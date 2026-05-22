S-market Kivistön aukioloaika muuttuu 4.6.2026 alkaen

– S-market Kivistö palvelee jatkossakin erittäin laajoilla aukiolojoilla. Uudet aukioloaikamme ovat joka päivä klo 6–24, toteaa marketpäällikkö Elina Kiviaho.

– Myymälän uudistus- ja laajennushanke on sujunut aikataulussa. Seuraavaksi tiivistämme myymälän pienempään tilaan. Tämä voi näkyä asiakkaille valitettavasti suosikkituotteen puuttumisena, mutta marraskuussa pääsemme palvelemaan huomattavasti nykyistä paremmissa tiloissa laajemmalla valikoimalla, kertoo ryhmäpäällikkö Ann-Christina Hevonkoski.

Uuden asemakaavan mukaisesti liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan sulkemalla Kivistöntien liittymä pihaan. Ruukintieltä tulee jatkossa kaksi liittymää kiinteistön piha-alueelle. Liittymiä koskevat muutostyöt ajoittuvat touko-kesäkuun vaihteeseen.

Kivistön ABC-mittarikenttä uudistuu ja se pyritään avaamaan uudelleen 4.6. Autopesula kahdella pesuhallilla sekä ABC-lataus avataan myös 4.6.

– Latauspisteitä on kuusi kappaletta ja latausaseman kokonaisteho on 600 kW. Latauskentälle tulee kaksi peräkärrypaikkaa ja neljä henkilöautopaikkaa. Mahdollisen kysynnän lisääntyessä tulevaisuudessa on varaus latausaseman laajentamiselle, toteaa ryhmäpäällikkö Heli Back.

Uutta loppuvuonna

Uudet S-ravintolat Rosso Pizza ja Hesburger avataan loppuvuodesta 2026 ja ne tuovat alueelle kaivattua ruokatarjontaa ja mahdollistavat nopean ja laadukkaan ruokailun osana asiointireissua.

– Hesburgerille rakennetaan lisäksi erillinen drive-in -kaista, joka palvelee erityisesti liikkeellä olevia asiakkaita, mainitsee ryhmäpäällikkö Jaska Lahti.

Törnävän apteekki muuttaa uusiin tiloihin S-market Kivistön yhteyteen loppuvuodesta 2026 ja aloittaa esimerkiksi rokotuspalvelun asiakkailleen.

S-market Itikanristeys palvelee 24 h

Eepeen marketkaupan ympärivuorokautiset 24 h palvelut siirtyvät S-market Itikanristeykseen sen avautuessa 4.6.2026.

– S-market Itikanristeys palvelee liikenteellisellä paikalla, tiheän asutuksen ympäröimänä keskustan kupeessa ja Pohjan valtatien välittömässä läheisyydessä. Uudella 24 h toimipaikan sijainnilla tavoitamme entistä useamman asiakasomistajan, toimialajohtaja Iina Kalliorinne kertoo.