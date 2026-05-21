Eurojackpotissa 120 miljoonaa euroa – Miten menee viimeisimmillä suomalaisilla suurvoittajilla?

Vuoden 2025 heinäkuussa Suomeen osui valtaisa 58,3 miljoonan euron päävoitto. Voittoa pääsi juhlistamaan kotkalainen mies, joka vietti Kotkan Meripäiviä tietämättä onnenpotkustaan. Hän heräsi viime kesänä Meripäivien jälkeiseen päivään ja huomasi tämän jälkeen voittonsa.



Monimiljonääri ei halua paljastaa paljon nykyisestä elämästään, mutta antaa muutaman vinkin seuraaville onnekkaille.



- En miä sen suurempia rupee lausumaa tässä kohtaa. Muuta ku, että vinkkinä, jos voitto osuu kohillee, nii koittaa vaa pitää pään kylmään ensimmäiset viikot, monimiljonääri naurahtaa.



- Jättipotti voipi nimittäin jonkun verran vaikuttaa nukkumiseen, kotkalaismies kertoo kokemuksen rintaäänellä.



- Jossain vaiheessa se sitte realisoituu, että yht’äkkiä onkin vapaus tehdä just sitä, mikä itteä kiinnostaa tai mikä on itellee merkityksellistä.



Eurojackpotin päävoittoja on osunut viime vuoden heinäkuun kotkalaismiehen Meripäivät-potin jälkeen Suomeen peräti kolme kappaletta lisää.



Suurin voitto niistä on tammikuussa helsinkiläisnaiselle tullut valtaisa 74,1 miljoonan euron päävoitto. Voitto on suurin yhdelle henkilölle osunut suomalainen rahapelivoitto ja kaikkien aikojen neljänneksi suurin Eurojackpotin Suomeen osunut päävoitto.



- Kiitos kysymästä, päiväni ovat menneet voiton jälkeen oikein mukavasti. Lähinnä hevosten parissa vietän aikaa. Ulkomaillekin olemme lähdössä porukalla matkailemaan ja ravihevosia katsomaan. Ei kyllä ole tarkoitus nyt ostaa sellaista tuliaiseksi itselleni, tammikuussa lumitöitä voittonsa jälkeen paiskinut ja ravihevosen ostoa suunnitellut nainen myhäilee.



Hän on käyttänyt voittopotistaan varoja myös suomalaisen urheilun tukemiseen.



- Olemme perustaneet rahaston, jolla tuetaan meille tärkeää, kotimaista urheilulajia. En halua kuitenkaan tässä paljastaa, että mistä lajista on kyse.



Kesämökki on myös helsinkiläisen hankintalistalla.



- Mökkiä on etsiskelty, muttei ole vielä löytynyt sellaista sopivaa.



Tämän vuoden puolella Eurojackpotin päävoitto on osunut helsinkiläisen naisen lisäksi lappeenrantalaiselle miehelle tammikuussa (17,6 miljoonaa euroa) sekä viiden osuuden porukkapeliin huhtikuussa (viisi miljoonaa euroa, miljoona euroa per osuus).



Kaikkien aikojen suurin suomalainen rahapelivoitto on 91 938 695 euroa. Voitto osui Eurojackpotin kierroksella 34/2019 Siilinjärven K-Supermarket Herkkupadan 50 osuuden porukkapeliin.



Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen kaikkiaan 26 kertaa pelin historiassa.