Museoliiton mitalit museotoiminnan puolesta toimineille vuonna 2026

Mitali on museoalan etujärjestö Suomen museoliiton korkein tunnustus, joka myönnetään museoiden hyväksi tehdystä työstä ja museoalalla saavutetuista ansioista. Mitalit julkistettiin Valtakunnallisilla museopäivillä Hämeenlinnassa torstaina 21.5.2025.

Mitalien perustelut

Riitta Kuusikko, mitali nro 468

Riitta Kuusikko on tehnyt yli kolmen vuosikymmenen ajan merkittävää työtä pohjoisen kuvataidekentän ja Rovaniemen taidemuseon kehittämiseksi. Museonjohtajana hän on toiminut vuodesta 2021, ja ennen tätä monissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Kuusikon johdolla museo on laajentanut yhteistyötään koko arktiselle alueelle muun muassa Northern Art Network -verkoston kautta viemällä Rovaniemen taidemuseon kokoelmia ja pohjoista kulttuuria maailmalle sekä tuomalla Rovaniemelle korkeatasoisia näyttelyitä. Kuusikon rohkea, vahva ja ennakkoluuloton asenne on toiminut esimerkkinä koko pohjoisen alueen museokentällä.

Peggy Frankenhaeuser, mitali nro 469

Filosofian maisteri Peggy Frankenhaeuser on toiminut vuodesta 1975 aktiivisesti Porvoon museoyhdistyksen hallituksessa, jonka jäsen hän edelleen on. Frankenhaeuser on ollut hallitusvastuussa museon kasvaessa ensin maakuntamuseoksi ja sitten Itä-Uudenmaan alueelliseksi vastuumuseoksi. Hänen aikanaan museon henkilöstömäärä on noussut 20:een ammattilaiseen ja yhdistys on säilynyt keskeisessä asemassa museon toiminnan kannalta: se omistaa museon historialliset kokoelmat ja vastaa muun muassa taloudesta ja toimintasuunnitelman hyväksymisestä. Frankenhaeuserin yli 50 vuotta jatkunut, asialleen omistautunut, vastuullinen ja pitkäjänteinen vapaaehtoistyö Porvoon museon hyväksi on ansiokas elämäntyö.

Elina Leskelä, mitali nro 470

Elina Leskelä on tehnyt lähes nelikymmenvuotisen työuran HAM Helsingin taidemuseossa. Vuodesta 2017 lähtien hän on työskennellyt kokoelmapäällikkönä. Leskelä on kehittänyt merkittävästi museon hallinnollisia prosesseja sekä ollut luomassa perustaa HAMin ja kaupungin yhteistyölle ylläpitäen myös sen jatkuvuutta. Hänen vetovastuullaan on ollut vaativia ja museon toimintaa keskeisesti edistäneitä suurhankkeita, kuten digitaalisten kokoelmajärjestelmien uudistuksia ja tilahanketta. Leskelä on museon tukipilari. Hänen aikanaan HAMin kokoelmat ovat karttuneet yli 6 600 teoksella, ja hänen vaikutuksensa museon asiantuntijuuden kehittämiseen ja jakamiseen on ollut merkittävä koko Suomen museokentälle.

Klas Fontell, mitali nro 471

Klas Fontell on työskennellyt HAM Helsingin taidemuseossa vuodesta 1996 lähtien, ja luonut poikkeuksellisen merkittävän uran Suomen ainoana taidemuseossa vakituisesti toimivana julkisen taiteen arkkitehtina. Fontell on luotsannut ansiokkaasti vuoropuhelua rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun sekä taiteen ja museaalisten lähestymistapojen välillä. Hänellä on ollut merkittävä vaikutus nykyään vakiintuneisiin julkisen taiteen toimintatapoihin: hän on muun muassa osallistunut OKM:n vuonna 2015 asettamaan prosenttiperiaatteen ohjausryhmään. Fontell tunnetaan julkisen taiteen luottomiehenä. Vaikeissakin tilanteissa hän luo rauhallista ja ratkaisukeskeistä ilmapiiriä, yleensä vastauksena on: ”kyllä onnistuu, ei tässä tarvita kuin hyvää suunnittelua.”

Arto Hakola, mitali nro 472

Arto Hakola on tehnyt pitkäjänteistä vapaaehtoistyötä Outokummun kaivosmuseon hyväksi lähes 20 vuoden ajan. Museo on saanut kaivosinsinööriksi kouluttautuneelta Hakolalta merkittävää asiantuntijuutta kaivosalan eri osa-alueilla. Hän on muun muassa luonut uusia yhteistyö- ja kumppanuussuhteita kaivosmuseon ja kaivosalan toimijoiden välille sekä toiminut vaativien asiantuntijaryhmien oppaana. Hakola on kirjoittanut Kaivostyön historia -julkaisun ja hänen aloitteestaan museo viettää vuosittain maaliskuussa Trüstedt-päivää Outokummun kuparimalmin löytymisen vuosipäivänä. Hän on omalla esimerkillään innostanut muita museolle vapaaehtoistyöhön ja luonut paikallelämminhenkisen ilmapiirin.