SDP:n Pia Viitanen: Perukaa kallis ja tehoton yhteisöveroale

Pääministeri Orpo on perustellut veroalennusta kasvutoimena, joka suurelta osin maksaisi itsensä takaisin, mutta nyt lausunnoilla olevassa hallituksen omassa lakiluonnoksessa itserahoitettavuutta on pudotettu reilusti alaspäin hallituksen aiemmista puheista. Alennus siis jättäisi ennen kaikkea ammottavan aukon jo nyt ohentuneisiin verotuloihin.

-Hallitus ajaa härkäpäisesti alennusta velkarahalla, mikä on tässä taloustilanteessa täysin vastuutonta. Ja nyt vieläpä hallitus itsekin esityksessään tunnustaa, että mahdollinen myöhempi kasvuvaikutus on aiemmin markkinoitua pienempi ja epävarma, Viitanen jatkaa.

Kun hallituksen toimin Suomi on ajettu EU:n talouden tarkkailuluokalle, niin meidän tulisi pikemmin pohtia keinoja julkisen talouden vahvistamiseen kuin tehdä kalliita veronalennuksia jo valmiiksi hyvätuloisille.

-Tähän asti Orpo ja Purra ovat innokkaasti puolustaneet tätä eniten suuryrityksiä ja niiden osingonsaajia hyödyttävää veroalea. Nyt viimeistään pitäisi omantunnon alkaa kolkuttaa ja vastuunkannon voittaa. Kallis ja tehoton yhteisöveroale tulee peruuttaa, Viitanen vaatii.