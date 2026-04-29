Veneilijät avaavat saariston veneilykauden viikonloppuna Naantalissa
22.5.2026 09:42:07 EEST | Finnboat | Tiedote
Perjantaina aukeavat Naantalin Venemessut kokoavat veneilyn harrastajat, saariston asukkaat ja mökkiläiset sekä venealan toimijat Naantalin Vanhankaupungin satamaan. Esillä on yli sata venettä ja runsasta ohjelmaa koko viikonlopun ajan.
”Tänä vuonna myös sää näyttäisi suosivan venemessuja, joten odotamme paikalle runsaslukuista ja innostunutta yleisöä. Veneiden skaala on myös viime vuotta suurempi, ja esillä on matkaveneiden ja saariston yhteysveneiden lisäksi myös monenlaisia pienveneitä”, messupäällikkö Jani Ollikainen kertoo.
Naantalin Venemessut ovat avoinna perjantaina kello 13–20, lauantaina kello 10–18 ja sunnuntaina kello 10–17.
Tapahtuman avaa perjantaina kello 16 Naantalin Venemessujen suojelija, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä. Avajaisten yhteydessä jaetaan myös Saaristomeripalkinto. Palkinto on vuosittain Naantalin Venemessujen yhteydessä jaettava tunnustus, joka myönnetään taholle tai toimijalle, joka on merkittävästi edistänyt Saaristomeren alueen olosuhteita, erityisesti veneilyä, matkailua tai ympäristönsuojelua.
Venekauppa vilkastunut, alan toimijat aktiivisesti mukana
Venealan toimijoita on ilmoittautunut mukaan runsaslukuisesti, vaikka viimeiset vuodet ovat olleet toimialalle vaikeita. Näyttelyssä on esillä veneitä laajalla valikoimalla pienistä soutuveneistä ja vesijeteistä suomalaisten suosimiin monikäyttöisiin perämoottoriveneisiin, yhteys- ja kalastusveneisiin sekä pidemmillekin koko perheen lomareissuille sopiviin jahteihin.
”Eihän kotimaan kuluttajamarkkinoiden tilanne mikään hyvä ole, mutta suunta on jo parempaan päin. Moottoriveneiden ensirekisteröinnit lisääntyivät tammi–huhtikuussa 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja toimialan tukkutoimitustilastot kääntyivät nousuun jo vuoden 2025 puolella”, tapahtuman järjestävän Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo kertoo.
Viime vuonna alle 5,5-metristen pienveneiden kappalemääräinen myynti nousi edellisvuoteen verrattuna 26 prosenttia, soutuveneiden 20 prosenttia ja perämoottoreiden 14 prosenttia. Laskussa oli sisämoottoreiden ja sisäperämoottoreiden myynti.
Monipuolista ohjelmaa musiikista muotinäytöksiin
Viikonlopun aikana Naantalin Vanhankaupungin satamassa on veneiden lisäksi tarjolla monipuolista ohjelmaa. Laitekokeiluja ja näytöksiä on luvassa koko messuviikonlopuna ajan ja messusatamasta löytyy mm. vesijettien koeajolaituri. Myös osaa näyttelyveneistä pääsee kokeilemaan.
Omaa toimintaansa esittelevät myös Meripelastusseura sekä uhanalaisen meritaimenkannan puolesta työskentelevä Saaristomeren Taimen ry. Meripelastusseuran kalustoon voi tutustua koko viikonlopun ajan, perjantaina kello 13–20, lauantaina kello 10–18 ja sunnuntaina kello 10–17.
Sunnuntain ohjelmaan kuuluvat myös Extreme Lifen flyboard-lennot. Flyboardia eli suihkulautailua pääsee kokeilemaan sekä yksin että tandemlennolla ammattilaisen kyydissä. Messuille ei ole pääsymaksua, mutta flyboard-lennätykset ovat maksullisia.
Tämän vuoden musiikkiohjelma on monipuolista. Virallisilla venemessujatkoilla lauantai-iltana esiintyy lauantai-iltana Kolmas Nainen. Naantalin Kaivohuoneella järjestettävä keikka on suosikkiyhtyeen ensimmäinen tänä vuonna.
Lauantaina kello 18.15–21.30 Rantakadulla järjestetään Haven Jazz -konsertti, jonne on vapaa pääsy. Haven Jazzissa esiintyvät Kuba Stankiewicz Quartet sekä Jusu Heinonen & Ystävät Turku Jazz Orchestrasta. Konsertin toteuttaa Puolan Turun pääkonsulaatti yhteistyössä lähetystön kanssa.
Muodista kiinnostunutta yleisöä houkuttelee tuttuun tapaan Model Face -kilpailu. Fashion Team -muotinäytökset järjestetään lauantaina ja sunnuntaina kello 12 ja 14. Model Face -osakilpailun voittajat julkistetaan sunnuntaina kello 14.30.
Lauantaina kello 12.30 urheilutoimittaja Mervi Kallio haastattelee rallin maailmanmestaria Timo Salosta, rallin tulevaisuudenlupausta Hattel Motorsportin Max Backlundia sekä sponsorimanageri Jari Rastasta. Myös yleisö pääse esittämään kysymyksiä.
Sunnuntaina 24.5. messupäivä käynnistyy Naantalin seurakunnan järjestämällä merellisellä messulla kello 10. Messu järjestetään aivan satamalaiturin tuntumassa Santala bar & loungen terassilla.
