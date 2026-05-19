Muistutus: EU-afterit kesätoimittajille keskiviikkona 3.6.2026
22.5.2026 10:29:55 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Mitä tehdä, jos työpöydälle putoaa EU-aihe? Miten uutisoida EU-asioista ymmärrettävästi ja kiinnostavasti eri kanaviin? Tule oppimaan EU-uutisoinnista Euroopan komission ja Euroopan parlamentin kesätoimittajatilaisuuteen!
Tervetuloa kesätoimittajille ja toimittajaopiskelijoille järjestettävään afterwork-tilaisuuteen, joka valottaa EU-päätöksenteon ja -toimielinten toimintaa sekä niistä uutisoimista. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 3.6. klo 16.30–18.00 Eurooppasalin isossa neuvotteluhuoneessa (Malminkatu 16, Helsinki) sekä etäyhteyksin. Klo 16.00 alkaen luvassa on vapaata verkostoitumista tilaisuuden puhujien sekä muiden toimittajien kanssa. Lisäksi tarjolla on pientä purtavaa ja virvoketta.
Tilaisuuden ohjelma:
EU-päätöksenteko ja -toimielimet tutuiksi
Ismo Ulvila, tiedotuspäällikkö, Euroopan komission Suomen-edustusto
Roosa Purhonen, lehdistötiedottaja, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Raportoi ja viesti osuvasti EU-päätöksenteosta
Robert Sundman, toimittaja, Suomen Kuvalehti
EU-uutisointia sosiaalisessa mediassa
Stiina Hekkala, toimittaja, Yle Kioski Politiikka
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen torstaihin 28.5. klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Kerrothan samalla, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etänä. Ilmoitathan myös erityisruokavaliosi, jos tulet paikan päälle. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja:
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Lehdistötiedottaja
Pia Siitonen
+358 40 720 5025
pia.siitonen@europarl.europa.eu
Lehdistötiedottaja
Roosa Purhonen
+358 40 351 0264
roosa.purhonen@europarl.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
+358 50 541 1122
ismo.ulvila@ec.europa.eu
Tiedottaja
Nina Hotti
+358 50 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu
