Hyvää maailman luonnon monimuotoisuuden päivää
22.5.2026 06:50:00 EEST | Metsäammattilaiset | Tiedote
Tänään vietetään maailman luonnon monimuotoisuuden päivää. Metsäammattilaiset ovat tehneet vuosikymmenten ajan sitoutunutta ja tuloksellista työtä voidakseen jättää tuleville sukupolville entistä monimuotoisemmat talousmetsät. Työllä on saatu talousmetsien kaikki monimuotoisuudelle tärkeät rakennepiirteet paranemaan.
Luonnon monimuotoisuus on meille kaikille tärkeää. Luonnon hyvinvointi korostuu metsäammattilaisten ammattiryhmässä, sillä enemmistö alalle tulevista valitsee metsäalan juuri vahvan luontosuhteen vuoksi. Monelle erityisenä syynä on monimuotoisuuden parantaminen. Maailman luonnon monimuotoisuuden päivä onkin tärkeä juhlapäivä metsäalan ihmisille ja metsien omistajille.
Metsäluonnon monimuotoisuuden lisääminen on metsäammattilaisten arkea. Metsätalouden luonnonhoitoa kehitetään määrätietoisesti, jotta talousmetsien monimuotoisuus lisääntyisi. Metsien kasvun sivussa talousmetsissä on saatu lahopuun määrä kasvamaan aktiivisilla toimilla, kuten tekopökkelöiden tekemisellä ja kuolleen puun jättämisellä metsään. Monimuotoisuutta lisätään myös suosimalla sekapuustoa, jonka myötä sekametsien määrä on kasvanut. Puusto on entistä iäkkäämpää ja samalla järeämpää, joka tarjoaa entistä enemmän elinmahdollisuuksia järeää puustoa vaativille lajeille. Luonnonhoitotyön keinovalikoima on laaja.
Arvokkaat luontokohteet suojellaan metsätaloudessa ja niiden ympärille jätetään suojavyöhykkeet. Uhanalaisten lajien esiintymät suojellaan. Erityisesti siitä ollaan ylpeitä, että jopa vanhojen metsien lajeja löytyy entistä enemmän talousmetsistä ja jopa taimikoista. Vesiensuojeluun panostetaan sekä hakkuissa, että kunnostusojituksissa. Lintujen pesintäaikaisten hakkuiden vaikutusta minimoidaan ohjaamalla hakkuut karuille maille ja muutoinkin pyrkimällä suojelemaan pesät. Petolintujen pesien läheisyydessä ei toimita pesintäaikana lainkaan.
Metsäammattilaisille ja metsänomistajille monimuotoinen luonto on elämän tärkeimpiä asioita, jonka hyväksi tehdään työtä pyyteettömästi ja intohimolla. Metsäammattilaiset toivottavat kaikille hyvää luonnon monimuotoisuuden päivää.
Yhteyshenkilöt
INFOINFOMetsäammattilaiset.fi
Info -tili on Metsäammattilaisten verkoston yleinen tili, joka palvelee yleisissä metsäasioihin liittyvissä asioissa. Tilille laitetut viestit ohjautuvat kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalle metsäammattilaiselle tai tarvittaessa koko verkostolle tai osalle sitä.
Juri LaurilaVerkostokoordinaattoriMetsäammattilaiset.fi
Laurila toimii yhteyshenkilönä Metsäammattilaisten verkostossa.
Kuvat
Metsäammattilaiset tuntevat Suomen metsät
Suomalaisessa metsäuutisoinnissa metsäammattilaiset ovat naaliin verrattavissa oleva harvinaisuus. Harva suomalainen on heitä uutisissa nähnyt. He ovat metsäasioiden parhaita osaajia ja asiantuntijoita, joiden kattavaa näkemystä kannattaa kuunnella. Metsäammattilaisten verkoston tarkoitus on lisätä ihmisten tietämystä metsiin liittyvissä kysymyksissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Metsäammattilaiset
”Luonnonsuojeluhistorian suurin vedätys”21.5.2026 11:47:41 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätalousministeriö on valmistelemassa muutoksia boreaalisen luonnonmetsän määrittelemiseen, jotta talouskäytössä olevat metsät eivät siirtyisi EU:n ennallistamisasetuksen vuoksi pakkosuojeluun. Greenpeace kuvaili valmistelua ”luonnonsuojeluhistorian suurimmaksi vedätykseksi”. Metsäammattilaiset yhtyvät kuvaukseen, mutta eri syistä.
Vaalit lähestyvät – populismin kukintakausi alkaa18.5.2026 10:05:23 EEST | Tiedote
Iltalehti kirjoitti Vihreiden esityksistä 18.5.2026. Kyseessä oli selkeästi vaalikampanjan avaus, joten aiheita rummutetaan varmasti lehdissä. Jutussa puolueen puheenjohtaja Jenni Pitko avaa puolueen yliampuvia vaatimuksia Metsälain ja vesilain muuttamiseksi. Vaatimukset osoittavat metsäasioiden olevan vaikeita vihreille, sillä ne perustuvat asiantuntijoiden lukuisia kertoja tyrmäämien oletusten varaan.
Greenpeace luo virheellistä kuvaa metsätaloudesta13.5.2026 10:13:33 EEST | Blogi
GP julkaisi blogin, jossa se loi maailmasta totuudenvastaista kuvaa. Blogi oli kirjoitettu muotoon, josta lukija voi saada kuvan, että sen väitteet ovat totta. Tosiasiassa kirjoitus kuitenkin herättää huolen, kuinka vanhoja tietoja järjestössä on suomalaisesta metsätaloudesta. Myös heikko metsäsektorin tuntemus ihmetyttää.
Metsäammattilaiset tyytyväisiä hallituksen esitykseen7.5.2026 18:19:39 EEST | Tiedote
Hallitus esittää muutoksia lainsäädäntöön, jotka vaikuttavat lintujen pesintäaikaisten hakkuiden toteuttamiseen. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsälain, luonnonsuojelulain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta on metsäammattilaisten mielestä hyvin perusteltu, mutta siitä puuttuu työn tekemisen turvaaminen ja häirinnän kieltäminen.
Metsäammattilaiset ihmettelevät Metsäliikkeen toimintaa6.5.2026 19:05:12 EEST | Artikkeli
Metsäliikkeen aktivistit pysäyttivät Kärsämäellä hakkuut talousmetsässä. Metsäammattilaiset ihmettelevät aktivistien toimintaa, mutta näkevät asiassa myös positiivisen puolen. Metsätalouden luonnonhoitotoimet ovat jälleen toimineet siinä määrin hyvin, että kohde kannattaa nostaa otsikoihin. Luontotietojen panttaaminen oudoksuttaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme