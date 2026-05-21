Otto Bruun: Työttömyyskriisi vaatii välittömiä toimia, torkkunapin painelu ei riitä

Työttömyys nousi maaliskuussa jo yli 11 prosenttiin ja avointen työpaikkojen määrä on laskussa. Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Otto Bruun vaatii hallitukselta välittömiä toimia toiveikkaan odottelun sijaan.

− Torkkunapin toistuva painaminen positiivisia talousuutisia odotellessa ei riitä. Hallituksen tulisi kutsua koolle parlamentaarinen työryhmä valmistelemaan miljardin euron nopeavaikutteista työllisyyspakettia, Bruun sanoo.

Bruunin mielestä päättäjiltä on nyt unohtumassa nyt työttömyyskriisin hinta, kun julkista keskustelua hallitsevat velkajarru ja leikkauslistat.



− Laaja työttömyys tulee kalliiksi ja työntää nyt kuntia talousvaikeuksiin. Velkakestävyys ei parane siitä, että joka yhdeksäs työikäinen on työttömänä. Suomi tarvitsee nyt laskusuhdanteessa pikimmiten tehokkaan työllisyyspaketin.

Rahaa työllisyyteen Bruun löytää yhteisöveron alentamisen perumisesta. Valtiovarainministeriö on uudessa vaikutusarviossaan päivittänyt jyrkästi alaspäin arviota yhteisöveron laskemisen hyödyistä (YLE 22.5.2026).

− Elvyttävä työllisyyspaketti voidaan osin rahoittaa perumalla yhteisöveron alennus. Uusissa arvioissaan valtiovarainministeriö myöntää, että ministeriö oli toimittanut hallitukselle ylioptimistiset luvut yhteisöveron laskemisen hyödyistä. Kallis, tehoton ja epäoikeudenmukainen yhteisöveron alennus on viimeistään nyt aika perua, Bruun vaatii.

Bruun nostaa esille muutamia työllisyyyskeinoja, joilla parantaa työllisyystilannetta nopeasti ja luoda positiivista luottamusta talouteen.



− Kuntien mahdollisuuksia aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan pitää vahvistaa, esimerkiksi laajentamalla mahdollisuuksia palkkatuen ja kuntalisän käyttöön. Hyvinvointialueiden investointivaltuuksia voisi määräaikaisesti nostaa, jotta järkevät rakennus- ja korjaushankkeet käynnistyisivät etupainotteisesti. Luonnon ennallistamispaketti antaisi kaivinkoneyrittäjille töitä. Suojaosat palauttamalla pienenkin työkeikan tekemisestä tulisi kannattavampaa, Bruun sanoo.