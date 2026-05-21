Suomalaislapset saavat älypuhelimen ennen uutta suositusikää – Telia ei suosittele älypuhelinta ensilaitteeksi

Kansalliset vapaa-ajan digisuositukset 0–13-vuotiaille suosittavat älypuhelimen hankintaa vasta 13-vuotiaalle lapselle. Telian kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että hieman yli puolet vanhemmista kokee tuntevansa kansalliset digisuositukset ja noudattavansa niitä arjessa ainakin osittain.

”Vanhemmat tekevät päätöksiä tilanteessa, jossa lapsen itsenäistyminen, yhteydenpidon tarve ja kaveripiirin vaikutus ohjaavat valintoja. Älypuhelin ei ole monessa perheessä tietoinen linjaus, vaan käytännön ratkaisu”, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.

Viimeisen vuoden aikana kellopuhelimet ovat nousseet suosituimmaksi ensilaitteeksi perheen nuorimmille. Kyselyn mukaan jo lähes puolella 6–8 vuotiaista on käytössään kellopuhelin.

”Ennakoin, että kaksi kolmesta vanhemmasta valitsee tänä vuonna lapselleen kellopuhelimen ensimmäiseksi digilaitteeksi. Pienelle lapselle riittää alkuun kellopuhelin tai perinteinen näppäinpuhelin, jotka tarjoavat mahdollisuuden yhteydenpitoon ilman pääsyä sosiaaliseen mediaan ja netin haitallisiin sisältöihin”, Westerberg sanoo.

Lapsen siirtymistä kellopuhelimesta älypuhelimeen ohjaavat usein arkiset tarpeet, kuten harrastusten ja luokan ryhmächatit, ilmoittautumiset treeneihin tai joukkoliikenteen matkasovelluksen tarve. Yli puolet vanhemmista kertoo lapsen saavan tai saaneen älypuhelimen jo 6–8 vuoden iässä.

Digisuositukset tukevat lapsiperheiden digivalintoja

Kansallisten digisuositusten tarkoitus on auttaa lapsiperheitä tekemään omaan arkeen sopivia ratkaisuja ja huolehtimaan lasten digiturvallisuudesta.

”Digisuositukset eivät ole tiukka sääntölista, vaan tuki vanhemmille. Tärkeintä on, että lapsen laitteiden käytöstä keskustellaan yhdessä ja että lapsi saa vanhemmaltaan tukea toimia turvallisesti digimaailmassa”, avaa Pelastakaa Lasten digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden asiantuntija Inka Kiuru.

Kyselyn tulokset osoittavat, että lasten digiarjen rakentaminen on jatkuvaa tasapainoilua suositusten, arjen tarpeiden ja lapsen yksilöllisen kehityksen välillä. Laitevalintojen lisäksi vanhempien pitäisi kiinnittää huomiota laitteiden turvalliseen käyttöön.

”Kellopuhelimesta älypuhelimeen siirryttäessä on hyvä pohtia, mitkä sovellukset voisivat olla hyödyllisiä tai tukea nuoren oppimista ja aktiivisuutta. Lisäksi varmistaen, että laitteesta saa lapselle mahdollisimman turvallisen. Lapset tarvitsevat digitaitojen, kuten muidenkin taitojen, opettelussa huoltajan aktiivista läsnäoloa, ohjausta ja tukea”, korostaa Kiuru.

Telian digivinkit vanhemmille

Telia suosittelee lasten ensimmäiseksi omaksi digilaitteeksi kellopuhelinta. Hyödynnä puhelimen ja sovellusten rajoituksia lapsen ikä ja kypsyys huomioiden. Sopikaa perheen digisäännöt yhdessä – milloin ja missä laitetta saa käyttää. Pitäkää kiinni arjen rutiineista. Ruutuaika ei saa syrjäyttää leikkiä, liikuntaa, unta tai perheen yhteistä aikaa. Toimi itse esimerkkinä, sillä lapsi seuraa aikuisen digikäyttäytymistä.



Lisätietoa lapsiperheiden kyselytutkimuksesta

Telian Kantar Finland Oy:llä teettämään kyselytutkimukseen vastasi 1029 manner-Suomessa asuvaa täysi-ikäistä perheellistä suomalaista. Kysely toteutettiin internet-paneelina ja aineisto kerättiin maaliskuussa 2026. Tulosten virhemarginaali on +- 3 prosenttiyksikköä.