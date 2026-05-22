Oma Hämeen terveysasemille uusi farmaseutin vastaanottotoiminta – tukea lääkehoidon kokonaisuuteen

Monen pitkäaikaissairaan arjessa käytössä voi olla suuri määrä lääkkeitä, joiden kokonaisuutta ei aina ehditä käydä rauhassa läpi. Oma Hämeessä käynnistyy uusi farmaseutin vastaanottotoiminta, jossa asiakkaan lääkityksen kokonaisuutta tarkastellaan ennen lääkärikäyntiä yhdessä asiakkaan kanssa.

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyskeskuksissa käyttöön otettava toimintamalli tukee perusterveydenhuollon avopalveluissa asioivia asiakkaita. Farmaseutin vastaanotolla käydään läpi asiakkaan käytössä oleva lääkitys, kartoitetaan mahdollisia lääkehoitoon liittyviä riskejä sekä keskustellaan lääkkeiden käytöstä arjessa.

Farmaseutti tukee asiakasta lääkehoidon toteuttamisessa ja kokoaa tarvittaessa keskeiset havainnot lääkärin arvioinnin tueksi. Varsinaisista lääkehoitoa koskevista päätöksistä vastaa aina lääkäri.

Toiminnan tavoitteena on tunnistaa lääkitykseen liittyviä haasteita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja vahvistaa lääkehoidon turvallisuutta.

– Lääkityksessä löytyy usein asioita, joita voidaan korjata ajoissa ennen kuin ne johtavat esimerkiksi ylimääräisiin sairaala- tai päivystyskäynteihin. Haluamme hyödyntää farmaseuttista osaamista entistä vahvemmin osana asiakkaan hoitoa ja lääkärin työn tukena, sanoo sairaala-apteekkari Ercan Celikkayalar.

Farmaseutin vastaanotto toteutetaan puhelin- ja lähivastaanottona. Lähivastaanotto toimii Viipurintien sosiaali- ja terveyskeskuksessa Hämeenlinnassa, mutta puhelinvastaanotto palvelee koko hyvinvointialueella.

Toiminta käynnistyy vaiheittain toukokuun lopusta alkaen ja sitä pilotoidaan alkuvaiheessa pienemmällä vastaanottomäärällä. Vastaanottoaikoja lisätään kokemusten perusteella.

Osastofarmaseutti Päivi Hettulan mukaan toiminnan keskiössä on asiakkaan arjen tukeminen.

– Joskus lääkitys on suunniteltu hyvin, mutta lääkkeiden käyttö arjessa voi olla asiakkaalle haastavaa. Vastaanotolla käydään yhdessä läpi, miksi lääkettä käytetään, mitä hyötyä siitä on ja miten lääkehoito toteutuisi mahdollisimman turvallisesti asiakkaan arjessa, Hettula kertoo.

Toimintamalli perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, jossa farmaseutin osaaminen tuodaan osaksi asiakkaan hoidon kokonaisuutta.

– Yhdessä päästään usein parempaan lopputulokseen. Tärkeää on, että joku pysähtyy katsomaan asiakkaan lääkityksen kokonaisuutta rauhassa, Hettula sanoo.

Keskeinen tieto asiakkaalle

Farmaseutin vastaanotolle ei voi varata aikaa itse eikä siihen voi hakeutua suoraan. Vastaanotolle ohjataan terveydenhuollon ammattilaisen arvion perusteella sovittujen kriteerien mukaisesti.