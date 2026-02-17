Taide, ympäristö ja pienet hengähdyshetket tukevat mielen hyvinvointia myös sairaalassa
22.5.2026 10:58:12 EEST | Assi sairaala | Uutinen
Ahveniston sairaala juhlii Mental Health Art Weekia, korostaen taiteen ja ympäristön merkitystä mielen hyvinvoinnille. Taide on osa sairaalan arkea, tuoden rauhaa ja hengähdyshetkiä potilaille. Oma Häme muistuttaa pienten asioiden tärkeydestä hyvinvoinnin rakentajana. Tapahtuma kestää 18.–24.5.2026.
Ahveniston sairaalassa vietetään tällä viikolla valtakunnallista Mental Health Art Weekia nostamalla esiin taiteen, ympäristön ja arjen pienten hetkien merkitystä hyvinvoinnille.
Assin tiloissa on runsaasti taidetta, joka muodostuu sekä uusista teoksista että vanhasta sairaalasta kunnostetuista ja säilytetyistä teoksista. Taide näkyy sairaalan arjessa potilaille, läheisille, henkilöstölle ja vierailijoille osana ympäristöä ja kohtaamisia.
Mielenterveysviikon aikana Oma Häme haluaa muistuttaa, että hyvinvointi rakentuu usein pienistä asioista: hetkestä pysähtyä, luonnon näkymästä, kohtaamisesta tai ympäristöstä, joka tuntuu turvalliselta ja rauhoittavalta.
– Sairaalaympäristö ei ole vain hoitoa ja teknologiaa. Myös tiloilla, taiteella, väreillä ja ympäristöllä on merkitystä siihen, miltä ihmisestä tuntuu. Parhaimmillaan ne voivat tuoda rauhaa, turvallisuutta ja pieniä hengähdyshetkiä vaikeissakin tilanteissa, sanoo mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosaluejohtaja Paula Turunen.
Mental Health Art Weekia vietetään Suomessa 18.–24.5.2026 teemalla “Näen sinut, kuulen sinut”. Viikon tavoitteena on nostaa esiin kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten merkitystä mielen hyvinvoinnille.
Yhteyshenkilöt
Paula Turunenmielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosaluejohtajaPuh:0407234155paula.turunen@omahame.fi