Laaja valikoima uutuusveneitä
Näyttelyn uutuusveneisiin kuuluvat Yamarinin uusi lippulaiva Yamarin Aura Cabin, Ryds 650 VI DC -daycruiser, Ryds 490 VI Sport -sivupulpettivene, Silverin malliston lippulaiva Condor CCX ja sivupulpettimalli Silver Hawk SCX, keskipulpetilla varustettu mökkiläisen yleisvene Terhi 450 CC sekä suorituskykyiset kovapohjaiset kumiveneet Highfield Sport 760 ja Highfield Sport 520.
Järeitä työveneuutuuksia edustavat Max 108 Pro ja Alucat W16 CABIN4SD -alumiinikatamaraanit.
Runsaslukuisesti edustettuna ovat myös saaristossa suositut ympärikäveltävät ohjaushyttiveneet. Kategorian uutuusveneitä ovat lähes kymmenmetrinen XO EXPLR 10 Sport ja täysalumiininen, yhteysveneeksi hyvin sopiva ohjaushyttivene MS Boat 7 Silent.
Suurista matkaveneistä nähdään uivassa venenäyttelyssä ensimmäistä kertaa rauhalliseen veneilyyn suunniteltu Delphia D10 Sedan -matkavene.
Kiinnostaviin uutuuksiin kuuluvat myös Helsingin venemessujen vuoden avoveneeksi valittu Sea Ray SDX 250 sekä moderni sundeck-vene Nordkapp 830 Enduro.
Kalastuksen ystäviä kiinnostavia malleja ovat mm. Alutroll 410 Snapper Pro, AMT 175 Pro Fishing, Suvi 50 Duo Fisher ja Busterin uusi keskipulpettimalli Buster Mcc.
Muista messuista poiketen Naantalissa on esillä myös käytettyjä veneitä pienistä purjeveneistä suuriin, yli 16-metrisen Princess V52:n ja Fairline 41/43:n kaltaisiin matkaveneisiin. Yksityishenkilöiden lisäksi käytettyjä, myynnissä olevia veneitä esittelevät ammattimaiset venevälittäjät Nautione ja Nautical Partners. Käytettyjä purjeveneitä on esillä kaksi, Hallberg-Rassy 29 ja Dufour Drakkar 24.
Naantalin venemessut 22.–24.5.2026 Naantalin vierasvenesatamassa
- Perjantai 22.5. klo 13.00–20.00
- Lauantai 23.5. klo 10.00–18.00
- Sunnuntai 24.5. klo 10.00–17.00
Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Perinteikäs Helsingin uiva venenäyttely Uiva Flytande järjestetään tänä vuonna 13.–16.8. Helsingin kansainväliset venemessut eli Vene Båt järjestetään Helsingin Messukeskuksessa Finnboatin toimeksiannosta seuraavan kerran 12.–21.2.2027.
Yhteyshenkilöt
Jarkko PajusaloToimitusjohtajaVenealan Keskusliitto Finnboat ryPuh:+358 40 673 4032jarkko@finnboat.fi
Jani Ollikainenmessupäällikkö
Naantalin Venemessut
Lue lisää julkaisijalta Finnboat
Båtbranschens kurs svänger i Finland – leveranserna till återförsäljare ökar6.2.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
Konsumenternas osäkerhet och en långsammare ekonomisk återhämtning än väntat präglade båtbranschens försäljning ännu under 2025. Samtidigt pekar både tillväxten i det registrerade båtbeståndet, den livliga handeln med begagnade båtar och Finnboats statistik över leveranser i grossistledet på en vändning till det bättre. Branschföretagens konjunkturbarometer signalerar dessutom en försiktig optimism inför 2026.
Suomen venealan kurssi kääntymässä – tukkutoimitukset kääntyivät jo kasvuun6.2.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Kuluttajien epävarmuus ja talouden ennakoitua hitaampi käänne heijastui vielä venealan vuoden 2025 myyntiin. Rekisteröidyn vesikulkuneuvokannan kasvu, käytettyjen veneiden vahva kaupankäynti ja Finnboatin tukkutoimitustilastot kertovat kuitenkin käänteestä parempaan. Alan yritysten suhdannebarometri povaa varovaista optimismia myös vuodelle 2026.
Finland’s boating industry turning a corner – wholesale deliveries already back in growth6.2.2026 06:00:00 EET | Press release
Consumer uncertainty and the economy’s slower-than-expected turnaround were still reflected in the boating industry’s 2025 sales. However, growth in the registered fleet, strong trading activity in used boats, and Finnboat’s wholesale delivery statistics all indicate a shift towards improvement. The sector’s business cycle barometer also points to cautious optimism for 2026.
Finnboat – 80 år för den finländska båtbranschen4.2.2026 15:56:02 EET | Pressmeddelande
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf firar år 2026 sitt imponerande 80 årsjubileum som intressebevakare för den finländska båtbranschen. Finnboat har vuxit från en liten efterkrigsorganisation till en internationellt respekterad branschorganisation vars medlemmar står för nästan hela den inhemska omsättningen i branschen och Finlands båtexport. Finnboat uppmärksammar sitt 80 årsjubileum genom att ge ut ett omfattande historikverk om utvecklingen av den finländska båtbranschen på öppningsdagen av Vene 26 Båt mässan.
