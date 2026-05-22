SDP:n Saku Nikkanen: Pääministeri Orpo on vieraantunut tavallisten ihmisten arjesta – kansalaisia ei pidä syyttää hallituksen omista laiminlyönneistä

Pääministeri Petteri Orpo on viime päivinä korostanut, että viranomaiset toimivat viime viikon drooniuhkatilanteessa hyvin. Eduskunnan kyselytunnilla hän kuvasi Puolustusvoimien toimintaa esimerkilliseksi ja viranomaisten yhteistyötä onnistuneeksi. Helsingin Sanomien haastattelussa hän puolestaan arvioi viranomaisten tehneen erittäin hyvää työtä muuttuneessa turvallisuusympäristössä.

– Viranomaisten työtä pitää arvostaa. Mutta kansalaisen kokemus tilanteen viestinnästä näyttää hyvin erilaiselta, Nikkanen toteaa.

Monelle jäi epäselväksi, mitä vaaratiedote käytännössä tarkoittaa. Osa jäi kotiin viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Osa menetti palkkaa. Moni ei edes saanut viestiä ajoissa.

– Jos ihmisten kokemus tilanteesta on epävarmuus, ristiriitaiset tulkinnat ja henkilökohtaiset menetykset, onnistuminen ei ole ensimmäinen sana, joka itselleni tulee mieleen.

Silti pääministerin johtopäätös näyttää olevan, että ongelma oli kansalaisissa – että ihmiset eivät olleet riittävän valmistautuneita tai että heidän resilienssiään pitäisi kasvattaa.

– Näyttää siltä, että pääministeri itse on vieraantunut tavallisten ihmisten arjesta. Ei siitä kansalaisia pidä syyttää, että hallitus on itse laiminlyönyt järjestelmien kehittämisen. Ihmiset ovat kyllä fiksuja. Suomalaiset toimivat vastuullisesti silloin, kun viranomaiset antavat ohjeita. Mutta miten voi olla mahdollista, että ihminen toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti ja menettää sen seurauksena palkkansa?

Nikkasen mukaan juuri tällaiset tilanteet hämmentävät ihmisiä ja heikentävät luottamusta – ja samalla Suomen varautumista.

– Jos hallitus haluaa, että ihmiset myös seuraavassa kriisissä noudattavat viranomaisten ohjeita, sen pitää huolehtia siitä, ettei siitä seuraa kohtuutonta haittaa. Työntekijää ei saa sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Nyt hallituksen pitää korjata tämä asia, Nikkanen päättää.