Bravida valittiin Fazerin Lahden suklaatehtaan IV-urakan toteuttajaksi
22.5.2026 09:05:16 EEST | Bravida Finland Oy | Tiedote
Fazer rakentaa Lahteen uuden, 34 000 neliömetrin suklaatehtaan, joka on yhtiön historian suurin yksittäinen investointi. Kohteen pääurakoitsijana toimii Skanska, jonka kanssa Bravida on tehnyt sopimuksen tuotantolaitoksen ilmanvaihtourakasta.
Mittava IV-urakka tuotantolaitoksessa
Ilmanvaihtokanavia asennetaan kohteessa yli kilometrin verran. Työmaan suuri koko ja päivittäin tarvittavien materiaalien määrät edellyttävät tarkkaa logistiikan ja aikataulujen yhteensovittamista koko työmaan tasolla. Kyseessä on tuotantolaitos, jossa myös ilmanvaihtokoneet ovat poikkeuksellisen suurikokoisia, ja niiden toimitukset ja asennukset vaativat huolellista koordinointia.
”Haluamme kiittää Skanskaa luottamuksesta. On hienoa, että Bravida on valittu toteuttamaan tämän kokoluokan IV-urakka. Olemme tehneet Skanskan kanssa yhteistyötä useissa vaativissa hankkeissa, kuten APC‑hotellissa ja Ruskeasuon raitiovaunuvarikolla. Yhteistyö on sujunut aina hyvin”, sanoo Bravidan pääkaupunkiseudun LVI‑urakointiyksikön johtaja Mikko Jokitöyrä.
”Projekti on vaativa, ja aikaisemmat kokemukset yhteistyöstä ovat tärkeässä roolissa. Joustavuus ja yhteistyökyky mahdollistaa projektin tavoitteiden saavuttamisen yhteistyössä”, kertoo projektipäällikkö Juha Ruokolainen Skanskasta.
Nopea aikataulu ja tiivis yhteensovittaminen
Hanke etenee nopealla aikataululla, ja sen toteutuksessa korostuvat vaiheittain etenevä suunnittelu sekä elintarviketeollisuuden asettamat korkeat puhtausvaatimukset. Bravidan asennukset valmistuvat pääosin ennen tuotantotilojen laiteasennusten alkamista, minkä jälkeen hanke etenee tuotantolaitteiden asennuksiin ja tuotannon ylösajoon.
Suuressa rakennushankkeessa myös työturvallisuuden merkitys korostuu.
”Työmaan maksimivahvuus tulee olemaan n. 400 henkilöä asennusten edetessä, ja tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken on onnistumisen edellytys. Työturvallisuus näkyy arjessa muun muassa henkilökohtaisille turvallisuushavainnoille asetettuina tavoitteina sekä työturvallisuusriihissä, joissa eri urakoitsijoiden edustajat käsittelevät yhdessä keskeisiä turvallisuusteemoja”, Jokitöyrä toteaa.
Bravidan osalta työt ovat käynnissä, ja asennusten on määrä valmistua pääosin tämän vuoden aikana.
Mira WarvaViestintä- ja markkinointipäällikköPuh:0400297936mira.warva@bravida.fi
