Uusi ympäri vuorokauden 24 h auki oleva S-market Itikanristeys avataan torstaina 4.6.
22.5.2026 12:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
S-market Itikanristeys, Eepeen uusin S-market, avautuu Seinäjoella torstaina 4.6.2026 klo 10 osoitteessa Verkatehtaankatu 13 entisen ABC:n tiloihin.
S-market Itikanristeys sijaitsee tiheän asutuksen ympäröimänä Pohjan valtatien läheisyydessä ja se on noin 1 000 neliön kokoinen, tilava ja monipuolinen ostosympäristö. Laajoissa valikoimissa tuotteita tulee olemaan yli 10 000.
– S-market Itikanristeykseen tulee myös laajimmat mahdolliset verkkokaupan palvelut: isompien ruokatilausten noutolokerikko, kuljetusrobotit sekä tunnin toimitus, kertoo ryhmäpäällikkö Mikael Luotola.
Uutta marketissa
- Robokuljetukset laajoilla palveluajoilla
- Tunnin pikatoimitus tilauksiin s-kaupat.fi-sovelluksella
- Ruokaostosten tilaus noutopisteelle ulkolokerikkoon
- Hedelmä- ja vihannesosastolla digitaaliset hintanäytöt sekä kosketusnäytölliset punnitusvaa’at
- Itse sulkeutuvat ovet kylmäkalusteissa
- Itsepalvelukassoilla poistumisportit
- Paistopistetuotteista nipputarjouksia erillisessä telineessä
- Coffee House Kuuma juoma -automaatista laadukasta suodatinkahvia mukaan
Uusia palveluita
- Seinäjoen keskustan ensimmäinen suurteholatauspiste sähköautoille
- Nestekaasujen noutolokerikko
- Rengaspaineiden mittauspiste ja tuulilasin pesupiste
- Postin sisä- ja ulkoautomaatit sekä Helposti-koodien tarratulostin ja pakettien lähetysluukku
- Pakettipisteen ja Postnordin ulkoautomaatit
- Budbeen sisäautomaatti
Avajaisista alkaen S-market Itikanristeys palvelee 24 h joka päivä.
– Saimme upean henkilökunnan yli 400 hakijan joukosta, iloitsee marketpäällikkö Anni Mettälä.
Pihassa oleva ABC-polttonestejakelu jatkaa toimintaansa kahdella mittarijalalla. Sähköautojen suurteholatausasemalla on 400 kilowatin kokonaisteho. ABC-latauksen maksu onnistuu helpoiten ABC-mobiililla, mutta myös korttimaksaminen onnistuu.
Pysäköinti S-market Itikanristeyksen pihassa jatkuu alueelle totuttuun tapaan pysäköintikiekolla sillä muutoksella, että S-market Itikanristeyksen tontilla pysäköintiaika muuttuu kahdesta tunnista yhteen tuntiin. Sähköautojen latauspaikoilla sekä viereisellä tontilla olevalla lisäpysäköintialueella pysäköintiaika kiekolla on jatkossakin kaksi tuntia.
– Olemme saaneet paljon tiedusteluja S-market Megakeskuksen jatkosta. S-market Megakeskuksen toiminta jatkuu nykyisellään, ja uudistimme myymälän miljöön ja valikoimaa vuonna 2025, kertoo toimialajohtaja Iina Kalliorinne.
Lisätietoja:
Marketpäällikkö Annimaija Mettälä | 010 764 6991 | annimaija.mettala@sok.fi
Ryhmäpäällikkö Mikael Luotola | 010 764 6316 | mikael.luotola@sok.fi
Toimialajohtaja Iina Kalliorinne | 010 764 6300 | iina.kalliorinne@sok.fi
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 95 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
S-market Kivistön aukioloaika muuttuu 4.6.2026 alkaen22.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
– S-market Kivistö palvelee jatkossakin erittäin laajoilla aukiolojoilla. Uudet aukioloaikamme ovat joka päivä klo 6–24, toteaa marketpäällikkö Elina Kiviaho. – Myymälän uudistus- ja laajennushanke on sujunut aikataulussa. Seuraavaksi tiivistämme myymälän pienempään tilaan. Tämä voi näkyä asiakkaille valitettavasti suosikkituotteen puuttumisena, mutta marraskuussa pääsemme palvelemaan huomattavasti nykyistä paremmissa tiloissa laajemmalla valikoimalla, kertoo ryhmäpäällikkö Ann-Christina Hevonkoski. Uuden asemakaavan mukaisesti liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan sulkemalla Kivistöntien liittymä pihaan. Ruukintieltä tulee jatkossa kaksi liittymää kiinteistön piha-alueelle. Liittymiä koskevat muutostyöt ajoittuvat touko-kesäkuun vaihteeseen. Kivistön ABC-mittarikenttä uudistuu ja se pyritään avaamaan uudelleen 4.6. Autopesula kahdella pesuhallilla sekä ABC-lataus avataan myös 4.6. – Latauspisteitä on kuusi kappaletta ja latausaseman kokonaisteho on 600 kW. Latauskentälle
Prisma Seinäjoella avattu palveluita, suurimpana Ravintolamaailma21.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Uudistetun Prisma Seinäjoen Ravintolamaailman avajaisia vietetään pe–su 22.–24.5.2026.
Robokuljetukset laajentuvat Eepeen alueella5.5.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Robokuljetukset laajenevat alkukesästä 2026 S-marketteihin Alavudelle, Ilmajoelle, Kauhajoelle, Kurikkaan, Lapualle ja Ähtäriin sekä Seinäjoella Itikanristeykseen ja Törnävälle.
S-market Kivistön palvelutarjonta kasvaa apteekilla29.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Törnävän apteekki muuttaa uusiin tiloihin loppuvuodesta 2026 S-market Kivistön yhteyteen ja aloittaa esimerkiksi rokotuspalvelun asiakkailleen.
S-market Ylistaron uudistuksen myötä tilat apteekille2.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, tekee uudistuksen S-market Ylistaroon. Uudistus alkaa keväällä ja valmista on lokakuun loppuun mennessä 2026. S-marketin kassa-alueen viereen rakennetaan liiketila Ylistaron apteekille. Uudet tilat antavat apteekille mahdollisuuden laajentaa aiempien toimintojen lisäksi mm. terveyspalvelutoimintaa sekä muita lisäpalveluita tarvittaessa. Kiinteistöön investoidaan uusinta tekniikkaa olevat kylmälaitteet ja -kalusteet, jotka ovat nykyisiä huomattavasti energiatehokkaampia. Uudet ovelliset kylmäkalusteet pitävät kylmän sisällään ja parantavat näin sekä asiakaskokemusta että henkilökunnan työskentelyolosuhteita. Uudistuksen yhteydessä Kaffilan toiminta sellaisenaan päättyy. Lisäksi tehtävissä muutoksissa paistopiste siirtyy S-marketin konseptin mukaisesti myymälään leipäosaston yhteyteen. Uudistuksen yhteydessä myymälään tulee kahviautomaatti sekä asiakaspenkit. Veikkauksen tuotteet myydään jatkossa S-marketin kassoilta. Kokonaisuudistuksessa käydään myö
