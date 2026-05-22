Oma Hämeen sairaalafyysikko kehitti uuden menetelmän aivojen yhteyksien tutkimiseen
22.5.2026 10:02:50 EEST | Oma Häme | Tiedote
Viljami Sairasen kehittämä malli on teoreettinen esitys uudeksi aivotutkimusmenetelmäksi.
Aivotutkijat ovat jo pitkään tienneet, mitkä alueet aivoissa toimivat yhdessä. Mutta selvää ei ole ollut se, mitä reittejä viestit eri aivoalueiden välillä kulkevat. Oma Hämeessä työskentelevä sairaalafyysikko Viljami Sairanen on kehittänyt uuden menetelmän, joka auttaa ymmärtämään aiempaa tarkemmin, miten aivojen eri alueet ovat yhteydessä toisiinsa. Tutkimus julkaistiin toukokuussa 2026 kansainvälisessä Network Neuroscience -tiedelehdessä.
Sairasen kehittämä matemaattinen malli yhdistää kaksi erilaista aivokuvantamisen tapaa: ensimmäinen kuvaa aivojen toimintaa ja toinen niiden rakennetta. Menetelmän avulla voidaan arvioida, mitä hermorataverkostoja pitkin aivojen toiminnalliset yhteydet voivat rakenteellisesti välittyä.
– Nykyiset menetelmät kertovat, mitkä aivoalueet ovat yhteydessä toisiinsa, mutta eivät tarkasti sitä, mitä reittejä pitkin yhteys voi kulkea. Kehittämäni menetelmä auttaa täyttämään tätä aukkoa, Sairanen kertoo.
Ajatus tutkimukseen syntyi jo kuusi vuotta sitten Italiassa osana Sairasen väitöskirjan jälkeistä tutkimusprojektia. Menetelmää testattiin sekä simuloiduilla aineistoilla että yli 200 ihmisen aivokuvantamisaineistolla. Tulokset olivat toistettavia ja anatomisesti uskottavia.
Tutkimuksesta hyötyä terveydenhuollolle?
Kyseessä on vielä teoreettinen esitys uudeksi aivotutkimusmenetelmäksi, eikä menetelmä ole lähivuosina tulossa suoraan kliiniseen käyttöön. Ennen mahdollista sairaalakäyttöä tarvitaan jatkotutkimuksia ja menetelmän toimivuuden varmistamista eri tutkijoiden ja laitteistojen avulla.
Tutkimuksella voi kuitenkin olla välillistä hyötyä terveydenhuollolle jo aiemmin.
– Tutkimuspuolelta saatava uusi tieto aivosairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa voi vaikuttaa myös meidän hyvinvointialueemme toimintaan jo lähivuosina, Sairanen arvioi.
Tulevaisuudessa menetelmää voitaisiin hyödyntää esimerkiksi neurologisten sairauksien tutkimuksessa, aivoleikkausten suunnittelussa ja kuntoutuksen tukena. Menetelmä voisi auttaa ymmärtämään paremmin esimerkiksi sitä, miten paikalliset vauriot vaikuttavat laajempiin aivoverkostoihin MS-taudissa.
Tutkimuksessa menetelmää sovellettiin magneettikuvantamiseen (MRI), mutta teoriassa sitä voidaan käyttää myös muiden mittausmenetelmien, kuten EEG:n (elektroenkefalografia mittaa aivojen sähköistä toimintaa) ja MEG:n (magnetoenkefalografia mittaa aivojen magneettikenttiä) kanssa.
Sovelluksia myös logistiikkaan ja verkostoihin
Sairasen mukaan menetelmä ei rajoitu vain aivotutkimukseen, vaan sitä voisi hyödyntää myös muiden verkostojen analysoinnissa, esimerkiksi liikenne- ja logistiikkaverkostojen optimoinnissa.
– Graafiteoreettisena menetelmänä tämä on sovellettavissa moniin erilaisiin verkostoihin. Menetelmä mahdollistaa esimerkiksi eri reittien laskennan useiden toimipisteiden välillä huomioiden reaaliaikaisesti liikennetilanteet, tietyöt ja muut rajoitteet, Sairanen kertoo.
Menetelmän etuna on lisäksi se, ettei se perustu koneoppimiseen.
– Sen käyttö ei vaadi massiivista laskentakapasiteettia eikä suuria aineistoja mallin opettamiseen. Samalla tällä voisi vähentää hyvinvointialueen riippuvuutta kansainvälisistä tietotekniikkajättiläisistä, kuten Googlesta, ja siten varmistaa kestävyyttä kriisitilanteissa, Sairanen pohtii.
