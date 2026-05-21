Numero 20 on arvontakoneen suosikki – Eurojackpotissa tänään jaossa 120 miljoonaa euroa
22.5.2026 10:20:38 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Monikansallinen Eurojackpot on antanut tänä vuonna Suomeen jo kolme päävoittoa. Vaikka arvonta perustuu satunnaisuuteen, on Eurojackpotin arvontakoneilla selkeät suosikkinumeronsa.
Eurojackpotin oikea rivi arvotaan kaksi kertaa viikossa Helsingin Pasilassa. Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta. Tämä ranskalaiskaksikko on työskennellyt Eurojackpotin arvonnoissa vuoden 2022 keväästä alkaen.
Eurojackpotin numeroiden arvonta on täysin sattumanvaraista ja kaikilla numeroilla on sama todennäköisyys päätyä oikeaan riviin. Tilastot kuitenkin paljastavat, mitkä numerot Venus ja Opale ovat useimmiten pullauttaneet ulos.
- Viimeisen kymmenen vuoden aikana eniten päänumerona esiintynyt numero on 20. Se on esiintynyt oikean rivin päänumerona peräti 94 kertaa. Kisa on kuitenkin varsin tiukka, sillä jaettua kakkosijaa pitävät hallussaan numerot 21 ja 34, jotka ovat osuneet oikeaan riviin 88 kertaa, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Päänumeroiden eniten esiintyneiden numeroiden TOP 10 näyttää seuraavalta
1. 20 (94 esiintymistä oikean rivin päänumerona viimeisen 10 vuoden aikana)
2. 21 ja 34 (88)
3. 35 (86)
4. 17 ja 23 (85)
5. 16 (84)
6.11 ja 45 (83)
7. 30 (81)
8. 15 ja 49 (80)
9. 46, 1 ja 29 (79)
10. 39, 18 ja 8 (78)
- Vähiten päänumerona oikeissa riveissä on esiintynyt numero 25, joka on osunut riviin vain 57 kertaa. Jumbotilaston kakkosena on numero 48, joka on löytynyt riveistä 60 kertaa. Kolmanneksi vähiten on osunut numero 28, jolla on 63 esiintymistä, paljastaa Sundholm.
Tähtinumeroita arpovan Opalen suosikkinumero on numero 5, joka on esiintynyt tähtinumerona 146 kertaa. Kakkosijaa pitää numero 9 (141 esiintymistä) ja pronssille nousee numero 3, jolla on 139 esiintymistä.
- Tähtinumeroiden jumbosijoja pitävät hallussaan numerot 11, joka on ollut tähtinumerona vain 59 kertaa, ja 12, joka on ollut tähtinumerona 75 kertaa. Tämä selittyy kuitenkin sillä, että nämä numerot tulivat mukaan peliin vasta maaliskuussa 2022, kun Eurojackpot vietti 10-vuotisjuhlavuottaan ja tiistai-iltaan tuli viikon toinen arvonta.
Vaikka numerodata esittää eniten oikeisiin riveihin päätyneet numerot, eräs tärkeä asia on kuitenkin hyvä muistaa.
- Jos näillä numeroilla lähtee 120 miljoonan metsästykseen, on hyvä kuitenkin pitää mielessä, että nämä ovat tilastojen tuottamaa dataa, mutta eivät ennuste tulevasta. Jokaisella numerolla on täysin sama todennäköisyys päätyä oikeaan riviin, muistuttaa Sundholm.
Tämä vuosi ollut jo nyt Suomelle poikkeuksellisen onnekas
Suomeen on tänä vuonna tullut jo kolme Eurojackpotin päävoittoa. Voittoputki aukesi, kun vuoden ensimmäisessä arvonnassa helsinkiläinen nainen nappasi huimat 74,1 miljoonaa euroa.
Vuoden ensimmäisestä voitosta ehti kulua vain muutama viikko, kun taas tärähti. Kierroksella 5/2026 lappeenrantalaismies nappasi 17,6 miljoonan euron päävoiton. Viimeisin päävoitto osui huhtikuun alussa, kun viiden miljoonan euron päävoitto osui viiden osuuden porukkapeliin.
- Olemme tosiaan olleet onnettaren suosikkimaa alkuvuoden osalta. Koko Eurojackpotin historiaan peilaten Suomi on ollut tänä vuonna kaikista onnekkain maa. Kun tarkastellaan tilastoa pelaamisen määrän mukaan, Suomeen olisi tilastollisesti pitänyt osua alle yksi päävoittoa tänä vuonna, Sundholm kertoo.
Myös toisen ja kolmannen luokan voittoja on osunut Suomeen tänä vuonna poikkeuksellisen paljon.
- Miljonääriksi voi tänään päästä myös ilman täysosumaa, sillä toisen voittoluokan 5+1 osumalle on jaossa jopa 20 miljoonaa euroa.
