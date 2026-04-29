Veneilijät avaavat saariston veneilykauden viikonloppuna Naantalissa

”Tänä vuonna myös sää näyttäisi suosivan venemessuja, joten odotamme paikalle runsaslukuista ja innostunutta yleisöä. Veneiden skaala on myös viime vuotta suurempi, ja esillä on matkaveneiden ja saariston yhteysveneiden lisäksi myös monenlaisia pienveneitä”, messupäällikkö Jani Ollikainen kertoo.

Naantalin Venemessut ovat avoinna perjantaina kello 13–20, lauantaina kello 10–18 ja sunnuntaina kello 10–17.

Tapahtuman avaa perjantaina kello 16 Naantalin Venemessujen suojelija, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä. Avajaisten yhteydessä jaetaan myös Saaristomeripalkinto. Palkinto on vuosittain Naantalin Venemessujen yhteydessä jaettava tunnustus, joka myönnetään taholle tai toimijalle, joka on merkittävästi edistänyt Saaristomeren alueen olosuhteita, erityisesti veneilyä, matkailua tai ympäristönsuojelua.

Venekauppa vilkastunut, alan toimijat aktiivisesti mukana

Venealan toimijoita on ilmoittautunut mukaan runsaslukuisesti, vaikka viimeiset vuodet ovat olleet toimialalle vaikeita. Näyttelyssä on esillä veneitä laajalla valikoimalla pienistä soutuveneistä ja vesijeteistä suomalaisten suosimiin monikäyttöisiin perämoottoriveneisiin, yhteys- ja kalastusveneisiin sekä pidemmillekin koko perheen lomareissuille sopiviin jahteihin.

”Eihän kotimaan kuluttajamarkkinoiden tilanne mikään hyvä ole, mutta suunta on jo parempaan päin. Moottoriveneiden ensirekisteröinnit lisääntyivät tammi–huhtikuussa 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja toimialan tukkutoimitustilastot kääntyivät nousuun jo vuoden 2025 puolella”, tapahtuman järjestävän Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo kertoo.

Viime vuonna alle 5,5-metristen pienveneiden kappalemääräinen myynti nousi edellisvuoteen verrattuna 26 prosenttia, soutuveneiden 20 prosenttia ja perämoottoreiden 14 prosenttia. Laskussa oli sisämoottoreiden ja sisäperämoottoreiden myynti.

Monipuolista ohjelmaa musiikista muotinäytöksiin

Viikonlopun aikana Naantalin Vanhankaupungin satamassa on veneiden lisäksi tarjolla monipuolista ohjelmaa. Laitekokeiluja ja näytöksiä on luvassa koko messuviikonlopuna ajan ja messusatamasta löytyy mm. vesijettien koeajolaituri. Myös osaa näyttelyveneistä pääsee kokeilemaan.

Omaa toimintaansa esittelevät myös Meripelastusseura sekä uhanalaisen meritaimenkannan puolesta työskentelevä Saaristomeren Taimen ry. Meripelastusseuran kalustoon voi tutustua koko viikonlopun ajan, perjantaina kello 13–20, lauantaina kello 10–18 ja sunnuntaina kello 10–17.

Sunnuntain ohjelmaan kuuluvat myös Extreme Lifen flyboard-lennot. Flyboardia eli suihkulautailua pääsee kokeilemaan sekä yksin että tandemlennolla ammattilaisen kyydissä. Messuille ei ole pääsymaksua, mutta flyboard-lennätykset ovat maksullisia.

Tämän vuoden musiikkiohjelma on monipuolista. Virallisilla venemessujatkoilla lauantai-iltana esiintyy lauantai-iltana Kolmas Nainen. Naantalin Kaivohuoneella järjestettävä keikka on suosikkiyhtyeen ensimmäinen tänä vuonna.

