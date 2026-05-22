Vaasa kutsuu lapsiperheet rakentamaan linnunpönttöjä

Pöntöt kootaan valmiista osista, joten rakentaminen on helppoa ja sopii hyvin myös lapsille. Rakentelun lomassa tarjolla on kahvia, mehua ja pientä makeaa. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, ja mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä koko perheen voimin.

Pikkulintujen pönttöjä jaetaan osallistujille mukaan itse ripustettavaksi, ja loput kaupunki asentaa sopiville paikoille Vaasan metsiin ja puistoihin. Pönttöjä on jaossa ja rakennettavissa rajoitettu määrä. Esillä on lisäksi valmiita lepakoiden ja liito-oravien pönttöjä.

Lisää pesäpaikkoja muuttuvaan kaupunkiympäristöön

Tapahtumassa on paikalla Vaasan kaupungin kaavoittajia ja luontoasiantuntijoita, joiden kanssa asukkaat voivat keskustella ajankohtaisista kaavahankkeista ja luonnon huomioimisesta kaavoituksessa.

– Haluamme tehdä näkyväksi, miten luonnon monimuotoisuutta edistetään kaupungin suunnittelussa. Uudet kaavahankkeet voivat heikentää lintujen ja nisäkkäiden elinympäristöjä, ja yksi tapa hyvittää tilannetta on lisätä pönttöjä uusiksi pesäpaikoiksi, kaavoitusarkkitehti Anna Myllymäki kertoo.

Myös Vaasan ympäristöseura on mukana jakamassa vinkkejä ja opastusta pönttöjen rakentamiseen.

Green Leaf -vuosi kutsuu yhteisiin tekoihin

Tapahtuma juhlistaa Vaasan Green Leaf 2026 -vuotta, joka on täynnä yhdessäoloa ja tapahtumia. Vuoden aikana kaupunki kannustaa asukkaita mukaan ympäristötekoihin.

Pönttöjä rakentamalla vaasalaiset voivat tehdä hyvää luonnolle käytännönläheisellä tavalla. Tapahtumassa jaetaan myös vinkkejä omien pönttöjen tekemiseen sekä tietoa Vaasan luonnosta ja siitä, miten jokainen voi toiminnallaan tukea luonnon monimuotoisuutta.

Pesäpönttöjen lisääminen kaupunkiympäristöön on osa Vaasan kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman eli LUMO:n tavoitteita. Ohjelman avulla suojellaan ja vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta muun muassa turvaamalla elinympäristöjä ja ylläpitämällä ekologisia verkostoja.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.