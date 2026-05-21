Eurojackpotissa 120 miljoonaa euroa – Miten menee viimeisimmillä suomalaisilla suurvoittajilla?
21.5.2026 21:55:56 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin potti on kivunnut pelin maksimilukemiin 120 miljoonaan euroon. Toisen voittoluokankin potissa on jo noin 20 miljoonaa euroa. Jos huomisen perjantain arvonnassa Eurojackpotin kierroksen ainoa täysosuma tulisi Suomeen, kyseessä olisi Suomen rahapelihistorian suurin voitto. Ennen arvontapäivää kysyimme kuulumiset viimeisimmiltä yli 50 miljoonaa euroa voittaneilta suomalaisilta.
Vuoden 2025 heinäkuussa Suomeen osui valtaisa 58,3 miljoonan euron päävoitto. Voittoa pääsi juhlistamaan kotkalainen mies, joka vietti Kotkan Meripäiviä tietämättä onnenpotkustaan. Hän heräsi viime kesänä Meripäivien jälkeiseen päivään ja huomasi tämän jälkeen voittonsa.
Monimiljonääri ei halua paljastaa paljon nykyisestä elämästään, mutta antaa muutaman vinkin seuraaville onnekkaille.
- En miä sen suurempia rupee lausumaa tässä kohtaa. Muuta ku, että vinkkinä, jos voitto osuu kohillee, nii koittaa vaa pitää pään kylmään ensimmäiset viikot, monimiljonääri naurahtaa.
- Jättipotti voipi nimittäin jonkun verran vaikuttaa nukkumiseen, kotkalaismies kertoo kokemuksen rintaäänellä.
- Jossain vaiheessa se sitte realisoituu, että yht’äkkiä onkin vapaus tehdä just sitä, mikä itteä kiinnostaa tai mikä on itellee merkityksellistä.
Eurojackpotin päävoittoja on osunut viime vuoden heinäkuun kotkalaismiehen Meripäivät-potin jälkeen Suomeen peräti kolme kappaletta lisää.
Suurin voitto niistä on tammikuussa helsinkiläisnaiselle tullut valtaisa 74,1 miljoonan euron päävoitto. Voitto on suurin yhdelle henkilölle osunut suomalainen rahapelivoitto ja kaikkien aikojen neljänneksi suurin Eurojackpotin Suomeen osunut päävoitto.
- Kiitos kysymästä, päiväni ovat menneet voiton jälkeen oikein mukavasti. Lähinnä hevosten parissa vietän aikaa. Ulkomaillekin olemme lähdössä porukalla matkailemaan ja ravihevosia katsomaan. Ei kyllä ole tarkoitus nyt ostaa sellaista tuliaiseksi itselleni, tammikuussa lumitöitä voittonsa jälkeen paiskinut ja ravihevosen ostoa suunnitellut nainen myhäilee.
Hän on käyttänyt voittopotistaan varoja myös suomalaisen urheilun tukemiseen.
- Olemme perustaneet rahaston, jolla tuetaan meille tärkeää, kotimaista urheilulajia. En halua kuitenkaan tässä paljastaa, että mistä lajista on kyse.
Kesämökki on myös helsinkiläisen hankintalistalla.
- Mökkiä on etsiskelty, muttei ole vielä löytynyt sellaista sopivaa.
Tämän vuoden puolella Eurojackpotin päävoitto on osunut helsinkiläisen naisen lisäksi lappeenrantalaiselle miehelle tammikuussa (17,6 miljoonaa euroa) sekä viiden osuuden porukkapeliin huhtikuussa (viisi miljoonaa euroa, miljoona euroa per osuus).
Kaikkien aikojen suurin suomalainen rahapelivoitto on 91 938 695 euroa. Voitto osui Eurojackpotin kierroksella 34/2019 Siilinjärven K-Supermarket Herkkupadan 50 osuuden porukkapeliin.
Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen kaikkiaan 26 kertaa pelin historiassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Vakio: Kierroksen ainoalla täysosumalla Lohjalle 190 000 euron suurvoitto21.5.2026 11:06:27 EEST | Tiedote
Viime viikonlopun jalkapallokohteista koostuneella Vakio-kierroksella löytyi yksi ainoa täysosuma. Nettipelaaja Lohjalta voitti komean 190 346 euron potin.
Eurojackpotissa perjantaina jaossa 120 miljoonaa19.5.2026 22:37:25 EEST | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa pelin suurin mahdollinen voitto 120 miljoonaa euroa.
Leijonat mätti maaleja - Neljä yli 25 000 euron voittoa jakoon19.5.2026 21:21:48 EEST | Tiedote
Jääkiekon MM-kisojen maanantain Monivedosta voitettiin neljä yli 25 000 euron voittoa. Suomen 6-2 voitto USA:n joukkueesta nosti osaltaan kerrointa.
Eurojackpotista miljoonan voittanut mies: ”Luulin että kaverini voitti”18.5.2026 12:19:29 EEST | Tiedote
Eurojackpotista osui tiistaina 7.4. Suomeen päävoitto. Viiden miljoonan euron voitto osui porukkapeliin, jossa oli viisi osuutta. Yksi miljoonan euron voitoista osui Porvoon Torinkulman R-kioskin asiakkaalle. Potin voittanut mies vieraili voittajakahveilla Veikkauksen pääkonttorilla.
Bulgarian yllätys Euroviisuissa toi muhkeat voitot Veikkauksen vedonlyöjille17.5.2026 17:12:41 EEST | Tiedote
Euroviisut kiinnostivat vedonlyöjiä, ja etenkin Suomen voiton puolesta pelattiin ahkerasti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme