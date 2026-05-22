S-market Kivistön aukioloaika muuttuu 4.6.2026 alkaen
22.5.2026 12:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
– S-market Kivistö palvelee jatkossakin erittäin laajoilla aukiolojoilla. Uudet aukioloaikamme ovat joka päivä klo 6–24, toteaa marketpäällikkö Elina Kiviaho.
– Myymälän uudistus- ja laajennushanke on sujunut aikataulussa. Seuraavaksi tiivistämme myymälän pienempään tilaan. Tämä voi näkyä asiakkaille valitettavasti suosikkituotteen puuttumisena, mutta marraskuussa pääsemme palvelemaan huomattavasti nykyistä paremmissa tiloissa laajemmalla valikoimalla, kertoo ryhmäpäällikkö Ann-Christina Hevonkoski.
Uuden asemakaavan mukaisesti liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan sulkemalla Kivistöntien liittymä pihaan. Ruukintieltä tulee jatkossa kaksi liittymää kiinteistön piha-alueelle. Liittymiä koskevat muutostyöt ajoittuvat touko-kesäkuun vaihteeseen.
Kivistön ABC-mittarikenttä uudistuu ja se pyritään avaamaan uudelleen 4.6. Autopesula kahdella pesuhallilla sekä ABC-lataus avataan myös 4.6.
– Latauspisteitä on kuusi kappaletta ja latausaseman kokonaisteho on 600 kW. Latauskentälle tulee kaksi peräkärrypaikkaa ja neljä henkilöautopaikkaa. Mahdollisen kysynnän lisääntyessä tulevaisuudessa on varaus latausaseman laajentamiselle, toteaa ryhmäpäällikkö Heli Back.
Uutta loppuvuonna
Uudet S-ravintolat Rosso Pizza ja Hesburger avataan loppuvuodesta 2026 ja ne tuovat alueelle kaivattua ruokatarjontaa ja mahdollistavat nopean ja laadukkaan ruokailun osana asiointireissua.
– Hesburgerille rakennetaan lisäksi erillinen drive-in -kaista, joka palvelee erityisesti liikkeellä olevia asiakkaita, mainitsee ryhmäpäällikkö Jaska Lahti.
Törnävän apteekki muuttaa uusiin tiloihin S-market Kivistön yhteyteen loppuvuodesta 2026 ja aloittaa esimerkiksi rokotuspalvelun asiakkailleen.
S-market Itikanristeys palvelee 24 h
Eepeen marketkaupan ympärivuorokautiset 24 h palvelut siirtyvät S-market Itikanristeykseen sen avautuessa 4.6.2026. Lue lisää S-market Itikanristeyksen avautumisesta tästä >
– S-market Itikanristeys palvelee liikenteellisellä paikalla, tiheän asutuksen ympäröimänä keskustan kupeessa ja Pohjan valtatien välittömässä läheisyydessä. Uudella 24 h toimipaikan sijainnilla tavoitamme entistä useamman asiakasomistajan, toimialajohtaja Iina Kalliorinne kertoo.
Iina KalliorinneToimialajohtajaEtelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Ann-Christina HevonkoskiRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Jaska LahtiRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Heli BackRyhmäpäällikköEtelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
Uusi ympäri vuorokauden 24 h auki oleva S-market Itikanristeys avataan torstaina 4.6.
S-market Itikanristeys, Eepeen uusin S-market, avautuu Seinäjoella torstaina 4.6.2026 klo 10 osoitteessa Verkatehtaankatu 13 entisen ABC:n tiloihin.
Prisma Seinäjoella avattu palveluita, suurimpana Ravintolamaailma
Uudistetun Prisma Seinäjoen Ravintolamaailman avajaisia vietetään pe–su 22.–24.5.2026.
Robokuljetukset laajentuvat Eepeen alueella
Robokuljetukset laajenevat alkukesästä 2026 S-marketteihin Alavudelle, Ilmajoelle, Kauhajoelle, Kurikkaan, Lapualle ja Ähtäriin sekä Seinäjoella Itikanristeykseen ja Törnävälle.
S-market Kivistön palvelutarjonta kasvaa apteekilla
Törnävän apteekki muuttaa uusiin tiloihin loppuvuodesta 2026 S-market Kivistön yhteyteen ja aloittaa esimerkiksi rokotuspalvelun asiakkailleen.
S-market Ylistaron uudistuksen myötä tilat apteekille
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, tekee uudistuksen S-market Ylistaroon. Uudistus alkaa keväällä ja valmista on lokakuun loppuun mennessä 2026. S-marketin kassa-alueen viereen rakennetaan liiketila Ylistaron apteekille. Uudet tilat antavat apteekille mahdollisuuden laajentaa aiempien toimintojen lisäksi mm. terveyspalvelutoimintaa sekä muita lisäpalveluita tarvittaessa. Kiinteistöön investoidaan uusinta tekniikkaa olevat kylmälaitteet ja -kalusteet, jotka ovat nykyisiä huomattavasti energiatehokkaampia. Uudet ovelliset kylmäkalusteet pitävät kylmän sisällään ja parantavat näin sekä asiakaskokemusta että henkilökunnan työskentelyolosuhteita. Uudistuksen yhteydessä Kaffilan toiminta sellaisenaan päättyy. Lisäksi tehtävissä muutoksissa paistopiste siirtyy S-marketin konseptin mukaisesti myymälään leipäosaston yhteyteen. Uudistuksen yhteydessä myymälään tulee kahviautomaatti sekä asiakaspenkit. Veikkauksen tuotteet myydään jatkossa S-marketin kassoilta. Kokonaisuudistuksessa käydään myö
