Länsiratikoiden rakentaminen alkaa 25.5.
22.5.2026 13:00:00 EEST | Infraohjelma Helsinki | Tiedote
Länsiratikat-projekti aloittaa varsinaiset rakentamistyöt maanantaina 25.5. Läntiseen Helsinkiin keskittyvässä raitiotie- ja kaupunkikehityshankkeessa rakennetaan ja uusitaan lähivuosina merkittävästi raitiotieverkkoa ja kunnallistekniikkaa sekä toteutetaan katuympäristön muutoksia. Näiden muutosten myötä 2030-luvun alussa aloittaa uusi pikaraitiolinja 14 Kannelmäestä keskustaan, ja Huopalahdentie ja Vihdintie muuttuvat kantakaupunkimaisiksi kaupunkibulevardeiksi.
Rakentaminen alkaa vaiheittain useissa kohteissa
Rakentaminen aloitetaan vaiheittain touko-kesäkuun aikana. Maanantaina 25.5. työt alkavat Turunväylän liittymässä Huopalahdentiellä. Alueen ensimmäisessä rakentamisvaiheessa työalueeksi otetaan Huopalahdentieltä Turunväylälle johtava liittymä. Sekä liittymä Turunväylältä Huopalahdentielle että liittymä Huopalahdentieltä Turunväylälle siirtyvät molemmat Turunväylän eteläpuoleiselle väylälle. Pohjoinen liittymä ei ole käytössä töiden alkaessa, sillä se toimii työalueena. Työmaa-alueella tehdään maankaivuu- ja louhintatöitä, kunnallistekniikan saneerausta sekä aloitetaan rakentamaan Turunväylän ylittävä jalankulun ja pyöräilyn silta Tietokujalta Ulvilantielle.
Viikolla 23 työt alkavat Töölön alueella. Taka-Töölön Linnankoskenkadulla aloitetaan kadun peruskorjaus, jonka yhteydessä kadun molemmin puolin rakennetaan pyörätiet. Työt sisältävät kunnallisteknisiä töitä, louhintaa, kaivutöitä ja pintarakenteiden rakentamista. Linnankoskenkatu katkaistaan läpiajolta välillä Nordenskiöldinaukio – Stenbäckinkatu ajalla 1.6.–9.8. Pysäköintijärjestelyjen rakentaminen Messeniuksenkadulla, Päivärinnankadulla ja Minna Canthin kadulla aloitetaan elokuussa 2026.
Etu-Töölössä rakentaminen alkaa kesäkuun alussa Eteläisellä Hesperiankadulla, jossa tehdään kesän ajan louhintaa ja pontitusta uuden vesihuoltokaivannon rakentamiseksi. Samanaikaisesti Ilmarinkadun ja Sammonkadun risteyksessä käynnistyvät pysäköintijärjestelyihin liittyvät työt, ja Ilmarinkatu muutetaan yksisuuntaiseksi välillä Arkadiankatu–Runeberginkatu. Kesäkuun alussa alkaa myös Merikannontien jatkeen rakentaminen Taivallahdessa. Heinäkuun lopulla kunnallistekniset työt siirtyvät Eteläiseltä Hesperiankadulta Pohjoiselle Hesperiankadulle.
Viikolla 24 rakentaminen alkaa Vihdintiellä välillä Vihdintien silta - Haagan ympyrä Vihdintien itäreunalla. Työt alkavat maankaivuu- ja louhintatöillä, jonka jälkeen päästään pinnan alle kunnallistekniikan saneeraukseen. Vihdintien itäpuolella sijaitseva sähköilmalinja siirretään maan alle.
Haagan ympyrän alueella aloitetaan rakentamistyöt kesäkuun aikana. Työt alkavat maanmuokkaustöillä. Ympyrän eteläosassa, Huopalahdentien ja Vihdintien välissä, aloitetaan työt heinäkuussa.
Vihdintien sillan alueella työt jatkuvat. Valmistelevat työt aloitettiin maaliskuussa 2026. Nykyiset junaradan ylittävät sillat puretaan, keväällä 2026 aloitettiin läntisen sillan purkua valmistelevat työt. Purun jälkeen silta rakennetaan uusiksi ja tämän jälkeen siirrytään purkamaan sillan itäinen puoli. Lopputilanteessa silta on aiempaa leveämpi ja sen keskellä on raitiotie. Siltatöiden yhteydessä myös Valimon juna-asemaa uudistetaan, ja sillalta tulee porras- ja hissiyhteys asemalle.
Myöhemmin vuonna 2026 käynnistyvät työt
Syyskuun alussa työt alkavat Runeberginkadulla, jolloin raitioliikenne siirtyy kadun osalta poikkeusreitille. Runeberginkadulla tehdään kunnallisteknisiä töitä, pontitusta ja louhintaa sekä rakennetaan pintarakenteita ja raitiotietä.
Vihdintien ja Kaupintien risteysalueella sekä Vihdintiellä välillä Kaupintie - Vihdintien silta aloitetaan maanrakennustyöt loppuvuodesta 2026. Ensimmäisiä työvaiheita näillä alueilla ovat maankaivuu- ja louhintatyöt sekä kunnallistekniset työt.
”Länsiratikat-projektissa rakennetaan monipuolisesti infrastruktuuria tulevien vuosien kaupunkielämän ja liikkumisen tarpeisiin. Uusien liikenneyhteyksien lisäksi uudistamme kaupunkitilaa ja lisäämme vehreyttä sekä viihtyisyyttä laajalla alueella,” kertoo projektinjohtaja Anton Silvo.
Länsiratikat toteuttavan Infraohjelma Helsingin tilaajat ovat Helsingin kaupunki, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Allianssiosapuolina ovat YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Destia Oy, Sweco Finland Oy, WSP Finland Oy ja Sitowise Oy.
Juha PaahtioPääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne OyPuh:040 751 9943juha.paahtio@kaupunkiliikenne.fi
Infraohjelma Helsinki
Infraohjelma Helsinki on kolmen projektin kokonaisuus, jossa suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuuden kaupunkiympäristöä Länsi-, Koillis- ja Pohjois-Helsingin sekä läntisen kantakaupungin alueilla.
Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan Länsiratikat-projekti. Optiona suunnitellaan ja toteutetaan myös Länsisataman pikaraitiotie ja Viikin–Malmin pikaraitiotie -projektit, mikäli kaupunginvaltuusto tekee näistä päätökset vuosien 2025–2026 aikana.
Tavoitteenamme on toteuttaa maailman parasta ja vastuullisinta kaupunkikehitystä.
