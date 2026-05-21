Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää alueellista osastotoimintaa ja vahvistaa kotiin vietäviä palveluja

Alueellinen osastotoiminta

Hyvinvointialueella toimii tällä hetkellä yhteensä 425 alueellista osastopaikkaa, jotka on tarkoitettu lyhytaikaiseen hoitoon. Keskimääräinen hoitoaika osastoilla on 7–8 vuorokautta, ja viime vuonna hoidettujen potilaiden keski-ikä oli 74,8 vuotta.

Osastoja sijaitsee Jyväskylän Kyllössä ja Novassa sekä Laukaassa, Muuramessa, Jämsässä, Äänekoskella, Saarijärvellä ja Viitasaarella. Potilaat pyritään hoitamaan mahdollisimman lähellä omaa kotikuntaansa aina silloin, kun se on lääketieteellisesti mahdollista. Potilaan hoidon ja kuntoutuksen tarve, sekä eri osastoilla olevat resurssit, käytettävissä olevat tutkimuspalvelut kuten esimerkiksi kuvantamis- ja laboratoriopalvelut määrittävät kuitenkin sen, missä potilas on kulloinkin tarkoituksenmukaisinta hoitaa.

– Haluamme varmistaa, että keskisuomalaiset saavat tarvitsemansa hoidon oikeaan aikaan. Samalla vahvistamme eri osastojen osaamista kulloisenkin potilasryhmän osalta niin, että jokainen potilas saa juuri hänen tilanteeseensa sopivaa hoitoa, terveydenhuollon vastuualuejohtaja Titta Frantsila sanoo.

Osastojen erikoistuminen vahvistaa hoidon laatua

Keski-Suomen hyvinvointialueella osastoja kehitetään niin, että ne profiloituvat aiempaa vahvemmin eri potilasryhmien hoitoon. Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön erityisosaamista ja tarjota potilaille mahdollisimman tarkoituksenmukaista hoitoa.

Alueellisilla osastoilla hoidetaan muun muassa infektioita, sydämen vajaatoiminnan ja keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheita, diabetesongelmia, kiputiloja sekä akuutteja sekavuustiloja. Lisäksi osastoilla kuntoutetaan esimerkiksi lonkka- ja murtumaleikkauksista toipuvia, aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja geriatrisia kuntoutuspotilaita. Osastoilla hoidetaan myös erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoa tarvitsevia potilaita sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon potilaita.

Kyllön sairaalassa painottuvat erityisesti palliatiivinen hoito, neurologinen kuntoutus, psyykkisesti oireilevien ja päihdesairauksia sairastavien hoito sekä akuuttigeriatrinen selvittely. Kyllössä juuri avautuvalla uudella osastolla vahvistuu vielä syksyllä 2026 vanhuspsykiatrinen osaaminen, kun osastolle avautuu yksikkö, joka on erikoistunut erityisesti muistisairauksiin liittyvien haastavien oireiden hoitoon ja tukeen.

Novan osastoilla keskitytään erityisesti akuuttipotilaiden ja infektioiden hoitoon. Muuramessa toimii uuden toimintamallin mukainen jatkohoito- ja arviointiosasto. Laukaan, Jämsän, Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren osastoilla tarjotaan monipuolisesti perustason akuuttihoitoa ja kuntoutusta.

– Kun osastot erikoistuvat nykyistä selkeämmin, pystymme hyödyntämään henkilöstön osaamista entistä paremmin ja tukemaan myös potilaiden kuntoutumista tehokkaammin, palvelupäällikkö Anne Kirmanen kertoo

Kotisairaalan ja ensihoidon yhteistyö vahvistuu

Hyvinvointialue kehittää myös kotiin vietäviä liikkuvia palveluja vahvistamalla muun muassa kotisairaalan ja ensihoidon yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään myös kotihoidon ja muiden sosiaalipalveluiden yksiköiden kanssa. Tavoitteena on, että keskisuomalaiset saavat laadukasta palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa mahdollisimman lähellä omaa arkeaan ja kotiaan asuinpaikasta riippumatta. Yhteistyöllä varmistetaan myös, että avun tarve arvioidaan nopeasti ja akuutteihin tilanteisiin saadaan apua koko Keski-Suomen alueella. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannekeskuksessa tilannekeskuspäivystäjät koordinoivat kotiin vietävien palvelujen kokonaisuutta akuuteissa tilanteissa ympäri vuorokauden.

– Asiakkaan kannalta tämä näkyy siten, että kotisairaalan tai palliatiivista hoitoa saavan potilaan luokse voi tulla ensihoitoyksikkö kotisairaalan yksikön sijaan. Yhteistyöllä turvataan palvelujen saatavuus tilanteissa, joissa varsinainen palveluyksikkö, vaikkapa kotisairaalan työntekijä ei pääse potilaan luo. Hyvinvointialueella toimii ympärivuorokautisessa valmiudessa ensihoitoyksiköitä, jotka tukevat kotiin vietäviä palveluja oman perustehtävänsä ohella, ensihoitopäällikkö Anssi Aunola toteaa.

Kotona tai asumisyksiköissä toteutettava sairaalatasoinen hoito aina kun mahdollista, on potilaan edun mukaista ja mahdollistaa hoidon tutussa ympäristössä. Samalla voidaan vähentää tarpeettomia päivystyskäyntejä ja sairaalajaksoja.

– Monelle ihmiselle tärkeintä on mahdollisuus saada hoitoa omassa kodissa läheisten lähellä. Kehittämällä liikkuvia palveluja voimme vastata tähän tarpeeseen entistä paremmin, Anssi Aunola kertoo.

Keski-Suomen hyvinvointialueen kotisairaalaverkostoon kuuluu Jyväskylässä toimiva ympärivuorokautinen palliatiivinen keskus ja kotisairaala sekä eteläinen ja pohjoinen satelliittiyksikkö. Kotisairaalaverkosto ulottuu näin koko hyvinvointialueelle. Palliatiivinen keskus vastaa myös osaamisen vahvistamisesta ja toiminnan kehittämisestä koko hyvinvointialueella.

Keski-Suomen hyvinvointialue järjesti 11.5.2026 kaikille avoimen webinaarin, jossa aiheena oli alueellinen osastotoiminta ja kotiin vietävät liikkuvat palvelut. Tallenne on katsottavissa verkkosivuillamme osoitteessa www.hyvaks.fi/palveluverkko ja sieltä kohdasta Asukastilaisuudet 2026. Tai voit katsoa sen suoraan tämän linkin kautta: Alueellinen osastotoiminta ja kotiin vietävät palvelut (tallenne)