Hyvää maailman luonnon monimuotoisuuden päivää

Luonnon monimuotoisuus on meille kaikille tärkeää. Luonnon hyvinvointi korostuu metsäammattilaisten ammattiryhmässä, sillä enemmistö alalle tulevista valitsee metsäalan juuri vahvan luontosuhteen vuoksi. Monelle erityisenä syynä on monimuotoisuuden parantaminen. Maailman luonnon monimuotoisuuden päivä onkin tärkeä juhlapäivä metsäalan ihmisille ja metsien omistajille.

Metsäluonnon monimuotoisuuden lisääminen on metsäammattilaisten arkea. Metsätalouden luonnonhoitoa kehitetään määrätietoisesti, jotta talousmetsien monimuotoisuus lisääntyisi. Metsien kasvun sivussa talousmetsissä on saatu lahopuun määrä kasvamaan aktiivisilla toimilla, kuten tekopökkelöiden tekemisellä ja kuolleen puun jättämisellä metsään. Monimuotoisuutta lisätään myös suosimalla sekapuustoa, jonka myötä sekametsien määrä on kasvanut. Puusto on entistä iäkkäämpää ja samalla järeämpää, joka tarjoaa entistä enemmän elinmahdollisuuksia järeää puustoa vaativille lajeille. Luonnonhoitotyön keinovalikoima on laaja.

Arvokkaat luontokohteet suojellaan metsätaloudessa ja niiden ympärille jätetään suojavyöhykkeet. Uhanalaisten lajien esiintymät suojellaan. Erityisesti siitä ollaan ylpeitä, että jopa vanhojen metsien lajeja löytyy entistä enemmän talousmetsistä ja jopa taimikoista. Vesiensuojeluun panostetaan sekä hakkuissa, että kunnostusojituksissa. Lintujen pesintäaikaisten hakkuiden vaikutusta minimoidaan ohjaamalla hakkuut karuille maille ja muutoinkin pyrkimällä suojelemaan pesät. Petolintujen pesien läheisyydessä ei toimita pesintäaikana lainkaan.

Metsäammattilaisille ja metsänomistajille monimuotoinen luonto on elämän tärkeimpiä asioita, jonka hyväksi tehdään työtä pyyteettömästi ja intohimolla. Metsäammattilaiset toivottavat kaikille hyvää luonnon monimuotoisuuden päivää.