Tutkimus linkittyy myös sairaalafyysikon työhön
Sairanen on työskennellyt Kanta-Hämeen keskussairaalassa jo ennen hyvinvointialuetta. Hän työskentelee erikoissairaanhoidossa osastonylifyysikkona – työ liittyy kuvantamismenetelmiin kuten röntgeniin, ultraääneen ja magneettikuvauksiin.
– Työni hyvinvointialueella liittyy tähän tutkimukseen siten, että vastaan magneettikuvauksien turvallisuudesta, optimoinnista ja kehityksestä. Sivutoimisena tutkijana teen erilaisia tutkimusprojekteja pääosin vapaa-ajallani, hän kertoo.
Lääketieteellisen fysiikan dosenttina Sairanen tekee myös muita tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka voivat tulevaisuudessa hyödyttää hyvinvointialueen toimintaa. Näitä ovat esimerkiksi henkilökunnan säteilysuojeluun liittyvät säteilysirontakartat sekä kuvantamislaitteiden automatisoitu laadunvalvonta.
Lisätiedot medialle:
Viljami Sairanen, FT, osastonylifyysikko
viljami.sairanen@omahame.fi
p. 040 523 2656
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Oma Hämeen terveysasemille uusi farmaseutin vastaanottotoiminta – tukea lääkehoidon kokonaisuuteen22.5.2026 11:32:41 EEST | Uutinen
Uusi farmaseutin vastaanottotoiminta käynnistyy Oma Hämeessä tukemaan lääkehoidon kokonaisuutta. Farmaseutit tarkastelevat asiakkaan lääkityksen ennen lääkärikäyntiä, tunnistaen riskejä ja tukien lääkkeiden käytössä. Toiminta alkaa toukokuun lopussa Viipurintien sosiaali- ja terveyskeskuksessa sekä puhelimitse koko hyvinvointialueella. Ajan voi varata terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.
Aluevaltuusto hyväksyi strategian ja päätti lisäajan hakemisesta alijäämien kattamiseen19.5.2026 19:27:56 EEST | Uutinen
Oma Häme hakee lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka.
Potilastietojärjestelmän häiriötilanne helpottanut Oma Hämeessä – tilannetta seurataan edelleen19.5.2026 18:10:49 EEST | Tiedote
Oma Hämeen potilastietojärjestelmän häiriötilanne on helpottanut ja Lifecare toimii normaalisti. Häiriö vaikutti laajasti sote-palveluihin aiheuttaen palveluruuhkaa. Tilannetta seurataan edelleen ja juurisyytä selvitetään järjestelmätoimittajan kanssa. Kiitämme asukkaita kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä tilanteen aikana.
Oma Hämeen potilastietojärjestelmässä laajavaikutteinen häiriö – palveluissa ruuhkaa18.5.2026 17:33:59 EEST | Tiedote
Oma Hämeen potilastietojärjestelmässä ilmeni laajavaikutteinen häiriö, joka aiheuttaa ruuhkaa päivystyksessä ja terveysasemilla. Asukkaita kehotetaan asioimaan vain kiireellisissä tilanteissa. Häiriön syytä selvitetään järjestelmätoimittajan kanssa, ja tilannetta korjataan aktiivisesti. Lisätiedot löytyvät Oma Hämeen verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta.
Oma Häme vahvistaa asiakasviestintäänsä – asukkaat voivat tilata uutiskirjeen sähköpostiinsa18.5.2026 14:45:54 EEST | Uutinen
Oma Häme ottaa käyttöön uuden kanavan asiakasviestintäänsä: sähköpostiin tilattavan uutiskirjeen. Tarkoituksena on helpottaa asiakkaiden arkea kokoamalla yhteen paikkaan tietoa hyvinvointialueen palveluista ja niiden kehittämisestä – niin, että ne ovat selkeästi, ymmärrettävästi ja helposti luettavassa muodossa. Ensimmäinen uutiskirje julkaistaan toukokuun lopussa. Uutiskirjeeseen nostetaan Oma Hämeen verkkosivuilla julkaistua ajankohtaista tietoa, kuten uusimpia uutisia sekä tietoa palveluiden muutoksista ja tehdyistä päätöksistä. Uutiskirjeen voi tilata kuka vain liittymällä sähköpostilistalle. Tilaa uutiskirje täältä Oma Häme satsaa jatkossakin monikanavaiseen asiakasviestintään. Uutiskirje ei korvaa muita kanavia, eikä nouse ensisijaiseksi viestintäkanavaksi, vaan täydentää kokonaisuutta. Uutiskirjeessä on mukana lyhennetty versio, joka on helppo tulostaa luettavaksi. Oma Hämeen yksiköiden lisäksi tulostetta voivat hyödyntää esimerkiksi järjestöt, seurakunnat tai kirjastot. Näin uu
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme