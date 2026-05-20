Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 22

Viikolla 22 päällystystöitä ja erilaisia päällystystä edeltäviä ja valmistelevia töitä tehdään Varsinais-Suomessa Salossa, Paraisilla, Liedossa, Kemiössä ja Nousiaisissa. Vilkkaimmin liikennöidyt kohteet sijaitsevat valtateillä 1 ja 10 sekä maantiellä 180. Satakunnan kohteet sijaitsevat Raumalla ja Huittisissa.