Demarinaiset ja Kokoomusnaiset: Aborttioikeus on kirjattava perustuslakiin
22.5.2026 09:24:41 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Demarinaiset ja Kokoomusnaiset vaativat SDP:tä ja Kokoomusta edistämään aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin. Molemmat naisjärjestöt ovat jättäneet asiasta aloitteet puoluekokouksiin. SDP:n puoluekokous pidetään 23.–25.5. Tampereella ja Kokoomuksen 5.–7.6. Jyväskylässä.
Demarinaiset ja Kokoomusnaiset vaativat puolueitaan sitoutumaan siihen, että aborttioikeus kirjataan Suomen perustuslakiin. Perustuslaillinen suoja turvaa tyttöjen ja naisten oikeudet myös tulevaisuudessa, vaikka poliittiset voimasuhteet muuttuisivat. Esimerkit Yhdysvalloista ja Euroopan maista osoittavat, että naisten terveyttä uhkaavia tilanteita voi syntyä ilman vahvaa lainsäädännöllistä suojaa. Suomen tulee seurata Ranskan ja Luxemburgin esimerkkiä ja liittyä niiden maiden joukkoon, jotka ovat jo kirjanneet aborttioikeuden perustuslakiin tai ovat tekemässä niin, kuten Espanja ja Ruotsi.
”Aborttioikeus on ennen kaikkea terveyspoliittinen kysymys. Kun oikeus turvataan perustuslaissa, turvataan samalla naisten terveys, itsemääräämisoikeus omaan kehoon sekä ehkäistään vaaralliset, laittomat abortit”, korostaa Kokoomusnaisten puheenjohtaja ja Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen.
Kansainvälisesti verkostoitunut ja hyvin rahoitettu anti-gender-liike pyrkii aktiivisesti kaventamaan aborttioikeutta eri puolilla Eurooppaa. Aborttivastaiset toimijat ovat lisänneet vaikuttamistoimiaan lainsäädäntöön ja käytäntöihin usein pelkoa ja virheellistä tietoa hyödyntäen.
”Pohjoismaat ovat kautta historian olleet tasa-arvon edelläkävijöitä. Nyt kohtaamme selkeän uhkan, johon on vastattava yhdessä. Aborttioikeuden kirjaaminen perustuslakiin on seuraava merkittävä tasa-arvoteko, jossa meidän on toimittava Ruotsin kanssa yhteisessä rintamassa puolustaaksemme kehollista itsemääräämisoikeutta”, muistuttaa Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pihla Keto-HuovinenKokoomusnaisten puheenjohtaja, Kokoomuksen kansanedustajapihla.keto-huovinen@eduskunta.fipihlaketo-huovinen.fi
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demarinaiset
Demarinaiset: Suomeen julistettava hätätila naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja naissurmista21.5.2026 14:09:05 EEST | Tiedote
Naisiin kohdistuva väkivalta ja naissurmat ovat Suomessa vakava ja jatkuva yhteiskunnallinen kriisi. Kyse on yhdestä merkittävimmistä ihmisoikeusongelmista Suomessa. Tilastojen valossa Suomi on yksi turvattomimmista maista naisille, ja kuluvasta vuodesta uhkaa tulla naissurmien ennätysvuosi. Jokainen väkivallanteko ja jokainen menetetty henki on liikaa. Jokainen heistä olisi ollut estettävissä.
Asiakasmaksujen korotus uhkaa raskaana olevien turvallisuutta – “Hinta ei saa olla este lapsitoiveille”19.5.2026 12:25:27 EEST | Tiedote
Asiakasmaksujen korotukset ovat herättäneet kasvavaa huolta raskaana olevien yhdenvertaisesta pääsystä hoitoon. Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila (sd.) varoittaa, että maksujen nousu voi johtaa vakaviin seurauksiin – jopa siihen, että odottava äiti jättää hakeutumatta tarpeelliseen erikoissairaanhoitoon.
Demarinuoret, Demarinaiset, Demariopiskelijat ja Nuoret Kotkat: SDP:n on rakennettava vakaata, tasa-arvoista ja toiveikasta tulevaisuutta18.5.2026 13:16:58 EEST | Tiedote
Demarinuoret, Demarinaiset, Demariopiskelijat ja Nuoret Kotkat vaativat SDP:n puoluekokoukselta päätöksiä, jotka rakentavat lapsille ja nuorille valoisampaa tulevaisuutta sekä edistävät progressiivista perhepolitiikkaa ja työelämän tasa-arvoa.
Hallitus ei tartu mahdollisuuteen kaventaa palkkaeroja10.4.2026 10:29:29 EEST | Tiedote
EU:n palkka-avoimuusdirektiivi vaatii selkeitä, läpinäkyviä ja sukupuolineutraaleja palkkauksen perusteita. Oikein toimenpantuna se olisi merkittävä askel kohti miesten ja naisten välistä palkkatasa-arvoa Suomessa. Orpon hallituksen lakiesitys ei tällä hetkellä täytä edes direktiivin vähimmäisvaatimuksia ja on monin osin heikennys nykytilanteeseen verrattuna. Hallituksen lakiesityksestä puuttuu samanarvoisen työn määritelmä, joka on keskeinen osa palkkatasa-arvon edistämistä. Tämän lisäksi sukupuolineutraaleja nimikkeitä edellytetään vain työpaikkailmoituksissa, ei työpaikalla.
Emmi Lintonen Euroopan neuvoston Social Inclusion -komitean varapuheenjohtajaksi2.4.2026 12:44:22 EEST | Tiedote
Emmi Lintonen on valittu Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Social Inclusion -komitean varapuheenjohtajaksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme