vuosikymmenten ajan sitoutunutta ja tuloksellista työtä voidakseen jättää tuleville sukupolville entistä monimuotoisemmat talousmetsät. Työllä on saatu talousmetsien kaikki monimuotoisuudelle tärkeät rakennepiirteet paranemaan.

Talousmetsät muuttuvat koko ajan monimuotoisemmiksi
Talousmetsät muuttuvat koko ajan monimuotoisemmiksi Juri Laurila

Luonnon monimuotoisuus on meille kaikille tärkeää. Luonnon hyvinvointi korostuu metsäammattilaisten ammattiryhmässä, sillä enemmistö alalle tulevista valitsee metsäalan juuri vahvan luontosuhteen vuoksi. Monelle erityisenä syynä on monimuotoisuuden parantaminen. Maailman luonnon monimuotoisuuden päivä onkin tärkeä juhlapäivä metsäalan ihmisille ja metsien omistajille.

Metsäluonnon monimuotoisuuden lisääminen on metsäammattilaisten arkea. Metsätalouden luonnonhoitoa kehitetään määrätietoisesti, jotta talousmetsien monimuotoisuus lisääntyisi. Metsien kasvun sivussa talousmetsissä on saatu lahopuun määrä kasvamaan aktiivisilla toimilla, kuten tekopökkelöiden tekemisellä ja kuolleen puun jättämisellä metsään. Monimuotoisuutta lisätään myös suosimalla sekapuustoa, jonka myötä sekametsien määrä on kasvanut. Puusto on entistä iäkkäämpää ja samalla järeämpää, joka tarjoaa entistä enemmän elinmahdollisuuksia järeää puustoa vaativille lajeille. Luonnonhoitotyön keinovalikoima on laaja.

Arvokkaat luontokohteet suojellaan metsätaloudessa ja niiden ympärille jätetään suojavyöhykkeet. Uhanalaisten lajien esiintymät suojellaan. Erityisesti siitä ollaan ylpeitä, että jopa vanhojen metsien lajeja löytyy entistä enemmän talousmetsistä ja jopa taimikoista. Vesiensuojeluun panostetaan sekä hakkuissa, että kunnostusojituksissa. Lintujen pesintäaikaisten hakkuiden vaikutusta minimoidaan ohjaamalla hakkuut karuille maille ja muutoinkin pyrkimällä suojelemaan pesät. Petolintujen pesien läheisyydessä ei toimita pesintäaikana lainkaan.

Metsäammattilaisille ja metsänomistajille monimuotoinen luonto on elämän tärkeimpiä asioita, jonka hyväksi tehdään työtä pyyteettömästi ja intohimolla. Metsäammattilaiset toivottavat kaikille hyvää luonnon monimuotoisuuden päivää.

Yhteyshenkilöt

INFOINFOMetsäammattilaiset.fi

Info -tili on Metsäammattilaisten verkoston yleinen tili, joka palvelee yleisissä metsäasioihin liittyvissä asioissa. Tilille laitetut viestit ohjautuvat kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalle metsäammattilaiselle tai tarvittaessa koko verkostolle tai osalle sitä.

info@metsaammattilaiset.fi

Kuvat

Talousmetsät muuttuvat koko ajan monimuotoisemmiksi
Talousmetsät muuttuvat koko ajan monimuotoisemmiksi
Juri Laurila
Lataa

Metsäammattilaiset tuntevat Suomen metsät

Suomalaisessa metsäuutisoinnissa metsäammattilaiset ovat naaliin verrattavissa oleva harvinaisuus. Harva suomalainen on heitä uutisissa nähnyt. He ovat metsäasioiden parhaita osaajia ja asiantuntijoita, joiden kattavaa näkemystä kannattaa kuunnella. Metsäammattilaisten verkoston tarkoitus on lisätä ihmisten tietämystä metsiin liittyvissä kysymyksissä.

Metsäammattilaisten näkemys kantaa horisonttiin

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Metsäammattilaiset

Vaalit lähestyvät – populismin kukintakausi alkaa18.5.2026 10:05:23 EEST | Tiedote

Iltalehti kirjoitti Vihreiden esityksistä 18.5.2026. Kyseessä oli selkeästi vaalikampanjan avaus, joten aiheita rummutetaan varmasti lehdissä. Jutussa puolueen puheenjohtaja Jenni Pitko avaa puolueen yliampuvia vaatimuksia Metsälain ja vesilain muuttamiseksi. Vaatimukset osoittavat metsäasioiden olevan vaikeita vihreille, sillä ne perustuvat asiantuntijoiden lukuisia kertoja tyrmäämien oletusten varaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye