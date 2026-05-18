Teollisuuden kustannustason nousu kasvattaa pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankkeiden hintoja

22.5.2026 12:24:41 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy esittää korotuksia raitiovaunuhankkeiden enimmäishintoihin. Korotusten taustalla on Euroopan laajuinen kustannustason nousu, joka on nostanut erityisesti kiskokaluston hintoja viime vuosina. Kaupunkiraitiovaunujen kustannukset ovat nousseet noin 18,6 prosenttia ja pikaraitiovaunujen 4,6 prosenttia.

Hankintaan kuuluu yhteensä 63 raitiovaunua, jotka korvaavat Helsingin vanhenevaa raitiovaunukalustoa ja mahdollistavat pikaraitioteiden laajentamisen Vantaalla ja Länsi-Helsingissä.

Korotuksen myötä kaupunkiraitiovaunujen enimmäishinta nousee107 miljoonasta eurosta 151,4 miljoonaan euroon, ja pikaraitiovaunujen 163,7 miljoonasta eurosta 180,2 miljoonaan euroon. Koko hankkeen arvo kasvaa noin 331,6 miljoonaan euroon. Eurostatin mukaan teollisuuden kustannukset ovat nousseet noin 19 prosenttia vuosina 2021–2025. Tämä selittää pääosan korotuksista. Kun hinnat muutetaan nykyarvoksi, kaupunkiraitiovaunujen kustannukset ovat nousseet noin 18,6 prosenttia ja pikaraitiovaunujen 4,6 prosenttia.

Ero hankkeiden korotustarpeiden välillä selittyy suunnitteluajankohdalla. Kaupunkiraitiovaunujen suunnitelma laadittiin vuonna 2021 ennen Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia, eikä voimakasta kustannuskehitystä voitu silloin vielä ennakoida. Pikaraitiovaunujen hankesuunnitelma tehtiin vuonna 2023, jolloin kustannusten nousu oli jo nähtävissä.

Markkinaympäristön haasteista huolimatta hanketta pidetään välttämättömänä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämiseksi. Uusien raitiovaunujen odotetaan parantavan palvelutasoa, lisäävän kapasiteettia ja tukevan kestävää liikkumista pitkälle tulevaisuuteen.

Seuraavaksi hankesuunnitelmien tarkistukset käsitellään HSL:n hallituksessa, minkä jälkeen asia etenee Helsingin ja Vantaan kaupunkien päätöksenteossa.

Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

