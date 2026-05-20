Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 22
22.5.2026 13:00:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikolla 22 päällystystöitä ja erilaisia päällystystä edeltäviä ja valmistelevia töitä tehdään Varsinais-Suomessa Salossa, Paraisilla, Liedossa, Kemiössä ja Nousiaisissa. Vilkkaimmin liikennöidyt kohteet sijaitsevat valtateillä 1 ja 10 sekä maantiellä 180. Satakunnan kohteet sijaitsevat Raumalla ja Huittisissa.
Viikolla 22 päällystyskohteena olevia teitä:
- vt 1/E18 Tavola – Ammakon silta, Salo, jatkuu
- mt 12082 Kemiö – Torsböle, Kemiönsaari
- mt 12667 Narvijärvi, Rauma
- 22065 Tavolan rampit, Salo (yötyö)
- jalankulku- ja pyöräilyväylä 70110 Suomusjärvi länsi, Salo
- jalankulku- ja pyöräilyväylä 70110 Suomusjärvi Kitula, Salo
Päällystystä valmistelevia töitä:
- vt 10 Hakkinen – Nuolemo, Lieto
- mt 180 Kirjala – Hessund, Parainen
- mt 2101 Vampula – Myllykylä, Huittinen
- mt 12082 Kemiö – Torsböle, Kemiönsaari
- mt 12417 Santamala – Killainen, Nousiainen
- mt 12667 Narvijärvi, Rauma
- jalankulku- ja pyöräilyväylä 72101 Vampula, Huittinen
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat pääosin aamu- ja päiväaikaan. Osassa kohteita työt tehdään yötyönä liikennehaittojen minimoimiseksi. Tavolan rampeille liikenne joudutaan sulkemaan työn ajaksi. Työt tehdään yöaikaan, jotta sulusta olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777, tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
Huonokuntoisimpia päällystettyjä teitä muutetaan soratieksi Satakunnassa20.5.2026 11:34:45 EEST | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus muuttaa huonokuntoisimpia päällysteitä vähäliikenteisillä teillä soratieksi Satakunnassa. Soratieksi muutettavia tieosuuksia on yhteensä 18,6 km. Viime vuonna vähäliikenteisiä päällystettyjä teitä muutettiin soratieksi Varsinais-Suomessa yhteensä 24 km. Vähäliikenteisiä teitä ei ole nykyrahoituksella mahdollista päällystää uudelleen, eikä huonokuntoista päällystettä saada paikkaamalla parempaan kuntoon. Tällaisissa tilanteissa tien muuttaminen soratieksi mahdollistaa paremmin sen kunnossapidon ja liikennöitävyyden. Muutoksiin suhtaudutaan usein ennakkoon varauksella, mutta saatu palaute toteutetuista kohteista on ollut myönteistä.
Vallaistentie Mynämäessä katkaistaan 1.6.–30.6. väliseksi ajaksi siltatöiden takia19.5.2026 10:57:01 EEST | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Mynämäessä maantiellä 12393 (Vallaistentie) Raukkaan sillan korjaustyöt. Liikenne työmaan kohdalla joudutaan katkaisemaan sillan puukannen purkutöiden alkaessa ja ohjaamaan kiertotielle 1.6.-30.6.2026. Kiertotien pituus on n. 17 km. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.
Satakunnan ja Varsinais-Suomen päällystystyöt viikolla 2115.5.2026 13:30:00 EEST | Tiedote
Viikolla 21 päällystystöitä tehdään valtateillä 1 ja 8 sekä maantiellä 110. Lisäksi tehdään päällystystä valmistelevia töitä maantieliikenteen ja kevyen liikenteen kohteilla eri puolilla maakuntia.
Avdelningscheferna för Livskraftscentralen i Sydvästra Finland har utnämnts15.5.2026 11:42:07 EEST | Pressmeddelande
Valet av chefer för fyra avdelningar vid Livskraftscentralen i Sydvästra Finland har gjorts. Okku Kalliokoski har utnämnts till chef för avdelningen för näringar och kompetens, Tuovi Päiviö till chef för trafikavdelningen, Timo Pukkila till chef för landsbygds-, fiskeri- och miljöavdelningen och Olli Madekivi till chef för vattenhushållningsavdelningen. De utnämnda avdelningscheferna tillträder sina tjänster den 1 juni 2026.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköt on nimitetty15.5.2026 11:42:07 EEST | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen neljän osaston päälliköiden valinnat on tehty. Elinkeinot ja osaaminen -osaston päälliköksi on nimetty Okku Kalliokoski, liikenneosaston päälliköksi Tuovi Päiviö, maaseutu-, kalatalous- ja ympäristöosaston päälliköksi Timo Pukkila ja vesitalousosaston päälliköksi Olli Madekivi. Nimetyt osastopäälliköt aloittavat tehtävissään 1.6.2026.
