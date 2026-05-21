Onko tässä kesän odotetuin juomahitti? Lidl tuo myyntiin TikTok-seuraajien toivemaun

Kesän helteillä kylmien juomien kysyntä kasvaa selvästi. Kuluttajia kiinnostavat tänä kesänä raikkaat ja luonnolliset maut sekä sokerittomat vaihtoehdot. Lisäksi funktionaaliset juomat trendaavat edelleen, ja erityisesti BCAA-juomien suosio on jatkunut vahvassa kasvussa. Kesän odotetuin juoma onkin kehitetty suoraan asiakkaiden toiveesta: kysyimme Lidlin TikTok-kanavalla, minkä maun he haluaisivat nähdä BCAA-juomavalikoimassa seuraavaksi, ja Sour Raspberry nousi ylivoimaiseksi ykköseksi keräten yli 4 000 ääntä.

– Halusimme antaa päätösvallan faneillemme, ja vastaanotto oli huikea. Saimme TikTokissa valtavan määrän ääniä, ja Sour Raspberry oli täysin omassa luokassaan. On todella mahtavaa, että voimme kehittää valikoimaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja vastata näin suoraan heidän toiveisiinsa, kertoo ostopäällikkö Riikka Nordqvist.

TikTok-innovaation lisäksi Lidlin juomahyllyiltä löytyvät Freeway-sarjan uudet, sokerittomat puolentoista litran Lemonade -virvoitusjuomat, joita on saatavilla kahdessa kesäisessä maussa: perinteinen sitruuna sekä virkistävä vadelma-sitruuna.

– Lemonade on todellinen kesäjuoma – kirpeyttä ja makeutta juuri sopivassa suhteessa. Puolentoista litran muovipulloon pakattu juoma on helppo napata mukaan piknikille, ja siitä riittää jaettavaksi isommallekin seurueelle. Lemonade soveltuu erinomaisesti sekä nautittavaksi sellaisenaan että kesäisten drinkkien ja boolien pohjaksi, Nordqvist vinkkaa.

Valikoimassa nähdään myös suosittuja hittejä menneiltä kesiltä, kuten Karlensin Raspberry Spritz, joka tekee paluun uudistetussa ja tyylikkäässä ulkoasussa.

Sportyfeel BCAA-juoma Sour Raspberry 0,99 €, 0,33 l

Kirpeän vadelman makuinen päivän piristäjä, joka saapui hyllyihin yleisön pyynnöstä. Juoma on sokeriton ja yksi tölkki sisältää 180mg kofeiinia. Kompakti tölkki kulkee vaivattomasti matkassa tarjoten raikkaan vaihtoehdon perinteisille energiajuomille ilman sokeria.

Freeway Lemonade sitruuna 1,99 €, 1,5 l

Tämä pirskahteleva ja sitruunainen uutuus on suunniteltu kesä mielessä pitäen ja se onkin kuuman kesäpäivän paras kaveri. Reilu 1,5 litran koko ja edullinen hinta tekevät tästä helpon valinnan, josta riittää juotavaa isommallekin poppoolle. Juoma on sokeriton.

Freeway Lemonade vadelma-sitruuna 1,99 €, 1,5 l

Vadelman ja sitruunan yhdistelmä on tämän kesän ehdoton makupari. Raikas vadelmanmakuinen Lemonade maistuu mainiosti sellaisenaan suoraan pullosta kaadettuna, mutta se toimii myös fantastisena pohjana tee-se-itse-kesäjuomille. Juoma on sokeriton.

Karlens Raspberry Spritz 4 %, 2,59 €, 0,33 l

Suosittu vadelmanmakuinen vodkapohjainen cocktail-juoma tekee paluun uudistetussa ja tyylikkäässä ulkoasussa. Kätevä lasipullo ja helppokäyttöinen repäisykorkki tekevät siitä täydellisen valinnan kesäillan rientoihin.

Tuotenäytteet medialle: media@lidl.fi