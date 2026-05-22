SDP:n Pia Viitanen: Perukaa kallis ja tehoton yhteisöveroale
22.5.2026 10:17:39 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Viimeistään nyt olisi hallituksen korkea aika perua kallis ja vastuuton yhteisöveron alennus, joka ei tuo työtä, eikä maksa itseään takaisin, mutta valuu jo valmiiksi hyvätuloisille, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
Pääministeri Orpo on perustellut veroalennusta kasvutoimena, joka suurelta osin maksaisi itsensä takaisin, mutta nyt lausunnoilla olevassa hallituksen omassa lakiluonnoksessa itserahoitettavuutta on pudotettu reilusti alaspäin hallituksen aiemmista puheista. Alennus siis jättäisi ennen kaikkea ammottavan aukon jo nyt ohentuneisiin verotuloihin.
-Hallitus ajaa härkäpäisesti alennusta velkarahalla, mikä on tässä taloustilanteessa täysin vastuutonta. Ja nyt vieläpä hallitus itsekin esityksessään tunnustaa, että mahdollinen myöhempi kasvuvaikutus on aiemmin markkinoitua pienempi ja epävarma, Viitanen jatkaa.
Kun hallituksen toimin Suomi on ajettu EU:n talouden tarkkailuluokalle, niin meidän tulisi pikemmin pohtia keinoja julkisen talouden vahvistamiseen kuin tehdä kalliita veronalennuksia jo valmiiksi hyvätuloisille.
-Tähän asti Orpo ja Purra ovat innokkaasti puolustaneet tätä eniten suuryrityksiä ja niiden osingonsaajia hyödyttävää veroalea. Nyt viimeistään pitäisi omantunnon alkaa kolkuttaa ja vastuunkannon voittaa. Kallis ja tehoton yhteisöveroale tulee peruuttaa, Viitanen vaatii.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
SDP:n Eloranta: Tietokirjailijoiden eriarvoinen asema apurahoissa on korjattava22.5.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta vaatii tietokirjailijoille yhdenvertaista kohtelua valtion apurahapolitiikassa. Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen tietokirjailijoiden asemasta valtion tukijärjestelmässä.
Hiltunen vaatii parannuksia lähisuhdeväkivallan uhrien suojaan21.5.2026 17:00:00 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Pia Hiltunen (sd.) vaatii hallitukselta toimia lähisuhdeväkivallan uhrien suojelun parantamiseksi oikeuskanslerin kertomuksessa esiin nousseiden vakavien havaintojen jälkeen. Puutteita on havaittu muun muassa rikosilmoitusten kirjaamisessa, riskinarvioinneissa ja uhrien suojelussa, ja viranomaisten toimintakäytännöissä on edelleen merkittäviä eroja. Suomi on EU:n turvattomin ja väkivaltaisin maa naisille.
SDP:n Helena Marttila: Miksi yksi ministeriö häivyttää toisen antamia ravitsemussuosituksia – onko hallitus sitoutunut niiden edistämiseen?21.5.2026 14:08:44 EEST | Tiedote
Kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Helena Marttila (sd.) vaatii vastuuministereiltä selkeää vastausta siihen, miksi sosiaali- ja terveysministeriö on Helsingin Sanomien tietojen (21.5.) mukaan kieltänyt maa- ja metsätalousministeriön alaisen asiantuntijaelimen antamien ravitsemussuositusten mainitsemisen omassa ravitsemuskampanjassaan.
Karlsson och Kvarnström oroade över möjligheterna att få rättegång på svenska21.5.2026 08:31:00 EEST | Pressmeddelande
De svenskspråkigas språkliga rättigheter förverkligas inte jämlikt i Finland. Enligt regeringens språkberättelse har användningen av svenska som rättegångsspråk minskat betydligt, och endast 1,4 procent av brottmålen i tingsrätterna behandlades på svenska år 2021, trots att över fem procent av befolkningen är svenskspråkig. Utredningar visar dessutom på brister i tillgången till svenskspråkig service samt att en del människor byter språk till finska i rättsprocesser trots att deras språkkunskaper inte är tillräckliga.
Karlsson ja Kvarnström huolissaan oikeudenkäyntien toteutumisesta ruotsin kielellä21.5.2026 08:31:00 EEST | Tiedote
Ruotsinkielisten kielelliset oikeudet eivät toteudu Suomessa yhdenvertaisesti. Hallituksen kielikertomuksen mukaan ruotsin käyttö oikeudenkäyntikielenä on vähentynyt merkittävästi, ja vain 1,4 prosenttia käräjäoikeuksien rikosasioista käsiteltiin ruotsiksi vuonna 2021, vaikka ruotsinkielisiä on yli viisi prosenttia väestöstä. Lisäksi selvitykset kertovat puutteista ruotsinkielisten palveluiden saatavuudessa sekä siitä, että osa ihmisistä vaihtaa oikeusprosessin kielen suomeksi, vaikka oma kielitaito ei siihen riittäisi.
