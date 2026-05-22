Uusi ympäri vuorokauden 24 h auki oleva S-market Itikanristeys avataan torstaina 4.6.

S-market Kivistön aukioloaika muuttuu 4.6.2026 alkaen 22.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote

– S-market Kivistö palvelee jatkossakin erittäin laajoilla aukiolojoilla. Uudet aukioloaikamme ovat joka päivä klo 6–24, toteaa marketpäällikkö Elina Kiviaho. – Myymälän uudistus- ja laajennushanke on sujunut aikataulussa. Seuraavaksi tiivistämme myymälän pienempään tilaan. Tämä voi näkyä asiakkaille valitettavasti suosikkituotteen puuttumisena, mutta marraskuussa pääsemme palvelemaan huomattavasti nykyistä paremmissa tiloissa laajemmalla valikoimalla, kertoo ryhmäpäällikkö Ann-Christina Hevonkoski. Uuden asemakaavan mukaisesti liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan sulkemalla Kivistöntien liittymä pihaan. Ruukintieltä tulee jatkossa kaksi liittymää kiinteistön piha-alueelle. Liittymiä koskevat muutostyöt ajoittuvat touko-kesäkuun vaihteeseen. Kivistön ABC-mittarikenttä uudistuu ja se pyritään avaamaan uudelleen 4.6. Autopesula kahdella pesuhallilla sekä ABC-lataus avataan myös 4.6. – Latauspisteitä on kuusi kappaletta ja latausaseman kokonaisteho on 600 kW. Latauskentälle