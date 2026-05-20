OSAOlle kultaa kolmessa lajissa Taitaja2026-kilpailussa

Ammattitaidon suomenmestaruuskilpailu Taitaja järjestettiin 18.−21.5.2026 Tuusulassa. OSAOn joukkueessa kilpaili kahdeksan finalistia seitsemässä eri lajissa.

Merkonomiksi keväällä OSAOlta valmistunut Elias Kaisto voitti kultaa taloushallinto-lajissa. Ensimmäistä kertaa Taitajassa kilpaillut Elias treenasi finaaliin töiden ohessa liiketoiminnan opettaja Hanna Ylikärpän valmennuksessa.

Kokemus oli rankka mutta kuitenkin antoisa ja kaikin puolin mukava, Elias kertoo.

”Eniten tehtävistä stressasi suulliset esittelyt ja tilinpäätös, mukavinta oli alv:n laskeminen ja yleiset taloushallintoon liittyvät kysymykset.”

Eliaksen arki jatkuu kilpailun jälkeen normaalisti ja kotiinpaluuta seuraavana päivänä odottaa työvuoro Iin Kärkkäisellä. Pitemmän tähtäimen tulevaisuuden suunnitelmia Elias aikoo tehdä heinäkuussa alkavan armeijan jälkeen. Sen aikana ehtii hyvin miettiä, kiinnostaako jatko-opinnot vai työllistyminen oman alan yritykseen.

Parilajissa yhteistyö ratkaisee

Kokki-lajin kultamitalisti Akseli Rauhio mietti osallistumistaan Taitaja-semifinaaleihin kuukauden verran. Päätös lähteä mukaan osoittautui oikeaksi, sillä Tuusulasta lähdettiin kultamitali kaulassa.

Akselia ja kilpailupari Oodi Tornbergia Taitajaan valmensi lehtori Sami Puumalainen, jonka ohjauksessa tehtiin aiempien vuosien Taitaja-tehtäviä ja muita monipuolisesti finaaliin valmistavia ruoka-annoksia. Parasta koko hommassa Akselin mukaan olikin treenaaminen.

”Treenasimme Oodin kanssa joulukuusta lähtien koululla lähes joka viikko.”

Parilajissa toimiva yhteistyö on isossa roolissa, sillä se vaikuttaa onnistumiseen ja työn laatuun. Akselin mukaan sopiva työskentelyrytmi löytyi helposti, sillä molempien vahvuudet täydentävät toisiaan.

”Oodi on energinen ja minä rauhallisempi. Työnjako oli helppoa, sillä Oodilla on enemmän kokemusta pääruokien valmistamisesta ja minulla taas alku- ja jälkiruoista.”

Huhtikuussa kokiksi valmistunut Akseli suuntaa myös armeijaan heinäkuussa. Sen jälkeen toiveissa on työllistyä laadukkaaseen ravintolaan joko Oulussa tai Etelä-Suomessa.

”Ei sitä tiedä, mitä kaikkea tämä Taitaja-voitto voi tuoda mukanaan.”

OSAOn Taitaja2026-kultamitalistit

Elias Kaisto, taloushallinto

Akseli Rauhio ja Oodi Tornberg, kokki

Markiian Lysenko, elektroniikka-asennus

Taitaja2026 Keski-Uusimaa -tapahtuma järjestettiin Tuusulassa 18.−21.5.2026. Suomenmestaruusmitaleista kamppaili yli 400 ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa nuorta.

Mitalit jaettiin 47 lajissa, joista viisi oli erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarkoitettuja TaitajaPLUS-lajeja.