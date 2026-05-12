Selvitys terveysalan ammattilaisten saatavuudesta häiriötilanteessa käynnistyy
22.5.2026 10:00:16 EEST | Huoltovarmuuskeskus | Tiedote
Huoltovarmuuskeskus (HVK) ja Åbo Akademi selvittävät terveydenhuollon ammattilaisten valmiutta ja halukkuutta liittyä vapaaehtoisesti työvoimaan laajamittaisessa ja vakavassa häiriötilanteessa. Tavoitteena on löytää henkilöitä, joilla on terveydenhuoltoalan koulutus, mutta he työskentelevät tällä hetkellä muissa tehtävissä.
HVK:n rahoittamassa ja Åbo Akademin toteuttamassa tutkimuksessa kartoitetaan henkilöitä, jotka ovat saaneet terveydenhuollon koulutuksen, mutta työskentelevät tällä hetkellä tehtävissä, missä painopiste ei ole välittömässä hoitotyössä tai diagnosoinnissa eli niin sanotussa kliinisessä työssä. Henkilö voi olla esimerkiksi terveydenhuoltoalalta eläköitynyt, alaa vaihtanut, terveydenhuollossa muihin tehtäviin siirtynyt, työtön työnhakija, ulkosuomalainen tai Suomessa työskennellyt tai harjoittelujakson suorittanut kansainvälinen ammattilainen.
Selvitys antaa tietoa, millainen mahdollisuus on kasvattaa koulutetun terveydenhuollon henkilöstön määrää laajamittaisessa ja vakavassa häiriötilanteessa, kun henkilöstön tarve on suuri ja terveydenhuollon jatkuvuus täytyy turvata. Selvityksen aineisto kerätään kyselytutkimuksella ja vastausten perusteella arvioidaan, millainen valmius, kyky ja motivaatio alan koulutuksen saaneilla olisi siirtyä kliiniseen työhön tarpeen vaatiessa.
Lisäksi selvitys kartoittaa vapaaehtoisuuteen perustuvan rekisterin perustamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä lainsäädännöllisiä kysymyksiä.
”Suomessa on laajasti jaettu ymmärrys nykyisestä turvallisuustilanteesta, sekä terveydenhuollon henkilöstön työn tärkeydestä häiriötilanteissa. Tämä selvitys tuo näkyväksi, millaista halukkuutta ja osallistumisvalmiuksia koulutetuilla työntekijöillä on työhön erilaisissa häiriötilanteissa”, sanoo Åbo Akademin väitöskirjatutkija Marjukka Honkanen.
Yhteiskunnan kriisinkestävyys ei synny ilman tekijöitä
Toiminnan jatkuvuuden ja huoltovarmuuden kehittämisessä on välttämätöntä huomioida osaavan ja toimintakykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys.
”Näen tämän positiivisena mahdollisuutena heille, jotka haluavat antaa osaamisensa terveydenhuollon käyttöön tarvittaessa. HVK:ssa kannustamme huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä varmistamaan henkilöstön riittävyyden ja toimintakyvyn häiriötilanteissa. Tämä selvitys etsii ratkaisuja terveydenhuollon henkilöstön skaalaamiseen valtakunnallisesti vakavissa häiriötilanteissa”, sanoo HVK:n varautumisasiantuntija Susanna Saarimaa.
Turvallisuusympäristön heikentymisen takia on varauduttava myös vakaviin ja pitkittyviin kriisitilanteisiin. Myös esimerkiksi pandemia voi aiheuttaa tarvetta väliaikaisesti suuremmalle joukolle terveydenhuollon ammattilaisia. Viranomaisten, yritysten, järjestöjen ja kansalaisten varautuminen on tärkeää, jotta yhteiskunnan ja yritysten toiminta ja työnteko voisi jatkua kriisinkin aikana.
Selvitys toteutetaan monialaisessa yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/F89BE53278165D40
Lisätiedot:
HVK:n varautumisasiantuntija Susanna Saarimaa, susanna.saarimaa@nesa.fi, p. 029 505 1482
Åbo Akademin väitöskirjatutkija Marjukka Honkanen, marjukka.honkanen@abo.fi, p. 050 582 1928
Avainsanat
Tietoa Huoltovarmuuskeskuksesta
Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva valtion virasto, jonka missiona on rakentaa yhdessä elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja viranomaistahojen kanssa kriisinkestävää yhteiskuntaa, jotta myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä. Lisää tietoa: huoltovarmuuskeskus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Huoltovarmuuskeskus
Försörjningsberedskapscentralens vindkraftsprojekt gjorde dataintrång och övade inför sabotage12.5.2026 08:48:42 EEST | Pressmeddelande
Försörjningsberedskapscentralen i samarbete med Cybersäkerhetscentret vid Traficom samt elpoolen genomförde ett projekt för hantering av vindkraftsparker vid sabotage. I projektet trängde man in i vindkraftssystem och övade inför allvarligt cyberfysiskt sabotage. Projektet var Försörjningsberedskapscentralens första övning någonsin för vindkraftsbranschen och även unikt genom sitt genomförande i flera faser.
Huoltovarmuuskeskuksen tuulivoimaprojektissa tunkeuduttiin järjestelmiin ja harjoiteltiin sabotaasin varalta12.5.2026 08:48:42 EEST | Tiedote
Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyössä Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen sekä Sähköpoolin kanssa toteuttamassa PUHALLUS (Puistojen hallinta ulkoisessa sabotaasissa) -projektissa tunkeuduttiin tuulivoimajärjestelmiin ja harjoiteltiin vakavan kyberfyysisen sabotaasin varalta. PUHALLUS oli Huoltovarmuuskeskuksen kaikkien aikojen ensimmäinen tuulivoimatoimialalle suunniteltu harjoitus ja monivaiheisen toteutuksensa takia ainutlaatuinen kokonaisuus.
The National Emergency Supply Agency’s wind power project involved penetrating systems and practising countermeasures for sabotage12.5.2026 08:48:42 EEST | Press release
In the PUHALLUS (Managing Parks in the Event of External Sabotage) project, which was carried out by the National Emergency Supply Agency in cooperation with Traficom’s National Cyber Security Centre Finland and the Electricity Pool, wind power systems were penetrated and countermeasures for serious cyber-physical sabotage were rehearsed. PUHALLUS was the first ever exercise designed for the wind power industry and a unique one thanks to its multi-stage implementation.
Logistikbranschen, Försörjningsberedskapscentralen och Försvarsmakten övade logistikfunktioner för undantagsförhållanden7.5.2026 10:19:09 EEST | Pressmeddelande
Beredskapsövningen KETJU26 samlade i slutet av april nästan hundra företrädare för myndigheter och logistikföretag. Övningen byggde på scenariot ”Användning av militärt våld mot Finland och försörjningsberedskap” som Försörjningsberedskapscentralen (FBC) tagit fram. Scenariot beskriver en fiktiv situation där Finland utsätts för militärt våld.
Logistiikka-ala, Huoltovarmuuskeskus ja Puolustusvoimat harjoittelivat logistiikan toimintaa poikkeusolojen skenaariossa7.5.2026 10:19:09 EEST | Tiedote
KETJU26-varautumisharjoitus kokosi huhtikuun lopussa yhteen lähes sata viranomaista ja logistiikka-alan yritysten edustajaa. Harjoitus perustui Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) julkaisemaan skenaarioon ”Suomeen kohdistuva sotilaallinen voimankäyttö ja huoltovarmuus”. Skenaario kuvaa kuvitteellista tilannetta, jossa Suomi joutuu sotilaallisen voimankäytön kohteeksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme