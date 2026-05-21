Kokoomuksen Jukkola tyrmää vihreiden ehdotuksen maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta: “Vakava uhka huoltovarmuudelle”

21.5.2026 20:31:03 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Janne Jukkola arvostelee voimakkaasti vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne ehdotusta maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta.

Janne Jukkola. Kuva: Kimmo Falck.

Jukkolan mukaan ehdotus osoittaa vakavaa ymmärtämättömyyttä Suomen huoltovarmuudesta, ruoantuotannosta ja kansantalouden perusteista.

– Suomalainen ruoka, maatalous ja metsätalous tarvitsevat vahvan oman ministeriönsä, nyt enemmän kuin koskaan. Suomi elää edelleen metsistä, osaamisesta ja tuotannosta. Näiden alojen merkitystä ei voi vähätellä, Jukkola sanoo.

Jukkolan mukaan Suomen tulee panostaa politiikkaan, joka houkuttelee miljardiluokan investointeja Suomeen sen sijaan, että tuotantoa ja teollisuutta ajetaan ulkomaille.

– Teollisuuden ja tuotannon siirtäminen pois Suomesta johtaa hiilivuotoon: päästöt eivät vähene globaalisti, mutta työpaikat, investoinnit ja verotulot katoavat Suomesta, Jukkola toteaa.

Jukkola linjaa myös, että Kokoomuksen tulee ottaa maa- ja metsätalousministerin salkku vastuulleen seuraavan vaalikauden hallitusneuvotteluissa.

– Kun Kansallinen Kokoomus saa seuraavissa vaaleissa vahvan valtakirjan suomalaisilta, puolueen tulee kantaa vastuu maa- ja metsätalousministeriöstä. Suomen ruokaviennin tavoite on nostettava nykyisestä noin 2,4 miljardista eurosta yli 4 miljardiin euroon. Se on keskeinen osa suomalaisen ruoantuotannon kannattavuuden, huoltovarmuuden ja koko alan tulevaisuuden turvaamista.

Jukkolan mukaan kokoomuslaisella johtajuudella voidaan vahvistaa sekä suomalaisen elintarvikesektorin kasvua että metsäteollisuuden kilpailukykyä.

– Suomen ei pidä ajaa alas omia vahvuuksiaan, vaan rakentaa niiden varaan kasvua, vientiä ja työpaikkoja, Jukkola sanoo.