Lauantaina kello 18.15–21.30 Rantakadulla järjestetään Haven Jazz -konsertti, jonne on vapaa pääsy. Haven Jazzissa esiintyvät Kuba Stankiewicz Quartet sekä Jusu Heinonen & Ystävät Turku Jazz Orchestrasta. Konsertin toteuttaa Puolan Turun pääkonsulaatti yhteistyössä lähetystön kanssa.

Muodista kiinnostunutta yleisöä houkuttelee tuttuun tapaan Model Face -kilpailu. Fashion Team -muotinäytökset järjestetään lauantaina ja sunnuntaina kello 12 ja 14. Model Face -osakilpailun voittajat julkistetaan sunnuntaina kello 14.30.

Lauantaina kello 12.30 urheilutoimittaja Mervi Kallio haastattelee rallin maailmanmestaria Timo Salosta, rallin tulevaisuudenlupausta Hattel Motorsportin Max Backlundia sekä sponsorimanageri Jari Rastasta. Myös yleisö pääse esittämään kysymyksiä.

Sunnuntaina 24.5. messupäivä käynnistyy Naantalin seurakunnan järjestämällä merellisellä messulla kello 10. Messu järjestetään aivan satamalaiturin tuntumassa Santala bar & loungen terassilla.

Laaja valikoima uutuusveneitä

Näyttelyn uutuusveneisiin kuuluvat Yamarinin uusi lippulaiva Yamarin Aura Cabin, Ryds 650 VI DC -daycruiser, Ryds 490 VI Sport -sivupulpettivene, Silverin malliston lippulaiva Condor CCX ja sivupulpettimalli Silver Hawk SCX, keskipulpetilla varustettu mökkiläisen yleisvene Terhi 450 CC sekä suorituskykyiset kovapohjaiset kumiveneet Highfield Sport 760 ja Highfield Sport 520.

Järeitä työveneuutuuksia edustavat Max 108 Pro ja Alucat W16 CABIN4SD -alumiinikatamaraanit.

Runsaslukuisesti edustettuna ovat myös saaristossa suositut ympärikäveltävät ohjaushyttiveneet. Kategorian uutuusveneitä ovat lähes kymmenmetrinen​​ XO EXPLR 10 Sport ja täysalumiininen, yhteysveneeksi hyvin sopiva ohjaushyttivene MS Boat 7 Silent.

Suurista matkaveneistä nähdään uivassa venenäyttelyssä ensimmäistä kertaa rauhalliseen veneilyyn suunniteltu Delphia D10 Sedan -matkavene.

Kiinnostaviin uutuuksiin kuuluvat myös Helsingin venemessujen vuoden avoveneeksi valittu Sea Ray SDX 250 sekä moderni sundeck-vene Nordkapp 830 Enduro.

Kalastuksen ystäviä kiinnostavia malleja ovat mm. Alutroll 410 Snapper Pro, AMT 175 Pro Fishing, Suvi 50 Duo Fisher ja Busterin uusi keskipulpettimalli Buster Mcc.

Muista messuista poiketen Naantalissa on esillä myös käytettyjä veneitä pienistä purjeveneistä suuriin, yli 16-metrisen Princess V52:n ja Fairline 41/43:n kaltaisiin matkaveneisiin. Yksityishenkilöiden lisäksi käytettyjä, myynnissä olevia veneitä esittelevät ammattimaiset venevälittäjät Nautione ja Nautical Partners. Käytettyjä purjeveneitä on esillä kaksi, Hallberg-Rassy 29 ja Dufour Drakkar 24.

Naantalin venemessut 22.–24.5.2026 Naantalin vierasvenesatamassa

Perjantai 22.5. klo 13.00–20.00

Lauantai 23.5. klo 10.00–18.00

Sunnuntai 24.5. klo 10.00–17.00

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Perinteikäs Helsingin uiva venenäyttely Uiva Flytande järjestetään tänä vuonna 13.–16.8. Helsingin kansainväliset venemessut eli Vene Båt järjestetään Helsingin Messukeskuksessa Finnboatin toimeksiannosta seuraavan kerran 12.–21.2.2027.