Vaasa kutsuu lapsiperheet rakentamaan linnunpönttöjä
22.5.2026 11:16:09 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasa juhlistaa maailman ympäristöpäivää kutsumalla asukkaat mukaan rakentamaan linnunpönttöjä. Koko perheen Pönttö ja pesä -tapahtumaa vietetään perjantaina 5.6.2026 klo 17–19 Hietalahden puistossa Bragen ulkomuseon parkkipaikan edustalla.
Pöntöt kootaan valmiista osista, joten rakentaminen on helppoa ja sopii hyvin myös lapsille. Rakentelun lomassa tarjolla on kahvia, mehua ja pientä makeaa. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, ja mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä koko perheen voimin.
Pikkulintujen pönttöjä jaetaan osallistujille mukaan itse ripustettavaksi, ja loput kaupunki asentaa sopiville paikoille Vaasan metsiin ja puistoihin. Pönttöjä on jaossa ja rakennettavissa rajoitettu määrä. Esillä on lisäksi valmiita lepakoiden ja liito-oravien pönttöjä.
Lisää pesäpaikkoja muuttuvaan kaupunkiympäristöön
Tapahtumassa on paikalla Vaasan kaupungin kaavoittajia ja luontoasiantuntijoita, joiden kanssa asukkaat voivat keskustella ajankohtaisista kaavahankkeista ja luonnon huomioimisesta kaavoituksessa.
– Haluamme tehdä näkyväksi, miten luonnon monimuotoisuutta edistetään kaupungin suunnittelussa. Uudet kaavahankkeet voivat heikentää lintujen ja nisäkkäiden elinympäristöjä, ja yksi tapa hyvittää tilannetta on lisätä pönttöjä uusiksi pesäpaikoiksi, kaavoitusarkkitehti Anna Myllymäki kertoo.
Myös Vaasan ympäristöseura on mukana jakamassa vinkkejä ja opastusta pönttöjen rakentamiseen.
Green Leaf -vuosi kutsuu yhteisiin tekoihin
Tapahtuma juhlistaa Vaasan Green Leaf 2026 -vuotta, joka on täynnä yhdessäoloa ja tapahtumia. Vuoden aikana kaupunki kannustaa asukkaita mukaan ympäristötekoihin.
Pönttöjä rakentamalla vaasalaiset voivat tehdä hyvää luonnolle käytännönläheisellä tavalla. Tapahtumassa jaetaan myös vinkkejä omien pönttöjen tekemiseen sekä tietoa Vaasan luonnosta ja siitä, miten jokainen voi toiminnallaan tukea luonnon monimuotoisuutta.
Pesäpönttöjen lisääminen kaupunkiympäristöön on osa Vaasan kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman eli LUMO:n tavoitteita. Ohjelman avulla suojellaan ja vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta muun muassa turvaamalla elinympäristöjä ja ylläpitämällä ekologisia verkostoja.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna MyllymäkiKaavoitusarkkitehtiPuh:0401527784anna.myllymaki@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vasa välkomnar barnfamiljer att bygga fågelholkar22.5.2026 11:18:05 EEST | Pressmeddelande
Vasa firar världens miljödag genom att bjuda in invånare till att vara med och bygga fågelholkar. Hela familjens evenemang Boet i holken ordnas fredagen den 5 juni 2026 kl. 17–19 i Sandviksparken vid parkeringsplatsen invid Brage friluftsmuseum.
Kuntsi museum för modern konst tar fortfarande emot information om Mikael Stierncreutz verk20.5.2026 15:46:00 EEST | Tiedote
Kuntsi museum för modern konst förbereder en omfattande retrospektiv utställning om konstnären Mikael Stierncreutz (1936–1976). Museet kartlägger fortfarande verk både i offentliga och privata samlingar inför utställningen. Särskilt verk från 1960-talet är av intresse.
Kuntsin modernin taiteen museo ottaa edelleen vastaan tietoja Mikael Stierncreutzin teoksista20.5.2026 15:45:57 EEST | Tiedote
Kuntsin modernin taiteen museo valmistelee laajaa retrospektiivistä näyttelyä taiteilija Mikael Stierncreutzin (1936–1976) tuotannosta. Museo kartoittaa edelleen teoksia sekä julkisista että yksityisistä kokoelmista näyttelyä varten. Erityisesti 1960-luvun teokset kiinnostavat.
Vaasan kaupunginorkesterin syksy kulkee barokista Piafiin20.5.2026 11:14:49 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunginorkesteri on julkaissut syyskauden 2026 ohjelmiston. Monipuolinen konserttikausi vie kuulijat barokin juhlavista kirkkosaleista romantiikan suuriin tunteisiin, ranskalaisen chansonin maailmaan Édith Piafin hengessä sekä suomalaisen orkesterimusiikin ytimeen.
Vasa stadsorkesters höst: från barock till Piaf20.5.2026 11:14:17 EEST | Tiedote
Vasa stadsorkester har publicerat programmet för höstsäsongen 2026. Den mångsidiga konsertsäsongen tar publiken från barockens högtidliga kyrkorum till romantikens stora känslor, vidare till den franska chansonens värld i Édith Piafs anda samt till kärnan av finländsk orkestermusik.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme