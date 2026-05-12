Vt 12 Lahden kehätiellä Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan 26. - 29.5. sekä 2.–5.6. kello 21.00–06.00 – käyttöön otetaan varareitti
22.5.2026 09:33:14 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lahden kehätiellä sijaitsevat Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan tunneleiden huolto- ja korjaustöitä varten.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus sulkee valtatie 12 Lahden kehätien tilapäisesti Liipolan ja Patomäen tunneleiden kohdalla tunneleiden huolto- ja korjaustöitä varten. Liikenne ohjataan tunneleiden varareitille. Tunnelit suljetaan molemmista liikennesuunnista.
Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan seuraavasti:
• ti 26.5.2026 sulku alkaa kello 21:00 ja päättyy pe 29.5.2026 kello 06:00
• ti 2.6.2026 sulku alkaa kello 21:00 ja päättyy pe 5.6. 2026 kello 06:00.
Tunnelit avataan liikenteelle heti huoltotöiden päätyttyä. Tunneleiden sulkemisessa on kelivaraus, ja huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Työnaikaisesta liikennejärjestelystä vastaa InfRocks Oy.
- InfRocks Oy, Antti Palo, p. 040 547 5215
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
