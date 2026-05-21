Kokoomuksen Jukkola tyrmää vihreiden ehdotuksen maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta: “Vakava uhka huoltovarmuudelle”
21.5.2026 20:31:03 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Janne Jukkola arvostelee voimakkaasti vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne ehdotusta maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta.
Jukkolan mukaan ehdotus osoittaa vakavaa ymmärtämättömyyttä Suomen huoltovarmuudesta, ruoantuotannosta ja kansantalouden perusteista.
– Suomalainen ruoka, maatalous ja metsätalous tarvitsevat vahvan oman ministeriönsä, nyt enemmän kuin koskaan. Suomi elää edelleen metsistä, osaamisesta ja tuotannosta. Näiden alojen merkitystä ei voi vähätellä, Jukkola sanoo.
Jukkolan mukaan Suomen tulee panostaa politiikkaan, joka houkuttelee miljardiluokan investointeja Suomeen sen sijaan, että tuotantoa ja teollisuutta ajetaan ulkomaille.
– Teollisuuden ja tuotannon siirtäminen pois Suomesta johtaa hiilivuotoon: päästöt eivät vähene globaalisti, mutta työpaikat, investoinnit ja verotulot katoavat Suomesta, Jukkola toteaa.
Jukkola linjaa myös, että Kokoomuksen tulee ottaa maa- ja metsätalousministerin salkku vastuulleen seuraavan vaalikauden hallitusneuvotteluissa.
– Kun Kansallinen Kokoomus saa seuraavissa vaaleissa vahvan valtakirjan suomalaisilta, puolueen tulee kantaa vastuu maa- ja metsätalousministeriöstä. Suomen ruokaviennin tavoite on nostettava nykyisestä noin 2,4 miljardista eurosta yli 4 miljardiin euroon. Se on keskeinen osa suomalaisen ruoantuotannon kannattavuuden, huoltovarmuuden ja koko alan tulevaisuuden turvaamista.
Jukkolan mukaan kokoomuslaisella johtajuudella voidaan vahvistaa sekä suomalaisen elintarvikesektorin kasvua että metsäteollisuuden kilpailukykyä.
– Suomen ei pidä ajaa alas omia vahvuuksiaan, vaan rakentaa niiden varaan kasvua, vientiä ja työpaikkoja, Jukkola sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne JukkolaKansanedustaja
Vaasan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kopra: Nyt rytisee! Hallituksen iso uudistus nuorille – opintoseteli ilman opiskelupaikkaa jääville21.5.2026 15:31:55 EEST | Tiedote
Hallitus tuo käyttöön opintosetelin, jonka avulla ilman korkeakoulupaikkaa jääneet nuoret voivat aloittaa korkeakouluopinnot maksutta avoimessa korkeakoulussa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo kyseessä olevan merkittävä uudistus nuorten tulevaisuuden kannalta.
Kokoomuksen Kaunistola: Suomi ei saa toistaa Ruotsin virheitä20.5.2026 20:35:11 EEST | Tiedote
Kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Mari Kaunistola painottaa, että rikollisuuden uusiin ilmiöihin, kuten katujengeihin ja lasten rekrytointiin on reagoitava tehokkaasti. Viranomaisille on turvattava riittävät resurssit ja ajanmukaiset toimivaltuudet. Kokoomuksella on tiukka viesti: huumeet eivät ole harmitonta viihdettä, vaan jokainen huumekauppaan päätyvä euro vahvistaa järjestäytynyttä rikollisuutta ja heikentää suomalaisten turvallisuutta.
Kokoomuksen Kaleva: Venäjä on myös Suomelle eksistentiaalinen uhka – Suomi mukaan uuteen Ukrainan koulutusoperaatioon20.5.2026 14:25:37 EEST | Tiedote
Suomi osallistuu Norjan johtamaan Operaatio Legioon, jossa koulutetaan ukrainalaisia sotilaita Ukrainan tarpeiden mukaisesti. Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kalevan mukaan kyse on sekä tuesta Ukrainalle että investoinnista Suomen omaan turvallisuuteen.
Kokoomuksen Aalto-Setälä ja Kaunisto: Järkevämpi kestävyysraportointi vahvistaa suomalaisyritysten kasvua20.5.2026 13:41:10 EEST | Tiedote
Eduskunnan talousvaliokunta antoi tänään mietintönsä hallituksen esityksestä, joka keventää suomalaisten yritysten kestävyysraportointivelvoitteita tuntuvasti. Raportointivelvollisten yritysten määrä supistuu noin 1 300 yrityksestä noin 130 yritykseen, kymmenesosaan nykyisestä.
Kokoomuksen Valtola: Työllisyys kääntyy kasvuun – pitkäaikaistyöttömyys laskuun jo kesän jälkeen20.5.2026 08:26:33 EEST | Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys kääntyy kasvuun jo tänä vuonna ja työllisten määrän ennustetaan vahvistuvan edelleen tulevina vuosina. Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtolan mukaan kyse on erittäin rohkaisevasta käänteestä Suomen työmarkkinoilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme